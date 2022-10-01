https://uz.sputniknews.ru/20221001/veter-dojd-i-solntse-prognoz-pogody-na-1-oktyabrya-28695689.html
Ветер, дождь и солнце: прогноз погоды на 1 октября
Ветер, дождь и солнце: прогноз погоды на 1 октября
Синоптики обещают в Узбекистане солнечную, прохладную погоду.
2022-10-01T10:37+0500
2022-10-01T10:37+0500
2022-10-01T10:57+0500
общество
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прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. По данным Службы гидрометеорологии Узбекистана, в субботу по всей территории Узбекистана будет солнечная погода, без осадков, лишь в Ферганской долине возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 21-26 градусов.По северу, югу и в пустынной зоне ветер может усилиться до 15-18 метров в секунду.В горных районах местами дождь, температура воздуха 13-18 градусов.В Ташкенте без осадков, температура воздуха 22-24 градуса.
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прогноз погоды погода узбекистан узгидромет солнце без осадков дождь ветер температура воздуха
прогноз погоды погода узбекистан узгидромет солнце без осадков дождь ветер температура воздуха
Ветер, дождь и солнце: прогноз погоды на 1 октября
10:37 01.10.2022 (обновлено: 10:57 01.10.2022)
Синоптики обещают в Узбекистане солнечную, прохладную погоду.
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. По данным Службы гидрометеорологии Узбекистана, в субботу по всей территории Узбекистана будет солнечная погода, без осадков, лишь в Ферганской долине возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 21-26 градусов.
По северу, югу и в пустынной зоне ветер может усилиться до 15-18 метров в секунду.
В горных районах местами дождь, температура воздуха 13-18 градусов.
В Ташкенте без осадков, температура воздуха 22-24 градуса.