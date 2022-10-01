https://uz.sputniknews.ru/20221001/lapshu-rollton-budut-vypuskat-v-uzbekistane-28696227.html
Лапшу "Роллтон" будут выпускать в Узбекистане
Лапшу "Роллтон" будут выпускать в Узбекистане
Холдинг Mareven Food Holdings планирует инвестировать $125 млн в производство продуктов питания в СЭЗ "Ангрен".
2022-10-01T11:19+0500
2022-10-01T11:19+0500
2022-10-01T11:50+0500
экономика
сэз
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Холдинг Mareven Food Holdings, производитель лапши быстрого приготовления известных марок "Роллтон" и "Big Bon", планирует открыть производственный комплекс в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Ангрен", сообщили на пресс-конференции представители СЭЗ.В этот проект вьетнамо-японский холдинг намерен вложить $125 млн. Новое предприятие будет выпускать лапшу быстрого приготовления, а также прохладительные напитки, сухие и жидкие соусы, а также овощи, консервированные по особой технологии высушивания холодом.Один из крупных заводов холдинга расположен в России, в подмосковном Серпухове. Здесь производят продукты быстрого приготовления, макаронные изделия марки "Роллтон", соусы, овощные и фруктовые консервы и соусы, в том числе халяльную продукцию.Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.
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роллтон mareven foods big bon производство в узбекистане сэз "ангрен"
роллтон mareven foods big bon производство в узбекистане сэз "ангрен"
Лапшу "Роллтон" будут выпускать в Узбекистане
11:19 01.10.2022 (обновлено: 11:50 01.10.2022)
Холдинг Mareven Food Holdings планирует инвестировать $125 млн в производство продуктов питания в СЭЗ "Ангрен".
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Холдинг Mareven Food Holdings, производитель лапши быстрого приготовления известных марок "Роллтон" и "Big Bon", планирует открыть производственный комплекс в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Ангрен", сообщили на пресс-конференции представители СЭЗ.
В этот проект вьетнамо-японский холдинг намерен вложить $125 млн. Новое предприятие будет выпускать лапшу быстрого приготовления, а также прохладительные напитки, сухие и жидкие соусы, а также овощи, консервированные по особой технологии высушивания холодом.
Один из крупных заводов холдинга расположен в России, в подмосковном Серпухове. Здесь производят продукты быстрого приготовления, макаронные изделия марки "Роллтон", соусы, овощные и фруктовые консервы и соусы, в том числе халяльную продукцию.
Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.
В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.