https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-samarkande-proydet-sammit-organizatsii-tyurkskix-gosudarstv-28742616.html
В Самарканде пройдет Саммит Организации тюркских государств
В Самарканде пройдет Саммит Организации тюркских государств
В ходе саммита председательство в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.
2022-10-03T17:46+0500
2022-10-03T17:46+0500
2022-10-03T18:38+0500
политика
самарканд
саммит
организация
тюркский совет
турция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Девятый по счету саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Саммит начнется 11 ноября. В ходе заседания председательство в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.Во время последнего саммита, который прошел 12 ноября 2021 года в Стамбуле, Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств.Напомним: ранее в Самарканде состоялся Саммит глав государств стран ШОС. По итогам заседания страны-члены организации подписали документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС. Иран, в свою очередь, подписал меморандум об обязательствах в организации.Читайте также:
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в самарканде пройдет саммит организации тюркских государств в ходе саммита председательство в отг перейдет от турции к узбекистану когда 11 ноября даты проведения
в самарканде пройдет саммит организации тюркских государств в ходе саммита председательство в отг перейдет от турции к узбекистану когда 11 ноября даты проведения
В Самарканде пройдет Саммит Организации тюркских государств
17:46 03.10.2022 (обновлено: 18:38 03.10.2022)
В ходе саммита председательство в организации перейдет от Турции к Узбекистану.
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Девятый по счету саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Саммит начнется 11 ноября. В ходе заседания председательство в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.
Во время последнего саммита, который прошел 12 ноября 2021 года в Стамбуле, Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств.
Напомним: ранее в Самарканде состоялся Саммит глав государств стран ШОС. По итогам заседания страны-члены организации подписали документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС. Иран, в свою очередь, подписал меморандум об обязательствах в организации.