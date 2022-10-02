https://uz.sputniknews.ru/20221002/28725792.html
Афганские активистки: женщины протестуют против геноцида хазарейцев - фото
Афганские активистки: женщины протестуют против геноцида хазарейцев - фото
Женщин вышли на улицы Кабула для акции протеста.
2022-10-02T20:01+0500
2022-10-02T20:01+0500
2022-10-02T20:01+0500
фото
афганистан
женщины
протест
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фото теракт митинг образовательный центр афганки протестуют против геноцида хазарейцев новости новость
фото теракт митинг образовательный центр афганки протестуют против геноцида хазарейцев новости новость
Афганские активистки: женщины протестуют против геноцида хазарейцев - фото
Вчера десятки афганских женщин вышли на улицы Кабула для акции протеста под лозунгом "Остановите геноцид хазарейцев".
© AFP 2022
Женщины маршируют по афганской столице с плакатами плакатами.
Женщины маршируют по афганской столице с плакатами плакатами.
© AFP 2022
Протест был организован на следующий день после теракта в образовательном центре Кабула.
Протест был организован на следующий день после теракта в образовательном центре Кабула.
© AFP 2022
В результате самоподрыва смертника погибли 20 человек.
В результате самоподрыва смертника погибли 20 человек.
© AFP 2022
На митинг прибыли сотрудники безопасности Талибана*.
* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
На митинг прибыли сотрудники безопасности Талибана*.
* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
© AFP 2022
В протесте приняли участие около 30 женщин.
В протесте приняли участие около 30 женщин.
© AFP 2022
Десятки протестующих были представительницами Общины хазарейского меньшинства Афганистана.
Десятки протестующих были представительницами Общины хазарейского меньшинства Афганистана.
© AFP 2022
В скором времени представители Талибана* разогнали митинг.
* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
В скором времени представители Талибана* разогнали митинг.
* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
© AFP 2022
В ходе протеста были задержаны две активистки.
В ходе протеста были задержаны две активистки.