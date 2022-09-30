Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании новых субъектов в составе РФ

Договор о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе России нового субъекта; Договор о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе России нового субъекта;

Договор о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе России нового субъекта; Договор о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе России нового субъекта;

Договор о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в составе России нового субъекта; Договор о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в составе России нового субъекта;