https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-stolitse-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-ot-stantsii-metro-chorsu-28735444.html
В столице запустили новый автобусный маршрут от станции метро "Чорсу"
В столице запустили новый автобусный маршрут от станции метро "Чорсу"
Автобусы по новому маршруту начнут курсировать с понедельника.
2022-10-03T13:08+0500
2022-10-03T13:08+0500
2022-10-03T13:08+0500
общество
автобус
метро
маршрут
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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. В понедельник в Ташкенте запустят новый автобусный маршрут № 136, который будет пролегать от метро "Чорсу" до Экскаваторного завода. Об этом сообщает пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат".Известно, что трасса следования нового столичного маршрута будет следующей: от конечной остановки "метро Чорсу" автобусы будут следовать (по кругу) по улицам Заркайнар, Навои, Беруни и Сакичмон, через площадь Хадра, рынки Чорсу и Эски Джува. Далее маршрут будет пролегать по улице Фароби и обводной Нурафшон через ТРЦ "Эски Шахар", ТРЦ "Ривьера", Тахтапуль и Ц-6. Затем автобусы будут двигаться по улицам Осиё (метро Минор, Центр Кардиологии), Аккурган (бывший стадион Старт) и Катта Дархан до конечной остановки "Экскаваторный завод".Также сообщается, что на маршруте будет четыре-пять автобусов марки "SAZ LE-60", а средний интервал движения составит 15-18 минут.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в столице запустили новый автобусный маршрут от станции метро чорсу автобусы по новому маршруту начнут курсировать с понедельника
в столице запустили новый автобусный маршрут от станции метро чорсу автобусы по новому маршруту начнут курсировать с понедельника
В столице запустили новый автобусный маршрут от станции метро "Чорсу"
Автобусы по новому маршруту начнут курсировать с понедельника.
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. В понедельник в Ташкенте запустят новый автобусный маршрут № 136, который будет пролегать от метро "Чорсу" до Экскаваторного завода. Об этом сообщает пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат".
Известно, что трасса следования нового столичного маршрута будет следующей: от конечной остановки "метро Чорсу" автобусы будут следовать (по кругу) по улицам Заркайнар, Навои, Беруни и Сакичмон, через площадь Хадра, рынки Чорсу и Эски Джува. Далее маршрут будет пролегать по улице Фароби и обводной Нурафшон через ТРЦ "Эски Шахар", ТРЦ "Ривьера", Тахтапуль и Ц-6. Затем автобусы будут двигаться по улицам Осиё (метро Минор, Центр Кардиологии), Аккурган (бывший стадион Старт) и Катта Дархан до конечной остановки "Экскаваторный завод".
Также сообщается, что на маршруте будет четыре-пять автобусов марки "SAZ LE-60", а средний интервал движения составит 15-18 минут.