https://uz.sputniknews.ru/20221002/vrach-obyasnila-pochemu-pravilnoe-pitanie-mojet-privesti-k-letalnomu-isxodu-24152364.html
Врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходу
Врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходу
Чрезмерная озабоченность правильным питанием может перерасти в одержимость, считает диетолог.
2022-10-02T08:00+0500
2022-10-02T08:00+0500
2022-10-02T08:00+0500
это интересно
правильное питание
врач
диетолог
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Правильное питание полезно для организма. Однако, если человек слишком переживает насчет своего рациона, это беспокойство может перерасти в орторексию — расстройство и одержимость. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Вечернюю Москву".Последствием орторексии может быть гормональный сбой, напоминает врач."Пищевая паранойя заключается в том, что человек превращает правильное питание в некий культ", — отметила Соломатина.В свою очередь, гормональные сбои и ослабление защитных функций организма грозят летальным исходом, подчеркнула доктор.
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врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходу чрезмерная озабоченность правильным питанием может перерасти в одержимость, считает диетолог может ли правильное питание быть вредным в чем польза правильного питания зож как питаться правильно рпавильное питание полезно или миф
врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходу чрезмерная озабоченность правильным питанием может перерасти в одержимость, считает диетолог может ли правильное питание быть вредным в чем польза правильного питания зож как питаться правильно рпавильное питание полезно или миф
Врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходу
Чрезмерная озабоченность правильным питанием может перерасти в одержимость, считает диетолог.
Правильное питание полезно для организма. Однако, если человек слишком переживает насчет своего рациона, это беспокойство может перерасти в орторексию — расстройство и одержимость. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Вечернюю Москву".
Последствием орторексии может быть гормональный сбой, напоминает врач.
"Пищевая паранойя заключается в том, что человек превращает правильное питание в некий культ", — отметила Соломатина.
В свою очередь, гормональные сбои и ослабление защитных функций организма грозят летальным исходом, подчеркнула доктор.