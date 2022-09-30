https://uz.sputniknews.ru/20220930/xviii-soveschanie-organov-bezopasnosti-i-razvedyvatelnyx-slujb-gosudarstv--uchastnikov-sng-28666609.html
XVIII совещание органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ
XVIII совещание органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ
30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T12:13+0500
2022-09-30T12:13+0500
2022-09-30T12:33+0500
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Sputnik Узбекистан
XVIII совещание органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ
12:13 30.09.2022 (обновлено: 12:33 30.09.2022)