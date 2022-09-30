https://uz.sputniknews.ru/20220930/v-uzbekistane-poyavyatsya-malye-promzony-po-proizvodstvu-obuvi-28660144.html

В Узбекистане появятся малые промзоны по производству обуви

В Узбекистане появятся малые промзоны по производству обуви

Для финансирования инвестпроектов в кожевенно-обувной и меховой промышленности в коммерческих банках откроется кредитная линия на общую сумму $60 млн.

2022-09-30T11:03+0500

2022-09-30T11:03+0500

2022-09-30T11:03+0500

общество

малые промышленные зоны

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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. В Узбекистане откроются малые промышленные зоны (МПЗ), специализирующиеся на переработке кожи, производстве готовой кожевенно-обувной и меховой продукции. Соответствующее постановление подписало правительство.Документ содержит перечень пустующих несельскохозяйственных земель на территории Каракалпакстана, Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ферганской, Хорезмской и Ташкентской областей, где расположатся МПЗ. При этом участки будут передаваться под МПЗ через электронные аукционы.Для обеспечения промзон внешними инженерно-коммуникационными сетями правительство выделяет 90 млрд сумов в рамках Программы развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан на 2022-2023 годы.Оставшуюся часть расходов на строительство и ремонт будет оплачивать:Кроме того, для финансирования инвестиционных проектов, реализуемых в кожевенно-обувной и меховой отраслях, в коммерческих банках откроется кредитная линия на общую сумму $60 млн.

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Sputnik Узбекистан

малые промышленные зоны