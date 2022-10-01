https://uz.sputniknews.ru/20221001/xudshee-reshenie-vrach-rasskazal-o-vrede-budilnika-21572817.html

Худшее решение: врач рассказал о вреде будильника

Худшее решение: врач рассказал о вреде будильника

У человека есть свой "внутренний будильник", нужно лишь определенным образом его настроить, считает доктор.

2022-10-01T08:00+0500

2022-10-01T08:00+0500

2022-10-01T08:30+0500

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Медики предупреждает о том, что регулярное использование будильника для пробуждения ото сна может стать роковой ошибкой: резкий неожиданный звук способен нанести серьезный вред здоровью. С таким заявлением выступил врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин. Его слова приводит радио Sputnik.По мнению доктора, привычка просыпаться по сигналу будильника может привести к развитию серьезных заболеваний. Постоянное использование этого прибора – одно из худших для здоровья решений."Понятно, что в каких-то острых ситуациях, например, ранняя запланированная поездка, ситуационно его можно использовать. Но если человек это делает постоянно, последствие – это хроническая депривация сна, то есть хроническое недосыпание", – считает он.В свою очередь недостаток сна может стать пусковым механизмом для развития различных заболеваний, сказал врач."Сокращение сна буквально на один час от нормы, которая для большинства людей составляет от семи до девяти часов, влечет за собой изменение самочувствия, снижение качества жизни, появление сонливости, нарушение социальной активности, прокрастинацию. Даже изменение активности генома у человека происходит, и не в лучшую сторону. То есть это пусковой механизм для развития сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных нарушений, снижения иммунитета и так далее", – объяснил врач.У человека есть свой "внутренний будильник", нужно лишь определенным образом его настроить, продолжил Александр Калинкин."Чтобы вовремя встать и рано проснуться, надо нормализовать график сна, раньше укладываться и "высыпать" свою норму. Используя свой "внутренний будильник", биологические часы, человек будет в наименьшей степени оказывать неблагоприятное воздействие на свой организм", – полагает врач-сомнолог.Если вы все-таки считаете, что не можете обходиться без будильника, то лучше использовать не звуковое, а световое устройство, советует он."Созданы специальные лампы, которые имитируют восход солнца, и человеку легче проснуться. Это сразу подавляет выработку мелатонина в утренние и дневные часы и нормализует циркадианные ритмы. Там может быть и слабое звуковое сопровождение – плавно нарастающее, например, пение птиц. Такой будильник будет мягко выводить из состояния сна. Особенно это важно в осенне-зимний период, когда уменьшается количество солнечного света и снижается качество сна", – заключил Александр Калинкин.

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врач о вреде будильника