https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-ferganskoy-doline-startovali-zabegi-save-aral-28744839.html

В Ферганской долине стартовали забеги Save Aral

В Ферганской долине стартовали забеги Save Aral

Завершающая серия благотворительных марафонов пройдет в четырех городах со 2 по 8 октября.

2022-10-03T18:48+0500

2022-10-03T18:48+0500

2022-10-03T18:48+0500

спорт

забег

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. В городе Туракурган Андижанской области в воскресенье прошел массовый благотворительный забег SaveAral-2022.Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана, серия забегов в городах Ферганской долины станет завершающим этапом благотворительных массовых забегов Save Aral этого года.Забег в городе Туракурган был приурочен к празднованию Дня учителей и наставников.Следующий забег пройдет 4 октября в Шахрихане, затем 6 октября в Маргилане и завершит серию забегов этого года мероприятие в Коканде 8 октября. Организаторы ожидают, что в марафонах примут участие более 10 тысяч участников.Мероприятия в рамках бегового марафона SaveAralнаправлены на привлечение внимания общества к экологической ситуации вокруг бассейна Аральского моря.Забеги в рамках этой акции проходили на территории промышленных объектов системы АО "Узбекнефтегаз" - одного из со-организаторов акции, а также среди уникальных культурно-исторических памятников Узбекистана.Читайте также: Парасборная Узбекистана завоевала первую победу на ЧМ в Турции

андижанская область

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