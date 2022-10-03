https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-abu-dabi-prodali-oxotnichyu-ptitsu-za-270-tysyach-dollarov--foto-28751121.html

В Абу-Даби продали охотничью птицу за 270 тысяч долларов – фото

В Абу-Даби продали охотничью птицу за 270 тысяч долларов – фото

О том, как проходит крупнейшее на Ближнем Востоке и в Африке подобное мероприятие - смотрите в нашей фотоленте.

2022-10-03T22:00+0500

2022-10-03T22:00+0500

2022-10-03T22:00+0500

фото

абу-даби

выставка

конный спорт

ближний восток

африка

мероприятие

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Международная выставка охоты и конного спорта в Абу-Даби (ADIHEX) – это ежегодное мероприятие, проводимое под патронажем Его Высочества шейха Хамдана бин Заида Аль Нахайяна, представителя правителя региона Аль-Дафра и председателя Клуба сокольников Арабских Эмиратов.Данное мероприятие является крупнешей подобной выставкой на Ближнем Востоке и в Африке. Выставка приобрела статус престижной глобальной платформы, которая позволяет участникам находить дистрибьюторов и партнеров, расширять свой бизнес, запускать и продвигать новейшие продукты. Однако основная роль выставки - это продвижение и сохранение культурного наследия.Самые яркие моменты международной выставки - в нашей фотоленте.

абу-даби

ближний восток

африка

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