https://uz.sputniknews.ru/20221003/sovetnik-prezidenta-rossii-valeriy-fadeev-posetit-uzbekistan-28745886.html

Советник президента России Валерий Фадеев посетит Узбекистан - подробности

Советник президента России Валерий Фадеев посетит Узбекистан - подробности

Подробнее о программе визита председателя СПЧ Фадеева - читайте в нашем материале.

2022-10-03T16:43+0500

2022-10-03T16:43+0500

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политика

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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Советник президента России, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев посетит Узбекистан с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.Известно, что визит продлится с 3 по 6 октября. Так, Фадеев примет участие в международной конференции "Человек и ценности современного мира" на площадках Самаркандского государственного университета и РГГУ наряду с другими ведущими политиками и общественными деятелями.Кроме этого, в рамках визита в республику Фадеев примет участие во встрече по проблемам гуманитарного сотрудничества с участием представителей местных организаций российских соотечественников.

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