https://uz.sputniknews.ru/20221003/sinoptiki-soobschili-o-pogode-na-segodnya-28727801.html

Синоптики сообщили о погоде на сегодня

Синоптики сообщили о погоде на сегодня

О прогнозе погоды в республике читайте в нашем материале.

2022-10-03T08:10+0500

2022-10-03T08:10+0500

2022-10-03T08:10+0500

общество

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В столице сегодня небольшая облачность, возможен дождь. Температура воздуха 23-25 градуcов, ночью 11-13. Ветер восточный 5-10 м/с. Об этом сообщил Узгидромет.По горным районам переменная облачность, местами дождь. Температура прогреется днем до 12-17 градусов, ночью 7-12. Ветер восточный 9-14 м/с.КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.Температура составит днем 17-22 градуса, ночью — 5-10 градусов.БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 19-24 градуса, ночью — 6-11 градусов.ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 21-26 градусов, ночью — 8-13 градусов.КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 22-27 градусов, ночью — 10-15 градусов.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, возможен дождь. Ветер восточный 5-10 м/с.Температура составит днем 20-25 градусов, ночью — 8-13 градусов.

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прогноз погоды погода 3 октября понедельник будет дождь сколько градусов