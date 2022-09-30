https://uz.sputniknews.ru/20220930/vklad-v-shkolu---vklad-v-buduschee-28690476.html
Вклад в школу - вклад в будущее
Вклад в школу - вклад в будущее
Как в республике модернизировали инфраструктуру для школьников, смотрите в инфографике Sputnik.
2022-09-30T20:45+0500
2022-09-30T20:45+0500
2022-09-30T20:45+0500
инфографика
школа
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В этом году за счет средств государственного бюджета в Узбекистане построили 51 новую школу со всеми современными условиями, сообщили в пресс-службе президента. В 465 школах построены дополнительные учебные корпуса, 115 спортивных залов и площадок. С нового учебного года в 137 школах республики открыты инклюзивные классы, в результате сотни детей с инвалидностью получили возможность активно овладевать знаниями.
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вклад в школу вклад в будущее как в республике модернизировали инфраструктуру для школьников сколько школ построили за год корпусов спортивных залов открыты инклюзивные классы дети с инвалидностью новости заявления инфографика графика
вклад в школу вклад в будущее как в республике модернизировали инфраструктуру для школьников сколько школ построили за год корпусов спортивных залов открыты инклюзивные классы дети с инвалидностью новости заявления инфографика графика
Вклад в школу - вклад в будущее
О том, как в республике модернизировали инфраструктуру для школьников, смотрите в инфографике Sputnik.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
В этом году за счет средств государственного бюджета в Узбекистане построили 51 новую школу со всеми современными условиями, сообщили в пресс-службе
президента.
В 465 школах построены дополнительные учебные корпуса, 115 спортивных залов и площадок.
С нового учебного года в 137 школах республики открыты инклюзивные классы, в результате сотни детей с инвалидностью получили возможность активно овладевать знаниями.