https://uz.sputniknews.ru/20220930/vladimir-putin-podpisal-ryad-dogovorov-ob-obrazovanii-novyx-subektov-v-sostave-rf-28683300.html
Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании новых субъектов в составе РФ
Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании новых субъектов в составе РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании в составе России новых субъектов. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T17:59+0500
2022-09-30T17:59+0500
2022-09-30T18:01+0500
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28680236_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_012134b595f1119d11cba7ae8eb6bd94.jpg
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании в составе России новых субъектов:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28680236_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_c620550c3c0b89c1799005eed77bc950.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин
Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании новых субъектов в составе РФ
17:59 30.09.2022 (обновлено: 18:01 30.09.2022)
Дополняется
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании в составе России новых субъектов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании в составе России новых субъектов:
Договор о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе России нового субъекта;
Договор о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе России нового субъекта;
Договор о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в составе России нового субъекта;
Договор о принятии в РФ Донецкой Народной Республики и образовании в составе России нового субъекта.