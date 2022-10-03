https://uz.sputniknews.ru/20221003/sinoptiki-soobschili-o-pogode-na-segodnya-28727801.html
Синоптики сообщили о погоде на сегодня
Синоптики сообщили о погоде на сегодня
О прогнозе погоды в республике читайте в нашем материале.
2022-10-03T08:10+0500
2022-10-03T08:10+0500
2022-10-03T08:10+0500
общество
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В столице сегодня небольшая облачность, возможен дождь. Температура воздуха 23-25 градуcов, ночью 11-13. Ветер восточный 5-10 м/с. Об этом сообщил Узгидромет.По горным районам переменная облачность, местами дождь. Температура прогреется днем до 12-17 градусов, ночью 7-12. Ветер восточный 9-14 м/с.КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.Температура составит днем 17-22 градуса, ночью — 5-10 градусов.БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 19-24 градуса, ночью — 6-11 градусов.ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 21-26 градусов, ночью — 8-13 градусов.КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 22-27 градусов, ночью — 10-15 градусов.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, возможен дождь. Ветер восточный 5-10 м/с.Температура составит днем 20-25 градусов, ночью — 8-13 градусов.
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прогноз погоды погода 3 октября понедельник будет дождь сколько градусов
прогноз погоды погода 3 октября понедельник будет дождь сколько градусов
Синоптики сообщили о погоде на сегодня
О прогнозе погоды в республике читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В столице сегодня небольшая облачность, возможен дождь. Температура воздуха 23-25 градуcов, ночью 11-13. Ветер восточный 5-10 м/с. Об этом сообщил Узгидромет.
По горным районам переменная облачность, местами дождь. Температура прогреется днем до 12-17 градусов, ночью 7-12. Ветер восточный 9-14 м/с.
КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура составит днем 17-22 градуса, ночью — 5-10 градусов.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура составит днем 19-24 градуса, ночью — 6-11 градусов.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура составит днем 21-26 градусов, ночью — 8-13 градусов.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура составит днем 22-27 градусов, ночью — 10-15 градусов.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, возможен дождь. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура составит днем 20-25 градусов, ночью — 8-13 градусов.