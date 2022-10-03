https://uz.sputniknews.ru/20221003/peskov-sdelal-zayavlenie-o-chp-na-severnyx-potokax-i-antirossiyskix-sanktsiyax-28757771.html

Песков сделал заявление о ЧП на "Северных потоках" и антироссийских санкциях

Песков сделал заявление о ЧП на "Северных потоках" и антироссийских санкциях

Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы журналистов.

2022-10-03T21:23+0500

2022-10-03T21:23+0500

2022-10-03T21:23+0500

россия

дмитрий песков

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Ряд стран Европы, а также РФ не заинтересованы в ЧП на "Северных потоках", поскольку они лишились резервных маршрутов по поставкам топлива и возможности самих поставок. Что же касается выгодоприобретателей от произошедшего, то США выгодно продавать дорогой СПГ, плюс есть страны, технологически способные к такой диверсии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Кому выгодно ЧП на "Северных потоках""Определенно есть стороны или сторона, которая в условиях отсутствия функционирования этих ниток газопровода получает возможность продавать большее количество своего сжиженного газа по более дорогой цене. Это первое. Эта страна хорошо известна - Соединенные Штаты Америки. Есть также страны, которые обладают военно-технологическими возможностями провести такую диверсию. Они также хорошо известны всем специалистам", - сказал Песков.При этом он отметил, что "есть страны, которые совершенно в этом не заинтересованы"."Это европейские государства, которые лишаются резервного, какого угодно, маршрута по поставке газа, столь необходимого для экономики. И есть страны-продавцы этого газа, которые теряют возможность продавать его значительные объемы, такие как Россия", - отметил пресс-секретарь российского лидера."Поэтому здесь перечень абсолютно прозрачных, доступных для понимания обстоятельств. Кроме того, конечно, вы слышали заявление руководителя нашей Службы внешней разведки – (Сергея) Нарышкина, который говорил об определенных данных, которые имеются у них, но это данные не для публичного оглашения", - заключил Песков.По его словам, на данный момент в Кремле нет понимания, на какое международное сотрудничество в восстановлении ниток "Северных потоков" может рассчитывать Россия, учитывая истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада."Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание того, что в целом восстановить можно все что угодно… Непонятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая такую истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны. Еще предстоит произвести обследование этих районов и понять, что там внизу, на дне, чтобы понять размер бедствия", - сказал Песков.На прошлой неделе теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Антироссийские санкцииПресс-секретарь президента РФ также отметил, что западные санкции против России продолжатся, но к некоторым странам приходит понимание, что они "стреляют себе в ногу"."У нас нет сомнений, что будут продуцироваться новые и новые ограничения, вот эти незаконные санкции. Это будет достаточно длительный процесс", - сказал Песков.При этом он уточнил, что к некоторым странам приходит понимание того, что они сами стреляют себе в ногу, а этого нельзя делать до бесконечности.По его словам, все санкции бумерангом возвращаются в глобальную инфляцию, в голод и энергетический кризис. "Это такое обоюдоострое оружие", - подчеркнул Песков.Япония превратилась в недружественную для РФ странуОн также отметил, что ведение Россией переговоров по мирному договору с Японией в нынешних условиях не представляется возможным.Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что несмотря на сложные отношения с РФ из-за Украины, Япония твердо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор."Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным", - сказал Песков.Он отметил, что Япония, к сожалению, стойко заняла место рядом с группой недружественных стран и сама превратилась в недружественную страну для России."Конечно же, в таких условиях вести какие-то переговоры невозможно", - подчеркнул Песков.

россия

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песков сделал заявление о чп на северных потоках и антироссийских санкциях