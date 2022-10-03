https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-samarkande-proydet-sammit-organizatsii-tyurkskix-gosudarstv-28742616.html

В Самарканде пройдет Саммит Организации тюркских государств

В Самарканде пройдет Саммит Организации тюркских государств

В ходе саммита председательство в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.

2022-10-03T17:46+0500

2022-10-03T17:46+0500

2022-10-03T18:38+0500

политика

самарканд

саммит

организация

тюркский совет

турция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Девятый по счету саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Саммит начнется 11 ноября. В ходе заседания председательство в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.Во время последнего саммита, который прошел 12 ноября 2021 года в Стамбуле, Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств.Напомним: ранее в Самарканде состоялся Саммит глав государств стран ШОС. По итогам заседания страны-члены организации подписали документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС. Иран, в свою очередь, подписал меморандум об обязательствах в организации.Читайте также:

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в самарканде пройдет саммит организации тюркских государств в ходе саммита председательство в отг перейдет от турции к узбекистану когда 11 ноября даты проведения