https://uz.sputniknews.ru/20220930/vklad-v-shkolu---vklad-v-buduschee-28690476.html

Вклад в школу - вклад в будущее

Вклад в школу - вклад в будущее

Как в республике модернизировали инфраструктуру для школьников, смотрите в инфографике Sputnik.

2022-09-30T20:45+0500

2022-09-30T20:45+0500

2022-09-30T20:45+0500

инфографика

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28671958_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_385420fcf78a61923648fd63bcd27e94.png

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В этом году за счет средств государственного бюджета в Узбекистане построили 51 новую школу со всеми современными условиями, сообщили в пресс-службе президента. В 465 школах построены дополнительные учебные корпуса, 115 спортивных залов и площадок. С нового учебного года в 137 школах республики открыты инклюзивные классы, в результате сотни детей с инвалидностью получили возможность активно овладевать знаниями.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

вклад в школу вклад в будущее как в республике модернизировали инфраструктуру для школьников сколько школ построили за год корпусов спортивных залов открыты инклюзивные классы дети с инвалидностью новости заявления инфографика графика