https://uz.sputniknews.ru/20221003/uzbekistan-narastil-eksport-fruktov-i-ovoschey-bolee-chem-na-100-mln-28746942.html

Узбекистан нарастил экспорт фруктов и овощей более чем на $100 млн

Узбекистан нарастил экспорт фруктов и овощей более чем на $100 млн

О том, как увеличился экспорт овощей и фруктов республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - читайте в нашем материале.

2022-10-03T19:20+0500

2022-10-03T19:20+0500

2022-10-03T19:20+0500

экономика

узбекистан

экспорт

овощи

фрукты

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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. С января по август этого года Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на сумму $655 млн. Это на $106,4 млн больше по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата.В тройку стран-лидеров входят Казахстан, который расположился на первом месте с показателем 483 тыс. тонн, Россия - 314 тыс. тонн и Кыргызстан.Таким образом, список стран, в которые Узбекистан экспортировал наибольшее количество фруктов и овощей за восемь месяцев 2022 года выглядит следующим образом:Напомним: в сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.

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куда узбекистан экспортирует фрукты и овощи о том, как увеличился экспорт овощей и фруктов республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года госкомстат статистика сколько январь август 2022 год