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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходу
Врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходу
Чрезмерная озабоченность правильным питанием может перерасти в одержимость, считает диетолог.
2022-10-02T08:00+0500
2022-10-02T08:00+0500
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правильное питание
врач
диетолог
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Правильное питание полезно для организма. Однако, если человек слишком переживает насчет своего рациона, это беспокойство может перерасти в орторексию — расстройство и одержимость. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Вечернюю Москву".Последствием орторексии может быть гормональный сбой, напоминает врач."Пищевая паранойя заключается в том, что человек превращает правильное питание в некий культ", — отметила Соломатина.В свою очередь, гормональные сбои и ослабление защитных функций организма грозят летальным исходом, подчеркнула доктор.
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врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходу чрезмерная озабоченность правильным питанием может перерасти в одержимость, считает диетолог может ли правильное питание быть вредным в чем польза правильного питания зож как питаться правильно рпавильное питание полезно или миф
врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходу чрезмерная озабоченность правильным питанием может перерасти в одержимость, считает диетолог может ли правильное питание быть вредным в чем польза правильного питания зож как питаться правильно рпавильное питание полезно или миф

Врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходу

08:00 02.10.2022
© PixabayОвощи и фрукты
Овощи и фрукты - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2022
© Pixabay
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Чрезмерная озабоченность правильным питанием может перерасти в одержимость, считает диетолог.
Правильное питание полезно для организма. Однако, если человек слишком переживает насчет своего рациона, это беспокойство может перерасти в орторексию — расстройство и одержимость. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Вечернюю Москву".

Последствием орторексии может быть гормональный сбой, напоминает врач.

"Пищевая паранойя заключается в том, что человек превращает правильное питание в некий культ", — отметила Соломатина.

В свою очередь, гормональные сбои и ослабление защитных функций организма грозят летальным исходом, подчеркнула доктор.
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