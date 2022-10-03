https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-nukuse-proshla-mejdunarodnaya-konferentsiya-posvyaschennaya-900-letiyu-suleymana-bakyrgani-28739579.html

В Нукусе прошла международная конференция, посвященная 900-летию Сулеймана Бакыргани

В Нукусе прошла международная конференция, посвященная 900-летию Сулеймана Бакыргани

О том, как прошла конференция - читайте в нашем материале.

2022-10-03T14:34+0500

2022-10-03T14:34+0500

2022-10-03T14:34+0500

культура

нукус

конференция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/03/28739272_7:0:805:449_1920x0_80_0_0_73323a4276213fb9a45e5f19ec0d8b31.jpg

ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. В Нукусе состоялась международная конференция, которая былда посвящена 900-летию Сулеймана Бакыргани (Хаким ота). Об этом сообщает информационное агентство "УзА".Известно, что в мероприятии принимали участие историки, археологи научно-исследовательских институтов и вузов России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Австралии,а также литературоведы и представители СМИ.В первый день конференции участники посетили место поклонения Сулеймана Бакыргани в Муйнакском районе, ознакомились с проведенной работой по благоустройству данной местности, а также с археологическими исследованиями. Во второй день мероприятия были заслушаны доклады о жизни, творчестве мыслителя.Напомним: Сулейман Бакыргани — тюркский "святой", легендарный суфийский шейх, распространитель ислама в Средней Азии. Также он является наиболее выдающимся из учеников Ходжи Ахмеда Ясави, четвертый халиф тариката Ясавия.Считается, что Сулейман Бакыргани — автор сочинения "Ахыр заман китаби", исламской версии Апокалипсиса. Под именем Хаким ота выступает популярным персонажем тюркской мифологии.

нукус

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в нукусе прошла международная конференция посвященная 900 летию сулеймана бакыргани о том как прошла конференция читайте в нашем материале хаким ата ота кто такой биография ученик