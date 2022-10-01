Кофемания в большой политике: отмечаем международный день кофе - фото

Президент Франции Эммануэль Макрон пьет кофе после участия в заседании Европарламента 17 апреля 2018 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон пьет кофе после участия в заседании Европарламента 17 апреля 2018 года.
Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпином в Париже перед конференцией ООН по климату, 30 ноября 2015 г.
Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпином в Париже перед конференцией ООН по климату, 30 ноября 2015 г.
Кубинский лидер Фидель Кастро пьет кофе в Старом Дамаске, 16 мая 2001 г.
Кубинский лидер Фидель Кастро пьет кофе в Старом Дамаске, 16 мая 2001 г.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пьет кофе во время обсуждения парижского теракта Европарламентом в Страсбурге 25 ноября 2015 г.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пьет кофе во время обсуждения парижского теракта Европарламентом в Страсбурге 25 ноября 2015 г.
Канцлер Германии Ангела Меркель на приеме в честь 70-летия Конституции в Берлине, 23 мая 2019 г.
Канцлер Германии Ангела Меркель на приеме в честь 70-летия Конституции в Берлине, 23 мая 2019 г.
Французский политик Мари Ле Пен с отцом Жаном-Мари Ле Пеном.
Французский политик Мари Ле Пен с отцом Жаном-Мари Ле Пеном.
Папа Иоанн-Павел II пьет кофе с президентом Израиля Эзером Вейцманом, 23 марта 2000 г.
Папа Иоанн-Павел II пьет кофе с президентом Израиля Эзером Вейцманом, 23 марта 2000 г.
Принц Чарльз нюхает молотый кофе во время открытия выставки в Лондоне, 15 июня 2000.
Принц Чарльз нюхает молотый кофе во время открытия выставки в Лондоне, 15 июня 2000.
Вице-президент Китая Си Цзиньпин пьет ирландский кофе во время визита в Ирландию, 19 февраля 2012 г.
Вице-президент Китая Си Цзиньпин пьет ирландский кофе во время визита в Ирландию, 19 февраля 2012 г.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Барак Обама пьют кофе во время визита американского лидера в Нью-Дели, 25 января 2015 г.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Барак Обама пьют кофе во время визита американского лидера в Нью-Дели, 25 января 2015 г.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пьет кофе во время встречи со школьниками в Лондне, 29 апреля 2021 г.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пьет кофе во время встречи со школьниками в Лондне, 29 апреля 2021 г.
Премьер-министр Италии Марио Драги пьет кофе после выступления в Сенате в Риме, 20 июля 2022 г.
Премьер-министр Италии Марио Драги пьет кофе после выступления в Сенате в Риме, 20 июля 2022 г.
Президент США Дональд Трамп во время вручения ему медали короля Абдулазиза в Саудовской Аравии, 20 мая 2017 г.
Президент США Дональд Трамп во время вручения ему медали короля Абдулазиза в Саудовской Аравии, 20 мая 2017 г.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рутт в Гааге, 17 сентября 2021 г.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рутт в Гааге, 17 сентября 2021 г.
Президент Бразилии Жаир Болсонару пьет кофе во время назначения на должность Анаталисио Рисдена директором ГЭС Итайпу, 22 февраля 2022 г.
Президент Бразилии Жаир Болсонару пьет кофе во время назначения на должность Анаталисио Рисдена директором ГЭС Итайпу, 22 февраля 2022 г.