https://uz.sputniknews.ru/20221003/video-chto-daet-uzbekistantsam-rossiyskoe-obrazovanie---mnenie-eksperta-28759470.html
Видео: что дает узбекистанцам российское образование - мнение эксперта
Видео: что дает узбекистанцам российское образование - мнение эксперта
О том, как сближение в области языковой политики, культуры и образования влияет на отношения Узбекистана и России - смотрите в нашем видео.
2022-10-03T20:51+0500
2022-10-03T20:51+0500
2022-10-03T20:51+0500
видео
образование
узбекистанцы
россия
культура
язык
узбекистан
отношения
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Доцент Ташкентского филиала РЭУ имени Плеханова, кандидат философских наук Равшан Назаров в интервью корреспонденту Sputnik Анне Черкасовой рассказал, что в данное время в Узбекистане наблюдается "настоящий бум русского языка".По его словам, все русскоязычные школы и классы в республике переполнены, потребность в учителях русского языка сейчас очень высока, несмотря на то, что много преподавателей из России уже работают в различных регионах страны.Также Назаров рассказал, что в Узбекистан поступает большое количество литературы на русском языке, открывается множество учебных центров, а один из самых активно работающих центров русского языка и литературы в Ташкенте расположен в Университете узбекского языка и литературы.Доцент подчеркивает, что русский язык является самым востребованным на постосоветском пространстве, и особо выделяет, что любое произведение, написанное для узкого круга читателей обречено на забвение, приведя в пример Чингиза Айтматова и Расула Гамзатова, чьи работы получили известность и широкий круг читателей именно на русском языке.Преподаватель рассказал о росте популярности филиалов российских вузов в Узбекистане. Также известно, что Россотрудничество объявило, что выделит 800 квотных мест для узбекистанцев в новом учебном году, чтобы они смогли бесплатно учиться в ведущих вузах России.Что российское образование дает экономике Узбекистана? Почему в России переводят книги русских поэтов на узбекский язык? И о чем говорит музейное сотрудничество двух стран в контексте политики?Подробнее ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем эксклюзивном видео.
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видео что дает узбекистанцам российское образование мнение эксперта о том как сближение в области языковой политики, культуры и образования влияет на отношения узбекистана и россии
видео что дает узбекистанцам российское образование мнение эксперта о том как сближение в области языковой политики, культуры и образования влияет на отношения узбекистана и россии
Видео: что дает узбекистанцам российское образование - мнение эксперта
О том, как сближение в области языковой политики, культуры и образования влияет на отношения Узбекистана и России - смотрите в нашем видео.
Доцент Ташкентского филиала РЭУ имени Плеханова, кандидат философских наук Равшан Назаров в интервью корреспонденту Sputnik Анне Черкасовой рассказал, что в данное время в Узбекистане наблюдается "настоящий бум русского языка".
По его словам, все русскоязычные школы и классы в республике переполнены, потребность в учителях русского языка сейчас очень высока, несмотря на то, что много преподавателей из России уже работают в различных регионах страны.
Также Назаров рассказал, что в Узбекистан поступает большое количество литературы на русском языке, открывается множество учебных центров, а один из самых активно работающих центров русского языка и литературы в Ташкенте расположен в Университете узбекского языка и литературы.
Доцент подчеркивает, что русский язык является самым востребованным на постосоветском пространстве, и особо выделяет, что любое произведение, написанное для узкого круга читателей обречено на забвение, приведя в пример Чингиза Айтматова и Расула Гамзатова, чьи работы получили известность и широкий круг читателей именно на русском языке.
"При всей гениальности Чингиза Айтматова, если бы его произведения оставались только на киргизском языке, он не обрел бы ту великую славу, которую он приобрел благодаря переводам его произведенеий на русский язык", - отмечает Назаров.
Преподаватель рассказал о росте популярности филиалов российских вузов в Узбекистане. Также известно, что Россотрудничество объявило, что выделит 800 квотных мест для узбекистанцев в новом учебном году, чтобы они смогли бесплатно учиться в ведущих вузах России.
Что российское образование дает экономике Узбекистана? Почему в России переводят книги русских поэтов на узбекский язык? И о чем говорит музейное сотрудничество двух стран в контексте политики?
Подробнее ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем эксклюзивном видео.