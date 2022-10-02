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Афганские активистки: женщины протестуют против геноцида хазарейцев - фото
Афганские активистки: женщины протестуют против геноцида хазарейцев - фото
Женщин вышли на улицы Кабула для акции протеста.
2022-10-02T20:01+0500
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фото
афганистан
женщины
протест
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фото теракт митинг образовательный центр афганки протестуют против геноцида хазарейцев новости новость
фото теракт митинг образовательный центр афганки протестуют против геноцида хазарейцев новости новость

Афганские активистки: женщины протестуют против геноцида хазарейцев - фото

20:01 02.10.2022
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НовостиTelegram
Вчера десятки афганских женщин вышли на улицы Кабула для акции протеста под лозунгом "Остановите геноцид хазарейцев".
© AFP 2022

Женщины маршируют по афганской столице с плакатами плакатами.

Женщины маршируют по афганской столице с плакатами плакатами. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AFP 2022

Женщины маршируют по афганской столице с плакатами плакатами.

© AFP 2022

Протест был организован на следующий день после теракта в образовательном центре Кабула.

Протест был организован на следующий день после теракта в образовательном центре Кабула. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2022

Протест был организован на следующий день после теракта в образовательном центре Кабула.

© AFP 2022

В результате самоподрыва смертника погибли 20 человек.

В результате самоподрыва смертника погибли 20 человек. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AFP 2022

В результате самоподрыва смертника погибли 20 человек.

© AFP 2022

На митинг прибыли сотрудники безопасности Талибана*.

* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

На митинг прибыли сотрудники безопасности Талибана*. * — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - Sputnik Узбекистан
4/8
© AFP 2022

На митинг прибыли сотрудники безопасности Талибана*.

* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

© AFP 2022

В протесте приняли участие около 30 женщин.

В протесте приняли участие около 30 женщин. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP 2022

В протесте приняли участие около 30 женщин.

© AFP 2022

Десятки протестующих были представительницами Общины хазарейского меньшинства Афганистана.

Десятки протестующих были представительницами Общины хазарейского меньшинства Афганистана. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AFP 2022

Десятки протестующих были представительницами Общины хазарейского меньшинства Афганистана.

© AFP 2022

В скором времени представители Талибана* разогнали митинг.

* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

В скором времени представители Талибана* разогнали митинг.* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - Sputnik Узбекистан
7/8
© AFP 2022

В скором времени представители Талибана* разогнали митинг.

* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

© AFP 2022

В ходе протеста были задержаны две активистки.

В ходе протеста были задержаны две активистки. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AFP 2022

В ходе протеста были задержаны две активистки.

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