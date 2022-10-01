https://uz.sputniknews.ru/20221001/uchitel-rasskazala-kak-vsu-rasstrelivali-shkolu---video-28703696.html
Учитель рассказала, как ВСУ расстреливали школу - видео
Учитель рассказала, как ВСУ расстреливали школу - видео
Во время отступления в ЛНР украинские боевики уничтожали социальные объекты. 01.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-01T19:32+0500
2022-10-01T19:32+0500
2022-10-01T20:23+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
обстрел
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/16/23480503_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_f231d8c30917af8437b6b13abc477b97.jpg
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Отступая из населенного пункта Золоте на территории Луганской Народной Республики боевики ВСУ намеренно уничтожали школу, больницу и другие социальные объекты, рассказывает преподаватель местной школыГород Золотое в Донбассе перешел под контроль Луганской Народной Республики в конце июня.
лнр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/16/23480503_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_18003cb72f0e90e491674481cb297e69.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лнр, обстрел
Учитель рассказала, как ВСУ расстреливали школу - видео
19:32 01.10.2022 (обновлено: 20:23 01.10.2022)
Во время отступления в ЛНР украинские боевики уничтожали социальные объекты.
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Отступая из населенного пункта Золоте на территории Луганской Народной Республики боевики ВСУ намеренно уничтожали школу, больницу и другие социальные объекты, рассказывает преподаватель местной школы
"Отдходила украинская армия и била по социальным объектам: по школе, по больнице, по клубу. Перед тем, как отойти, они выехали на дорогу и били из танка по школе", - делится воспоминаниями она.
Город Золотое в Донбассе перешел под контроль Луганской Народной Республики в конце июня.