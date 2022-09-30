https://uz.sputniknews.ru/20220930/zapad-nashel-vinovnogo-vo-vzryvax-na-severnyx-potokax-28674630.html

Запад нашел виновного во взрывах на "Северных потоках"

Запад нашел виновного во взрывах на "Северных потоках"

В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.

2022-09-30T16:38+0500

2022-09-30T16:38+0500

2022-09-30T16:38+0500

колумнисты

запад

северный поток

северный поток - 2

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Пока мировая общественность пребывала в ступоре после аварий на "Северном потоке — 2", тишину прорезал бодрый твит Радека — извините, Радослава — Сикорского. "Спасибо, США!" — написал экс-министр обороны и экс-министр иностранных дел Польши. Он также разместил в своем твиттере февральское видео, на котором Джо Байден обещает "покончить с "Северным потоком — 2", если Россия вторгнется на Украину", пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Казалось бы, отнестись к этому серьезно было невозможно. Польша, как известно, это больной на всю голову человек Европы. Оттуда и не такие экзотичные заявления несутся. Однако Сикорский не просто так себе отставной политик. Он один из любимейших питомцев Вашингтона. За ним уже тридцать лет приглядывает американская супруга — видная сотрудница демократической пропаганды США Энн Эпплбаум. Кому, как не ему, знать, что вкладывает в свои загадочные речи американский президент.Тем более что отнюдь не только Байден заявлял о необходимости "покончить" с "Северным потоком — 2". О том же и практически теми же самыми словами говорила в январе наша старая знакомая, куратор и повар киевского Майдана Виктория Нуланд: "Я буду с вами сегодня откровенна: если Россия тем или иным способом вторгнется на Украину, "Северный поток — 2" работать не будет".Прямо хочется спросить Сикорского вслед за Марией Захаровой: "Это официальное заявление о теракте?" Тем более что ответ на классический вопрос "Кому выгодно?" тут однозначен. Во-первых, подрыв "Северного потока — 2" выгоден США, потому что он ставит Европу в полную зависимость от американского сжиженного газа. Контролируя цены на него, Штаты превратят европейцев из своих вассалов просто в рабов.А во-вторых, он выгоден Польше, которая на другой же день после диверсии на "Северном потоке" открыла газопровод Baltic Pipe и стала, таким образом, главным поставщиком газа из Норвегии, оттеснив от вентиля Германию. Конечно, мощность "Балтийской трубы" не сравнится с "Северным потоком", но на себя полякам хватит, а излишки они смогут перепродать — хоть той же Германии.Вашингтон давно пытался сделать поляков своими "смотрящими" в Европе. Теперь, аккурат накануне зимних холодов, они получили газовый вентиль. Будут крутить его по команде из-за океана.Об этой нехитрой связке быстро догадались сами американцы. "Подрыв трубопровода никак не поможет Владимиру Путину. И он не стал бы этого делать — ему незачем", — рассуждает ведущий Fox News Такер Карлсон. Действительно, Германия и Россия — создатели трубопровода — являются главными потерпевшими сторонами в этой диверсии. Россия теряет возможность зарабатывать в Европе. Германия теряет свои капиталы, активы, уровень жизни — в общем, все. Но кто же тогда осуществил диверсию на "Северном потоке"?"За этим что, действительно стоит администрация Байдена? — робко задается вопросом Такер Карлсон. — <…> Те, кто твердит вам о вреде езды на внедорожниках, могли подорвать газопровод и вызвать величайшую экологическую катастрофу нашего времени. Если все так и есть, это станет одним из наиболее безумных и разрушительных поступков американской администрации".Американскому журналисту трудно поверить в то, что экологически озабоченный вашингтонский режим мог устроить взрывы на газопроводе в Балтийском море. Ну как же так? Байден изо всех сил борется с пукающими коровами, тратит на это миллионы из казны, а тут в Балтийское море выливается столько газа, сколько бедным коровам и за тысячелетие не произвести.Однако экологическая риторика всегда использовалась американцами исключительно в целях увеличения своих прибылей. Она совершенно не помешала им проигнорировать чудовищный разлив нефти в Мексиканском заливе, организованный British Petroleum. Им даже в голову не пришло запретить там нефтедобычу вообще, они ее только расширяют.Все их завывания про потепление предназначались чисто на экспорт — чтобы затормозить промышленное развитие других стран. А на своей территории американцы свободно добывали и добывают сланцевый газ методом гидроразрыва — это катастрофический по своим последствиям для окружающей среды подход. Тем более им наплевать на экологическую обстановку где-то там далеко, в Балтийском море, где обитают лишь чайки, эстонцы, треска, датчане и прочие виды живых существ.Такер Карлсон не упомянул про то, что накануне аварии на "Северном потоке" в том районе Балтики, рядом с датским островом Борнхольм, находились военные корабли США. Возглавлял эскадру десантный корабль ВМС США Kearsarge. Вертолет с Kearsarge часами барражировал над акваторией в районе "Северных потоков". Американские корабли покинули место подрыва газопровода лишь за несколько часов до взрывов. Осуществить такой сложный подрыв можно было только с помощью подводных беспилотников. У американцев их много, они справедливо гордятся их качеством. Из всех этих отдельных фактов вырисовывается какая-то совсем неприятная картина.Американский истеблишмент вяло бормочет про некий отвлеченный "саботаж". Энтони Блинкен, госсекретарь, отметил, что этот саботаж "явно не отвечает ничьим интересам". Ну отчего же не отвечает? Стратегическим целям Вашингтона он как раз соответствует как нельзя лучше.Американская разведка вбрасывает изумительные по своему абсурду обвинения: "Русские по своей природе обожают играть в шахматы, — заявил телеканалу Newsmax высокопоставленный сотрудник американской разведки Джон Джордан. — В шахматах, чтобы добиться своих целей, бывает нужно пожертвовать пешкой. Русские понимают, что в перспективе — от среднесрочной до долгосрочной — "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" для них бесполезны. Они не качают по ним газ. Они не продают его в Европу. <…> Русские понимают, что газопроводы им не нужны, но хотят послать нам предупреждение, причем сделать это в своей типичной — скрытной — военной манере".Это, очевидно, та версия, которую будут скармливать европейским вассалам, внезапно оставшимся не просто без газа, но и безо всякой надежды. Европейцам не позволено самостоятельно рассуждать относительно этой диверсии. Они до сих пор вынуждены старательно делать вид, что ничего не понимают."Таинственные утечки из газопроводов… — в недоумении пишет немецкая Spiegel. — Откуда же они появились? И зачем Россия требует из-за них созыва Совета Безопасности ООН?"Ну действительно. Просто уму непостижимо. Сначала руководство США заявляет, что покончит с "Северным потоком". "Его не будет", — прямым текстом говорит Джо Байден, президент страны. Потом в районе газопровода тусуется американская эскадра. Через несколько часов после ее ухода на газопроводе происходят четыре взрыва. "Вот такая загогулина получается", сказал бы первый президент России.Руководство стран НАТО уже начинает повторять вслед за Вашингтоном все эти безумные мантры типа "сами себя взорвали". The Washington Post, например, процитировала датского министра обороны Мортена Бодскова. Обсудив взрывы на газопроводе с генсеком НАТО Столтенбергом, он пробормотал, что "ситуация с безопасностью в Балтийском регионе вызывает озабоченность. Россия сохраняет значительное военное присутствие в Балтийском море, и мы ожидаем, что она продолжит бряцать оружием".Тем временем Дональд Трамп расшаривает в своих соцсетях печально знаменитое февральское видео, на котором Байден обещает покончить с "Северным потоком — 2". "Вау, вот это заявление. Кому третью мировую войну?" — подписал это видео бывший президент США.Подобные мысли гнетут и Такера Карлсона. "Никто не мог представить, что он (Джо Байден) способен взорвать газовый трубопровод посреди Балтийского моря, — восклицает Карлсон. — Это стало бы невообразимо безрассудным поступком. Так можно поступить, если хочешь начать ядерную войну. Чистое безумие".Американский журналист с тревогой думает о возможной "ответочке". Чего ждать от России? Что, если она перережет интернет-кабели на дне Атлантики? Тогда прервется связь между нью-йоркскими и лондонскими банками, биржи рухнут, "наступит коллапс". А если Россия решит воздействовать на американскую энергетику?Действительно, огромная часть американской энергетики зависит как раз от российских поставок — прежде всего обогащенного урана. Пока этот экспорт не прекращен, однако возможность такая имеется. И что тогда? Массовые блэкауты, отказ инфраструктуры, хаос и разрушения — вот что ждет бывшего гегемона на своей же территории. Благодарить за это американцам придется Джо Байдена — уникального президента, который разговаривает с мертвецами и рукопожимается с невидимками.

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2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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