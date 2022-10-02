https://uz.sputniknews.ru/20221002/vrach-obyasnila-pochemu-pravilnoe-pitanie-mojet-privesti-k-letalnomu-isxodu-24152364.html

Врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходу

Врач объяснила, почему правильное питание может привести к летальному исходу

Чрезмерная озабоченность правильным питанием может перерасти в одержимость, считает диетолог.

2022-10-02T08:00+0500

2022-10-02T08:00+0500

2022-10-02T08:00+0500

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правильное питание

врач

диетолог

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Правильное питание полезно для организма. Однако, если человек слишком переживает насчет своего рациона, это беспокойство может перерасти в орторексию — расстройство и одержимость. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Вечернюю Москву".Последствием орторексии может быть гормональный сбой, напоминает врач."Пищевая паранойя заключается в том, что человек превращает правильное питание в некий культ", — отметила Соломатина.В свою очередь, гормональные сбои и ослабление защитных функций организма грозят летальным исходом, подчеркнула доктор.

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