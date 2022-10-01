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Кофемания в большой политике: отмечаем международный день кофе - фото
Кофемания в большой политике: отмечаем международный день кофе - фото
Международный день кофе отмечают во всем мире 1 октября. В честь праздника мы подобрали для вас фотографии, отражающие любовь политиков к бодрящему напитку 01.10.2022, Sputnik Узбекистан
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фото
кофе
политик
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фото, кофе, политик
фото, кофе, политик

Кофемания в большой политике: отмечаем международный день кофе - фото

22:19 01.10.2022
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НовостиTelegram
Международный день кофе отмечают во всем мире 1 октября. В честь праздника мы подобрали для вас фотографии, отражающие любовь политиков к бодрящему напитку
© AFP 2022 / Frederick Florin

Президент Франции Эммануэль Макрон пьет кофе после участия в заседании Европарламента 17 апреля 2018 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон пьет кофе после участия в заседании Европарламента 17 апреля 2018 года. - Sputnik Узбекистан
1/15
© AFP 2022 / Frederick Florin

Президент Франции Эммануэль Макрон пьет кофе после участия в заседании Европарламента 17 апреля 2018 года.

© AFP 2022 / Jim Watson

Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпином в Париже перед конференцией ООН по климату, 30 ноября 2015 г.

Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпином в Париже перед конференцией ООН по климату, 30 ноября 2015 г. - Sputnik Узбекистан
2/15
© AFP 2022 / Jim Watson

Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпином в Париже перед конференцией ООН по климату, 30 ноября 2015 г.

© AFP 2022 / Pablo Pildain/HO

Кубинский лидер Фидель Кастро пьет кофе в Старом Дамаске, 16 мая 2001 г.

Кубинский лидер Фидель Кастро пьет кофе в Старом Дамаске, 16 мая 2001 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Pablo Pildain/HO

Кубинский лидер Фидель Кастро пьет кофе в Старом Дамаске, 16 мая 2001 г.

© AFP 2022 / Frederick Florin

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пьет кофе во время обсуждения парижского теракта Европарламентом в Страсбурге 25 ноября 2015 г.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пьет кофе во время обсуждения парижского теракта Европарламентом в Страсбурге 25 ноября 2015 г. - Sputnik Узбекистан
4/15
© AFP 2022 / Frederick Florin

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пьет кофе во время обсуждения парижского теракта Европарламентом в Страсбурге 25 ноября 2015 г.

© AFP 2022 / Odd Andersen

Канцлер Германии Ангела Меркель на приеме в честь 70-летия Конституции в Берлине, 23 мая 2019 г.

Канцлер Германии Ангела Меркель на приеме в честь 70-летия Конституции в Берлине, 23 мая 2019 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Odd Andersen

Канцлер Германии Ангела Меркель на приеме в честь 70-летия Конституции в Берлине, 23 мая 2019 г.

© AFP 2022 / Joel Saget

Французский политик Мари Ле Пен с отцом Жаном-Мари Ле Пеном.

Французский политик Мари Ле Пен с отцом Жаном-Мари Ле Пеном. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Joel Saget

Французский политик Мари Ле Пен с отцом Жаном-Мари Ле Пеном.

© AFP 2022 / Vincenzo Pinto/Reuters Pool

Папа Иоанн-Павел II пьет кофе с президентом Израиля Эзером Вейцманом, 23 марта 2000 г.

Папа Иоанн-Павел II пьет кофе с президентом Израиля Эзером Вейцманом, 23 марта 2000 г. - Sputnik Узбекистан
7/15
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto/Reuters Pool

Папа Иоанн-Павел II пьет кофе с президентом Израиля Эзером Вейцманом, 23 марта 2000 г.

© AFP 2022 / Adrian Dennis/WPA Pool

Принц Чарльз нюхает молотый кофе во время открытия выставки в Лондоне, 15 июня 2000.

Принц Чарльз нюхает молотый кофе во время открытия выставки в Лондоне, 15 июня 2000. - Sputnik Узбекистан
8/15
© AFP 2022 / Adrian Dennis/WPA Pool

Принц Чарльз нюхает молотый кофе во время открытия выставки в Лондоне, 15 июня 2000.

© AFP 2022 / Maxwells

Вице-президент Китая Си Цзиньпин пьет ирландский кофе во время визита в Ирландию, 19 февраля 2012 г.

Вице-президент Китая Си Цзиньпин пьет ирландский кофе во время визита в Ирландию, 19 февраля 2012 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Maxwells

Вице-президент Китая Си Цзиньпин пьет ирландский кофе во время визита в Ирландию, 19 февраля 2012 г.

© AFP 2022 / Saul Loeb

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Барак Обама пьют кофе во время визита американского лидера в Нью-Дели, 25 января 2015 г.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Барак Обама пьют кофе во время визита американского лидера в Нью-Дели, 25 января 2015 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Saul Loeb

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Барак Обама пьют кофе во время визита американского лидера в Нью-Дели, 25 января 2015 г.

© AFP 2022 / Dan Kitwood/Pool

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пьет кофе во время встречи со школьниками в Лондне, 29 апреля 2021 г.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пьет кофе во время встречи со школьниками в Лондне, 29 апреля 2021 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Dan Kitwood/Pool

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пьет кофе во время встречи со школьниками в Лондне, 29 апреля 2021 г.

© AP Photo / Andrew Medichini

Премьер-министр Италии Марио Драги пьет кофе после выступления в Сенате в Риме, 20 июля 2022 г.

Премьер-министр Италии Марио Драги пьет кофе после выступления в Сенате в Риме, 20 июля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Andrew Medichini

Премьер-министр Италии Марио Драги пьет кофе после выступления в Сенате в Риме, 20 июля 2022 г.

© AP Photo / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп во время вручения ему медали короля Абдулазиза в Саудовской Аравии, 20 мая 2017 г.

Президент США Дональд Трамп во время вручения ему медали короля Абдулазиза в Саудовской Аравии, 20 мая 2017 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп во время вручения ему медали короля Абдулазиза в Саудовской Аравии, 20 мая 2017 г.

© AFP 2022 / Bart Maat

Премьер-министр Нидерландов Марк Рутт в Гааге, 17 сентября 2021 г.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рутт в Гааге, 17 сентября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Bart Maat

Премьер-министр Нидерландов Марк Рутт в Гааге, 17 сентября 2021 г.

© AFP 2022 / Evaristo Sa

Президент Бразилии Жаир Болсонару пьет кофе во время назначения на должность Анаталисио Рисдена директором ГЭС Итайпу, 22 февраля 2022 г.

Президент Бразилии Жаир Болсонару пьет кофе во время назначения на должность Анаталисио Рисдена директором ГЭС Итайпу, 22 февраля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Evaristo Sa

Президент Бразилии Жаир Болсонару пьет кофе во время назначения на должность Анаталисио Рисдена директором ГЭС Итайпу, 22 февраля 2022 г.

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