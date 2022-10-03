https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-stolitse-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-ot-stantsii-metro-chorsu-28735444.html

В столице запустили новый автобусный маршрут от станции метро "Чорсу"

В столице запустили новый автобусный маршрут от станции метро "Чорсу"

Автобусы по новому маршруту начнут курсировать с понедельника.

2022-10-03T13:08+0500

2022-10-03T13:08+0500

2022-10-03T13:08+0500

общество

автобус

метро

маршрут

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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. В понедельник в Ташкенте запустят новый автобусный маршрут № 136, который будет пролегать от метро "Чорсу" до Экскаваторного завода. Об этом сообщает пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат".Известно, что трасса следования нового столичного маршрута будет следующей: от конечной остановки "метро Чорсу" автобусы будут следовать (по кругу) по улицам Заркайнар, Навои, Беруни и Сакичмон, через площадь Хадра, рынки Чорсу и Эски Джува. Далее маршрут будет пролегать по улице Фароби и обводной Нурафшон через ТРЦ "Эски Шахар", ТРЦ "Ривьера", Тахтапуль и Ц-6. Затем автобусы будут двигаться по улицам Осиё (метро Минор, Центр Кардиологии), Аккурган (бывший стадион Старт) и Катта Дархан до конечной остановки "Экскаваторный завод".Также сообщается, что на маршруте будет четыре-пять автобусов марки "SAZ LE-60", а средний интервал движения составит 15-18 минут.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в столице запустили новый автобусный маршрут от станции метро чорсу автобусы по новому маршруту начнут курсировать с понедельника