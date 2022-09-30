https://uz.sputniknews.ru/20220930/v-uzbekistane-poyavyatsya-malye-promzony-po-proizvodstvu-obuvi-28660144.html
В Узбекистане появятся малые промзоны по производству обуви
В Узбекистане появятся малые промзоны по производству обуви
Для финансирования инвестпроектов в кожевенно-обувной и меховой промышленности в коммерческих банках откроется кредитная линия на общую сумму $60 млн.
2022-09-30T11:03+0500
2022-09-30T11:03+0500
2022-09-30T11:03+0500
общество
малые промышленные зоны
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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. В Узбекистане откроются малые промышленные зоны (МПЗ), специализирующиеся на переработке кожи, производстве готовой кожевенно-обувной и меховой продукции. Соответствующее постановление подписало правительство.Документ содержит перечень пустующих несельскохозяйственных земель на территории Каракалпакстана, Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ферганской, Хорезмской и Ташкентской областей, где расположатся МПЗ. При этом участки будут передаваться под МПЗ через электронные аукционы.Для обеспечения промзон внешними инженерно-коммуникационными сетями правительство выделяет 90 млрд сумов в рамках Программы развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан на 2022-2023 годы.Оставшуюся часть расходов на строительство и ремонт будет оплачивать:Кроме того, для финансирования инвестиционных проектов, реализуемых в кожевенно-обувной и меховой отраслях, в коммерческих банках откроется кредитная линия на общую сумму $60 млн.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
малые промышленные зоны
В Узбекистане появятся малые промзоны по производству обуви
Для финансирования инвестпроектов в кожевенно-обувной и меховой промышленности в коммерческих банках откроется кредитная линия на общую сумму $60 млн.
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. В Узбекистане откроются малые промышленные зоны (МПЗ), специализирующиеся на переработке кожи, производстве готовой кожевенно-обувной и меховой продукции. Соответствующее постановление подписало правительство.
Документ содержит перечень пустующих несельскохозяйственных земель на территории Каракалпакстана, Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ферганской, Хорезмской и Ташкентской областей, где расположатся МПЗ. При этом участки будут передаваться под МПЗ через электронные аукционы.
Для обеспечения промзон внешними инженерно-коммуникационными сетями правительство выделяет 90 млрд сумов в рамках Программы развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан на 2022-2023 годы.
Оставшуюся часть расходов на строительство и ремонт будет оплачивать:
по сетям электрической энергии и газа — АО "Региональные электрические сети" и АО "Худудгазтаъминот";
по сетям питьевой воды и канализации, автомобильным дорогам — местные бюджеты областей.
Кроме того, для финансирования инвестиционных проектов, реализуемых в кожевенно-обувной и меховой отраслях, в коммерческих банках откроется кредитная линия на общую сумму $60 млн.