https://uz.sputniknews.ru/20221003/video-chto-daet-uzbekistantsam-rossiyskoe-obrazovanie---mnenie-eksperta-28759470.html

Видео: что дает узбекистанцам российское образование - мнение эксперта

Видео: что дает узбекистанцам российское образование - мнение эксперта

О том, как сближение в области языковой политики, культуры и образования влияет на отношения Узбекистана и России - смотрите в нашем видео.

2022-10-03T20:51+0500

2022-10-03T20:51+0500

2022-10-03T20:51+0500

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образование

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Доцент Ташкентского филиала РЭУ имени Плеханова, кандидат философских наук Равшан Назаров в интервью корреспонденту Sputnik Анне Черкасовой рассказал, что в данное время в Узбекистане наблюдается "настоящий бум русского языка".По его словам, все русскоязычные школы и классы в республике переполнены, потребность в учителях русского языка сейчас очень высока, несмотря на то, что много преподавателей из России уже работают в различных регионах страны.Также Назаров рассказал, что в Узбекистан поступает большое количество литературы на русском языке, открывается множество учебных центров, а один из самых активно работающих центров русского языка и литературы в Ташкенте расположен в Университете узбекского языка и литературы.Доцент подчеркивает, что русский язык является самым востребованным на постосоветском пространстве, и особо выделяет, что любое произведение, написанное для узкого круга читателей обречено на забвение, приведя в пример Чингиза Айтматова и Расула Гамзатова, чьи работы получили известность и широкий круг читателей именно на русском языке.Преподаватель рассказал о росте популярности филиалов российских вузов в Узбекистане. Также известно, что Россотрудничество объявило, что выделит 800 квотных мест для узбекистанцев в новом учебном году, чтобы они смогли бесплатно учиться в ведущих вузах России.Что российское образование дает экономике Узбекистана? Почему в России переводят книги русских поэтов на узбекский язык? И о чем говорит музейное сотрудничество двух стран в контексте политики?Подробнее ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем эксклюзивном видео.

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видео что дает узбекистанцам российское образование мнение эксперта о том как сближение в области языковой политики, культуры и образования влияет на отношения узбекистана и россии