https://uz.sputniknews.ru/20221001/v-uzbekistane-poyavilos-obschestvo-izobretateley-28703545.html

В Узбекистане появилось Общество изобретателей

В Узбекистане появилось Общество изобретателей

В первом собрании нового общества принял участие министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

2022-10-01T18:53+0500

2022-10-01T18:53+0500

2022-10-01T19:22+0500

общество

министерство инновационного развития узбекистана

изобретатель

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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. В Узбекистане появилось Общество изобретателей и рационализаторов. Собрание инициаторов создания общества прошло 28 сентября с участием министра инновационного развития Иброхима Абдурахмонова, сообщает пресс-служба Центра передовых технологий при Мининноваций.В состав учредителей нового общества вошли представители Центра передовых технологий Юдаков Александр Андреевич и Касимова Гузаль Анваровна вошли в состав учредителей, подчеркнули в пресс-службе.Постановление о создании общества правительство подписало еще в августе. Цель новой организации - поддерживать развитие изобретательской деятельности во всех сферах экономики страны.

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