https://uz.sputniknews.ru/20221001/veter-dojd-i-solntse-prognoz-pogody-na-1-oktyabrya-28695689.html

Ветер, дождь и солнце: прогноз погоды на 1 октября

Ветер, дождь и солнце: прогноз погоды на 1 октября

Синоптики обещают в Узбекистане солнечную, прохладную погоду.

2022-10-01T10:37+0500

2022-10-01T10:37+0500

2022-10-01T10:57+0500

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прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. По данным Службы гидрометеорологии Узбекистана, в субботу по всей территории Узбекистана будет солнечная погода, без осадков, лишь в Ферганской долине возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 21-26 градусов.По северу, югу и в пустынной зоне ветер может усилиться до 15-18 метров в секунду.В горных районах местами дождь, температура воздуха 13-18 градусов.В Ташкенте без осадков, температура воздуха 22-24 градуса.

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