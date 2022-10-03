Международная выставка охоты и конного спорта в Абу-Даби (ADIHEX) – это ежегодное мероприятие, проводимое под патронажем Его Высочества шейха Хамдана бин Заида Аль Нахайяна, представителя правителя региона Аль-Дафра и председателя Клуба сокольников Арабских Эмиратов.Данное мероприятие является крупнешей подобной выставкой на Ближнем Востоке и в Африке. Выставка приобрела статус престижной глобальной платформы, которая позволяет участникам находить дистрибьюторов и партнеров, расширять свой бизнес, запускать и продвигать новейшие продукты. Однако основная роль выставки - это продвижение и сохранение культурного наследия.Самые яркие моменты международной выставки - в нашей фотоленте.
международная выставка охоты и конного спорта в абу даби фото о том как проходит крупнейшее на ближнем востоке и в африке подобное мероприятие даты фото в абу даби продали охотничью птицу за 270 тысяч долларов что за птица белый кречет где обитает сколько стоит занесена в красную книгу фото
международная выставка охоты и конного спорта в абу даби фото о том как проходит крупнейшее на ближнем востоке и в африке подобное мероприятие даты фото в абу даби продали охотничью птицу за 270 тысяч долларов что за птица белый кречет где обитает сколько стоит занесена в красную книгу фото
В Абу-Даби продали охотничью птицу за 270 тысяч долларов – фото
Самые яркие моменты Международной выставки охоты и конного спорта в Абу-Даби - в нашей фотоленте.
Международная выставка охоты и конного спорта в Абу-Даби (ADIHEX) – это ежегодное мероприятие, проводимое под патронажем Его Высочества шейха Хамдана бин Заида Аль Нахайяна, представителя правителя региона Аль-Дафра и председателя Клуба сокольников Арабских Эмиратов.
Данное мероприятие является крупнешей подобной выставкой на Ближнем Востоке и в Африке. Выставка приобрела статус престижной глобальной платформы, которая позволяет участникам находить дистрибьюторов и партнеров, расширять свой бизнес, запускать и продвигать новейшие продукты. Однако основная роль выставки - это продвижение и сохранение культурного наследия.
Самые яркие моменты международной выставки - в нашей фотоленте.