https://uz.sputniknews.ru/20221001/v-uzbekistane-poyavilos-obschestvo-izobretateley-28703545.html
В Узбекистане появилось Общество изобретателей
В Узбекистане появилось Общество изобретателей
В первом собрании нового общества принял участие министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.
2022-10-01T18:53+0500
2022-10-01T18:53+0500
2022-10-01T19:22+0500
общество
министерство инновационного развития узбекистана
изобретатель
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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. В Узбекистане появилось Общество изобретателей и рационализаторов. Собрание инициаторов создания общества прошло 28 сентября с участием министра инновационного развития Иброхима Абдурахмонова, сообщает пресс-служба Центра передовых технологий при Мининноваций.В состав учредителей нового общества вошли представители Центра передовых технологий Юдаков Александр Андреевич и Касимова Гузаль Анваровна вошли в состав учредителей, подчеркнули в пресс-службе.Постановление о создании общества правительство подписало еще в августе. Цель новой организации - поддерживать развитие изобретательской деятельности во всех сферах экономики страны.
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общество изобретателей и рационализаторов узбекистан министерство инновационного развития центр передовых технологий
общество изобретателей и рационализаторов узбекистан министерство инновационного развития центр передовых технологий
В Узбекистане появилось Общество изобретателей
18:53 01.10.2022 (обновлено: 19:22 01.10.2022)
В первом собрании нового общества принял участие министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. В Узбекистане появилось Общество изобретателей и рационализаторов. Собрание инициаторов создания общества прошло 28 сентября с участием министра инновационного развития Иброхима Абдурахмонова, сообщает пресс-служба Центра передовых технологий при Мининноваций.
В состав учредителей нового общества вошли представители Центра передовых технологий Юдаков Александр Андреевич и Касимова Гузаль Анваровна вошли в состав учредителей, подчеркнули в пресс-службе.
Постановление о создании общества правительство подписало еще в августе. Цель новой организации - поддерживать развитие изобретательской деятельности во всех сферах экономики страны.