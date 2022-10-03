https://uz.sputniknews.ru/20221003/sovetnik-prezidenta-rossii-valeriy-fadeev-posetit-uzbekistan-28745886.html
Советник президента России Валерий Фадеев посетит Узбекистан - подробности
Советник президента России Валерий Фадеев посетит Узбекистан - подробности
Подробнее о программе визита председателя СПЧ Фадеева - читайте в нашем материале.
2022-10-03T16:43+0500
2022-10-03T16:43+0500
2022-10-03T16:45+0500
политика
советник
президент
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визит
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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Советник президента России, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев посетит Узбекистан с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.Известно, что визит продлится с 3 по 6 октября. Так, Фадеев примет участие в международной конференции "Человек и ценности современного мира" на площадках Самаркандского государственного университета и РГГУ наряду с другими ведущими политиками и общественными деятелями.Кроме этого, в рамках визита в республику Фадеев примет участие во встрече по проблемам гуманитарного сотрудничества с участием представителей местных организаций российских соотечественников.
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подробнее о программе визита председателя спч фадеева советник президента россии валерий фадеев посетит узбекистан биография что такое спч сайт кто глава когда образован подробности
подробнее о программе визита председателя спч фадеева советник президента россии валерий фадеев посетит узбекистан биография что такое спч сайт кто глава когда образован подробности
Советник президента России Валерий Фадеев посетит Узбекистан - подробности
16:43 03.10.2022 (обновлено: 16:45 03.10.2022)
Подробнее о программе визита председателя СПЧ Фадеева - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik.
Советник президента России, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев посетит Узбекистан с рабочим визитом. Об этом сообщает
пресс-служба СПЧ.
Известно, что визит продлится с 3 по 6 октября. Так, Фадеев примет участие в международной конференции "Человек и ценности современного мира" на площадках Самаркандского государственного университета и РГГУ наряду с другими ведущими политиками и общественными деятелями.
Кроме этого, в рамках визита в республику Фадеев примет участие во встрече по проблемам гуманитарного сотрудничества с участием представителей местных организаций российских соотечественников.