https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-nukuse-proshla-mejdunarodnaya-konferentsiya-posvyaschennaya-900-letiyu-suleymana-bakyrgani-28739579.html
В Нукусе прошла международная конференция, посвященная 900-летию Сулеймана Бакыргани
В Нукусе прошла международная конференция, посвященная 900-летию Сулеймана Бакыргани
О том, как прошла конференция - читайте в нашем материале.
2022-10-03T14:34+0500
2022-10-03T14:34+0500
2022-10-03T14:34+0500
культура
нукус
конференция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/03/28739272_7:0:805:449_1920x0_80_0_0_73323a4276213fb9a45e5f19ec0d8b31.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. В Нукусе состоялась международная конференция, которая былда посвящена 900-летию Сулеймана Бакыргани (Хаким ота). Об этом сообщает информационное агентство "УзА".Известно, что в мероприятии принимали участие историки, археологи научно-исследовательских институтов и вузов России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Австралии,а также литературоведы и представители СМИ.В первый день конференции участники посетили место поклонения Сулеймана Бакыргани в Муйнакском районе, ознакомились с проведенной работой по благоустройству данной местности, а также с археологическими исследованиями. Во второй день мероприятия были заслушаны доклады о жизни, творчестве мыслителя.Напомним: Сулейман Бакыргани — тюркский "святой", легендарный суфийский шейх, распространитель ислама в Средней Азии. Также он является наиболее выдающимся из учеников Ходжи Ахмеда Ясави, четвертый халиф тариката Ясавия.Считается, что Сулейман Бакыргани — автор сочинения "Ахыр заман китаби", исламской версии Апокалипсиса. Под именем Хаким ота выступает популярным персонажем тюркской мифологии.
нукус
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/03/28739272_106:0:705:449_1920x0_80_0_0_3099975393bde7ef1302d10a7f5dc123.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в нукусе прошла международная конференция посвященная 900 летию сулеймана бакыргани о том как прошла конференция читайте в нашем материале хаким ата ота кто такой биография ученик
в нукусе прошла международная конференция посвященная 900 летию сулеймана бакыргани о том как прошла конференция читайте в нашем материале хаким ата ота кто такой биография ученик
В Нукусе прошла международная конференция, посвященная 900-летию Сулеймана Бакыргани
О том, как прошла конференция - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik.
В Нукусе состоялась международная конференция, которая былда посвящена 900-летию Сулеймана Бакыргани (Хаким ота). Об этом сообщает информационное агентство "УзА"
.
Известно, что в мероприятии принимали участие историки, археологи научно-исследовательских институтов и вузов России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Австралии,а также литературоведы и представители СМИ.
В первый день конференции участники посетили место поклонения Сулеймана Бакыргани в Муйнакском районе, ознакомились с проведенной работой по благоустройству данной местности, а также с археологическими исследованиями. Во второй день мероприятия были заслушаны доклады о жизни, творчестве мыслителя.
Напомним: Сулейман Бакыргани — тюркский "святой", легендарный суфийский шейх, распространитель ислама в Средней Азии. Также он является наиболее выдающимся из учеников Ходжи Ахмеда Ясави, четвертый халиф тариката Ясавия.
Считается, что Сулейман Бакыргани — автор сочинения "Ахыр заман китаби", исламской версии Апокалипсиса. Под именем Хаким ота выступает популярным персонажем тюркской мифологии.