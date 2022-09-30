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Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220930/vladimir-putin-podpisal-ryad-dogovorov-ob-obrazovanii-novyx-subektov-v-sostave-rf-28683300.html
Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании новых субъектов в составе РФ
Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании новых субъектов в составе РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании в составе России новых субъектов. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T17:59+0500
2022-09-30T18:01+0500
в мире
владимир путин
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании в составе России новых субъектов:
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владимир путин
владимир путин

Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании новых субъектов в составе РФ

17:59 30.09.2022 (обновлено: 18:01 30.09.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2022
© POOL
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании в составе России новых субъектов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд договоров об образовании в составе России новых субъектов:
Договор о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе России нового субъекта;
Договор о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе России нового субъекта;
Договор о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в составе России нового субъекта;
Договор о принятии в РФ Донецкой Народной Республики и образовании в составе России нового субъекта.
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