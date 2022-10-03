https://uz.sputniknews.ru/20221003/uzbekistan-narastil-eksport-fruktov-i-ovoschey-bolee-chem-na-100-mln-28746942.html
Узбекистан нарастил экспорт фруктов и овощей более чем на $100 млн
Узбекистан нарастил экспорт фруктов и овощей более чем на $100 млн
О том, как увеличился экспорт овощей и фруктов республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - читайте в нашем материале.
2022-10-03T19:20+0500
2022-10-03T19:20+0500
2022-10-03T19:20+0500
экономика
узбекистан
экспорт
овощи
фрукты
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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. С января по август этого года Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на сумму $655 млн. Это на $106,4 млн больше по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата.В тройку стран-лидеров входят Казахстан, который расположился на первом месте с показателем 483 тыс. тонн, Россия - 314 тыс. тонн и Кыргызстан.Таким образом, список стран, в которые Узбекистан экспортировал наибольшее количество фруктов и овощей за восемь месяцев 2022 года выглядит следующим образом:Напомним: в сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.
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куда узбекистан экспортирует фрукты и овощи о том, как увеличился экспорт овощей и фруктов республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года госкомстат статистика сколько январь август 2022 год
куда узбекистан экспортирует фрукты и овощи о том, как увеличился экспорт овощей и фруктов республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года госкомстат статистика сколько январь август 2022 год
Узбекистан нарастил экспорт фруктов и овощей более чем на $100 млн
О том, как увеличился экспорт овощей и фруктов республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. С января по август этого года Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на сумму $655 млн. Это на $106,4 млн больше по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата.
В тройку стран-лидеров входят Казахстан, который расположился на первом месте с показателем 483 тыс. тонн, Россия - 314 тыс. тонн и Кыргызстан.
Таким образом, список стран, в которые Узбекистан экспортировал наибольшее количество фруктов и овощей за восемь месяцев 2022 года выглядит следующим образом:
Казахстан – 483 тыс. тонн;
Кыргызстан – 109 тыс. тонн;
Афганистан – 25 тыс. тонн;
Беларусь – 17,4 тыс. тонн;
Таджикистан – 16,1 тыс. тонн;
Пакистан – 15,6 тыс. тонн;
Азербайджан – 4,8 тыс. тонн;
Германия – 2,4 тыс. тонн.
Напомним: в сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.