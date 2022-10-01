В каких случаях иностранца могут выслать из Узбекистана – комментарии юриста
18:12 01.10.2022 (обновлено: 18:53 01.10.2022)
В законодательстве республики четко прописаны случаи, когда иностранного гражданина могут выслать из страны или передать властям другого государства, подчеркивает адвокат.
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана сделало заявление о том, что вопрос пребывания на территории республики иностранцев, а также депортации иностранцев регламентируется законодательством страны и международными соглашениями. Как подчеркнули в министерстве, иностранцы, не совершившие правонарушений, принудительной депортации не подлежат.
За комментариями по этому поводу мы обратились к юристам. О том, в какаких случаях иностранца могут выслать из Узбекистана, корреспонденту Sputnik рассказал управляющий партнер, адвокат ташкентской адвокатской фирмы "Acceptus" Аллан Пашковский.
По его словам, основания для выдворения из республики оговаривает Кодекс об административной ответственности Узбекистана (КоАО).
Выдворение - принудительный или контролируемый самостоятельный выезд иностранца из страны с запретом на повторный въезд сроком от одного года до трех лет. Решение о выдворении принимают районные (городские) суды по уголовным делам.
Экстрадиция – выдача задержанного иностранного гражданина или лица без гражданства по запросу другого государства (при наличии соответствующих двусторонних соглашений).
Согласно статье 29 КоАО, выдворить иностранного гражданина или лицо без гражданства могут при совершении следующих правонарушений:
1.вмешательство в деятельность ЦИК, избирательных комиссий, комиссий по проведению референдума или созданию препятствий их работе;
2.нарушение порядка финансирования выборов или референдума;
3.нарушение порядка опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов или референдума;
4.незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка без цели сбыта наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в малых размерах;
5.сокрытие больным венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией/СПИД источника заражения, а также лиц, имевших с ним контакт, создающее опасность заражения венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией/СПИД;
6.уклонение больных венерическими заболеваниями или ВИЧ-инфекцией/СПИД от обследования;
7.подкуп служащего негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации;
8.убийство, ловля редких или находящихся под угрозой исчезновения животных либо другие действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания таких животных;
9.производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях продажи или продажа недоброкачественных либо фальсифицированных лекарств и медицинских изделий, продажа их вне аптек или нарушение порядка продажи лекарств по рецепту;
10.незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания;
11.изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду;
12.изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация порнографии;
13.изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости;
14.нарушение правил проведения массовых мероприятий;
15.склонение к участию в деятельности запрещенных в Узбекистане негосударственных некоммерческих организаций, течений, сект;
16.нарушение порядка пребывания и передвижения людей и транспорта в пунктах пропуска, незаконное проникновение к закрытым в пунктах пропуска местам и транспортным средствам, в том числе неуплата штрафа;
17.проживание в Узбекистане по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка регистрации по месту временного пребывания, отказ выехать по истечении срока пребывания, нарушение правил транзитного проезда через территорию республики до десяти суток;
18.работа негосударственных некоммерческих организаций (кроме религиозных) без постановки на учет;
19.превышение общественным фондом установленной законодательством ежегодной совокупной суммы расходов и выплат членам попечительского совета и ревизионной комиссии вознаграждения и компенсации расходов, связанных с их работой;
20.преподавание религиозных вероучений без специального религиозного образования и без разрешения религиозной организации, а также преподавание религиозных вероучений в частном порядке.
Решение об административном выдворении принимают районные и городские суды по уголовным делам, а исполняют сотрудники органов внутренних дел и служащие пограничных войск.
Если иностранец или лицо без гражданства не совершили указанных выше правонарушений, он не подлежит выдворению из страны, подчеркнул адвокат.
Экстрадировать задержанного человека могут за совершение преступлений на территории государства, приславшего запрос. В ряде случаев власти Узбекистана могут отказаться выдать иностранца даже при наличии соответствующих международных договоренностей. Оснований для отказа всего восемь:
лицо, в отношении которого поступил запрос, является гражданином Республики Узбекистан;
преступление, в связи с которым направлен запрос, совершено на территории Узбекистана или за его пределами, но против интересов республики;
человек, в отношении которого поступил запрос, уже приговорен к наказанию за такое же преступление в Узбекистане или правомочное должностное лицо приняло решение оказать в возбуждении уголовного дела или прекратить дело по такому правонарушению;
действие, из-за которого поступил запрос, не является преступлением по законодательству Узбекистана;
в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, нельзя возбудить уголовное дело или его нужно прекратить, или приговор нельзя привести в исполнение из-за истечения сроков давности или по другому законному основанию;
за то же самое действие в отношении этого человека уже возбуждено уголовное дело в Узбекистане;
власти Узбекистана предоставили лицу, на которое пришел запрос, убежище в связи с возможностью преследований в запрашивающем государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям;
если есть причины полагать, что у этого лица не было достаточной возможности обеспечить себе право на защиту при вынесении приговора.
В случае экстрадиции страна, приславшая запрос, должна гарантировать осужденному лицу право на повторное судебное разбирательство в его присутствии.