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В Абу-Даби продали охотничью птицу за 270 тысяч долларов – фото
В Абу-Даби продали охотничью птицу за 270 тысяч долларов – фото
О том, как проходит крупнейшее на Ближнем Востоке и в Африке подобное мероприятие - смотрите в нашей фотоленте.
2022-10-03T22:00+0500
2022-10-03T22:00+0500
фото
абу-даби
выставка
конный спорт
ближний восток
африка
мероприятие
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Международная выставка охоты и конного спорта в Абу-Даби (ADIHEX) – это ежегодное мероприятие, проводимое под патронажем Его Высочества шейха Хамдана бин Заида Аль Нахайяна, представителя правителя региона Аль-Дафра и председателя Клуба сокольников Арабских Эмиратов.Данное мероприятие является крупнешей подобной выставкой на Ближнем Востоке и в Африке. Выставка приобрела статус престижной глобальной платформы, которая позволяет участникам находить дистрибьюторов и партнеров, расширять свой бизнес, запускать и продвигать новейшие продукты. Однако основная роль выставки - это продвижение и сохранение культурного наследия.Самые яркие моменты международной выставки - в нашей фотоленте.
абу-даби
ближний восток
африка
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международная выставка охоты и конного спорта в абу даби фото о том как проходит крупнейшее на ближнем востоке и в африке подобное мероприятие даты фото в абу даби продали охотничью птицу за 270 тысяч долларов что за птица белый кречет где обитает сколько стоит занесена в красную книгу фото
международная выставка охоты и конного спорта в абу даби фото о том как проходит крупнейшее на ближнем востоке и в африке подобное мероприятие даты фото в абу даби продали охотничью птицу за 270 тысяч долларов что за птица белый кречет где обитает сколько стоит занесена в красную книгу фото

В Абу-Даби продали охотничью птицу за 270 тысяч долларов – фото

22:00 03.10.2022
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Самые яркие моменты Международной выставки охоты и конного спорта в Абу-Даби - в нашей фотоленте.
Международная выставка охоты и конного спорта в Абу-Даби (ADIHEX) – это ежегодное мероприятие, проводимое под патронажем Его Высочества шейха Хамдана бин Заида Аль Нахайяна, представителя правителя региона Аль-Дафра и председателя Клуба сокольников Арабских Эмиратов.
Данное мероприятие является крупнешей подобной выставкой на Ближнем Востоке и в Африке. Выставка приобрела статус престижной глобальной платформы, которая позволяет участникам находить дистрибьюторов и партнеров, расширять свой бизнес, запускать и продвигать новейшие продукты. Однако основная роль выставки - это продвижение и сохранение культурного наследия.
Самые яркие моменты международной выставки - в нашей фотоленте.
© AFP 2022 / Karim Sahib

Аукционист представляет белого кречета во время Международной выставки охоты и конного спорта в Абу-Даби (ADIHEX) в столице Эмиратов, 1 октября 2022 года. Птица была продана за $270 тыс.

Аукционист представляет белого кречета во время Международной выставки охоты и конного спорта в Абу-Даби (ADIHEX) в столице Эмиратов, 1 октября 2022 года. Птица была продана за $270 тыс. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AFP 2022 / Karim Sahib

Аукционист представляет белого кречета во время Международной выставки охоты и конного спорта в Абу-Даби (ADIHEX) в столице Эмиратов, 1 октября 2022 года. Птица была продана за $270 тыс.

© AFP 2022 / Karim Sahib

Участники выставки привозят своих собак для участия в конкурсе красоты арабских салюки.

Участники выставки привозят своих собак для участия в конкурсе красоты арабских салюки. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2022 / Karim Sahib

Участники выставки привозят своих собак для участия в конкурсе красоты арабских салюки.

© AFP 2022 / Karim Sahib

Посетительница выставки рассматривает винтовку для охоты, представленную в рамках мероприятия.

Посетительница выставки рассматривает винтовку для охоты, представленную в рамках мероприятия. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AFP 2022 / Karim Sahib

Посетительница выставки рассматривает винтовку для охоты, представленную в рамках мероприятия.

© AFP 2022 / Karim Sahib

Рыбаки из ОАЭ демонстрируют навыки в своем ремесле.

Рыбаки из ОАЭ демонстрируют навыки в своем ремесле. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AFP 2022 / Karim Sahib

Рыбаки из ОАЭ демонстрируют навыки в своем ремесле.

© AFP 2022 / Karim Sahib

Собаки-участники конкурса красоты арабских салюки, который проходит в рамках Международной выставки охоты и конного спорта в Абу-Даби

Собаки-участники конкурса красоты арабских салюки, который проходит в рамках Международной выставки охоты и конного спорта в Абу-Даби - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP 2022 / Karim Sahib

Собаки-участники конкурса красоты арабских салюки, который проходит в рамках Международной выставки охоты и конного спорта в Абу-Даби

© AFP 2022 / Karim Sahib

Павильон производителя клобучков для охотничьих ястребов.

Павильон производителя клобучков для охотничьих ястребов. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AFP 2022 / Karim Sahib

Павильон производителя клобучков для охотничьих ястребов.

© AFP 2022 / Karim Sahib

Птицы для охоты, представленные на выставке.

Птицы для охоты, представленные на выставке. - Sputnik Узбекистан
7/8
© AFP 2022 / Karim Sahib

Птицы для охоты, представленные на выставке.

© AFP 2022 / Karim Sahib

Участница хвалит свою собаку во время конкурса красоты арабских салюки.

Участница хвалит свою собаку во время конкурса красоты арабских салюки. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AFP 2022 / Karim Sahib

Участница хвалит свою собаку во время конкурса красоты арабских салюки.

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