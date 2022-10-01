https://uz.sputniknews.ru/20221001/v-kakix-sluchayax-inostrantsa-mogut-vyslat-iz-uzbekistana--kommentarii-yurista-28702934.html

В каких случаях иностранца могут выслать из Узбекистана – комментарии юриста

В каких случаях иностранца могут выслать из Узбекистана – комментарии юриста

В законодательстве республики четко прописаны случаи, когда иностранного гражданина могут выслать из страны или передать властям другого государства, подчеркивает адвокат.

2022-10-01T18:12+0500

2022-10-01T18:12+0500

2022-10-01T18:53+0500

общество

мид узбекистана

выдворение

экстрадиция

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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана сделало заявление о том, что вопрос пребывания на территории республики иностранцев, а также депортации иностранцев регламентируется законодательством страны и международными соглашениями. Как подчеркнули в министерстве, иностранцы, не совершившие правонарушений, принудительной депортации не подлежат.За комментариями по этому поводу мы обратились к юристам. О том, в какаких случаях иностранца могут выслать из Узбекистана, корреспонденту Sputnik рассказал управляющий партнер, адвокат ташкентской адвокатской фирмы "Acceptus" Аллан Пашковский.По его словам, основания для выдворения из республики оговаривает Кодекс об административной ответственности Узбекистана (КоАО).Согласно статье 29 КоАО, выдворить иностранного гражданина или лицо без гражданства могут при совершении следующих правонарушений:Решение об административном выдворении принимают районные и городские суды по уголовным делам, а исполняют сотрудники органов внутренних дел и служащие пограничных войск.Если иностранец или лицо без гражданства не совершили указанных выше правонарушений, он не подлежит выдворению из страны, подчеркнул адвокат.Экстрадировать задержанного человека могут за совершение преступлений на территории государства, приславшего запрос. В ряде случаев власти Узбекистана могут отказаться выдать иностранца даже при наличии соответствующих международных договоренностей. Оснований для отказа всего восемь:В случае экстрадиции страна, приславшая запрос, должна гарантировать осужденному лицу право на повторное судебное разбирательство в его присутствии.Читайте также: МИД Узбекистана сделало заявление насчет граждан России, прибывающих в республику

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экстрадиция выдворение иностранный гражданин лицо без гражданства основания в каких случаях законодательство мнение адвоката юриста