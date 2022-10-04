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Фото: Братья наши меньшие - как в мире пытаются спасти животных от исчезновения
Фото: Братья наши меньшие - как в мире пытаются спасти животных от исчезновения
Яркие фото животных, которые находятся под угрозой исчезновения - смотрите в нашей фотоленте.
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животные
мир
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братья наши меньшие как в мире пытаются спасти животных от исчезновения фото яркие фото животных которые находятся под угрозой исчезновения фото животных милые животные
братья наши меньшие как в мире пытаются спасти животных от исчезновения фото яркие фото животных которые находятся под угрозой исчезновения фото животных милые животные

Фото: Братья наши меньшие - как в мире пытаются спасти животных от исчезновения

22:01 04.10.2022
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Яркие фото животных, которые находятся под угрозой исчезновения - в нашей фотоленте.
© AFP 2022 / Raul Arboleda

Детеныш бурой шерстистой обезьяны в реабилитационном центре для приматов, где содержатся детеныши обезьян, чьи матери стали жертвами охоты в Колумбии

Детеныш бурой шерстистой обезьяны в реабилитационном центре для приматов, где содержатся детеныши обезьян, чьи матери стали жертвами охоты в Колумбии - Sputnik Узбекистан
1/18
© AFP 2022 / Raul Arboleda

Детеныш бурой шерстистой обезьяны в реабилитационном центре для приматов, где содержатся детеныши обезьян, чьи матери стали жертвами охоты в Колумбии

© Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкЛеопард Николай, доставленный из Владивостока для участия в программе разведения дальневосточных леопардов, в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в Волоколамском районе Подмосковья.
Леопард Николай, доставленный из Владивостока для участия в программе разведения дальневосточных леопардов - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Леопард Николай, доставленный из Владивостока для участия в программе разведения дальневосточных леопардов, в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в Волоколамском районе Подмосковья.
© AFP 2022 / Rodger Bosch

Мысовые бакланы, которые находятся под угрозой исчезновения, запечатлены у берегов Кейптауна. Ученые полагают, что родители птенцов бросают их из-за отсутствия еды, в частности, анчоусов.

Мысовые бакланы, которые находятся под угрозой исчезновения, запечатлены у берегов Кейптауна. Ученые полагают, что родители птенцов бросают их из-за отсутствия еды, в частности, анчоусов. - Sputnik Узбекистан
3/18
© AFP 2022 / Rodger Bosch

Мысовые бакланы, которые находятся под угрозой исчезновения, запечатлены у берегов Кейптауна. Ученые полагают, что родители птенцов бросают их из-за отсутствия еды, в частности, анчоусов.

© AFP 2022 / Roslan Rahman

Самец филиппинского орла по кличке Геометрика в Сингапуре.

Самец филиппинского орла по кличке Геометрика в Сингапуре. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Roslan Rahman

Самец филиппинского орла по кличке Геометрика в Сингапуре.

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Пятилетняя амурская тигрица Яшма осваивается в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске, куда она недавно прибыла из ярославского зоопарка для создания пары и получения потомства с амурским тигром Бартеком в соответствии с программой сохранения редких и исчезающих видов и по международной программе сохранения амурского тигра.

Пятилетняя амурская тигрица Яшма осваивается в вольере парка флоры и фауны &quot;Роев ручей&quot; в Красноярске, куда она недавно прибыла из ярославского зоопарка для создания пары и получения потомства с амурским тигром Бартеком в соответствии с программой сохранения редких и исчезающих видов и по международной программе сохранения амурского тигра. - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Пятилетняя амурская тигрица Яшма осваивается в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске, куда она недавно прибыла из ярославского зоопарка для создания пары и получения потомства с амурским тигром Бартеком в соответствии с программой сохранения редких и исчезающих видов и по международной программе сохранения амурского тигра.

© AFP 2022 / Juni Kriswanto

Четырехмесячный детеныш комодского дракона, вылупившийся в неволе в рамках программы разведения находящихся под угрозой исчезновения ящериц, отдыхает на насесте в вольере зоопарка Сурабая в провинции Восточная Ява.

Четырехмесячный детеныш комодского дракона, вылупившийся в неволе в рамках программы разведения находящихся под угрозой исчезновения ящериц, отдыхает на насесте в вольере зоопарка Сурабая в провинции Восточная Ява. - Sputnik Узбекистан
6/18
© AFP 2022 / Juni Kriswanto

Четырехмесячный детеныш комодского дракона, вылупившийся в неволе в рамках программы разведения находящихся под угрозой исчезновения ящериц, отдыхает на насесте в вольере зоопарка Сурабая в провинции Восточная Ява.

© AFP 2022 / Biju Boro

Сотрудники лесного хозяйства наблюдают за выпуском в дикую природу четырех выращенных в неволе карликовых свиней, самых редких и маленьких диких свиней в мире, находящихся под угрозой исчезновения, в национальном парке Манас, примерно в 146 км от Гувахати.

Сотрудники лесного хозяйства наблюдают за выпуском в дикую природу четырех выращенных в неволе карликовых свиней, самых редких и маленьких диких свиней в мире, находящихся под угрозой исчезновения, в национальном парке Манас, примерно в 146 км от Гувахати. - Sputnik Узбекистан
7/18
© AFP 2022 / Biju Boro

Сотрудники лесного хозяйства наблюдают за выпуском в дикую природу четырех выращенных в неволе карликовых свиней, самых редких и маленьких диких свиней в мире, находящихся под угрозой исчезновения, в национальном парке Манас, примерно в 146 км от Гувахати.

© AFP 2022 / Roslan Rahman

Смотритель ухаживает за теленком малайского тапира по имени Бинтанг в парке ночного сафари в Сингапуре. Теленок, находящийся под угрозой исчезновения, родился 28 июня. Он - 32-й малайский тапир, выведенный в неволе в рамках природоохранной программы разведения в "Ночном сафари", первом в мире ночном зоопарке.

Смотритель ухаживает за теленком малайского тапира по имени Бинтанг в парке ночного сафари в Сингапуре. Теленок, находящийся под угрозой исчезновения, родился 28 июня. Он - 32-й малайский тапир, выведенный в неволе в рамках природоохранной программы разведения в &quot;Ночном сафари&quot;, первом в мире ночном зоопарке. - Sputnik Узбекистан
8/18
© AFP 2022 / Roslan Rahman

Смотритель ухаживает за теленком малайского тапира по имени Бинтанг в парке ночного сафари в Сингапуре. Теленок, находящийся под угрозой исчезновения, родился 28 июня. Он - 32-й малайский тапир, выведенный в неволе в рамках природоохранной программы разведения в "Ночном сафари", первом в мире ночном зоопарке.

© AFP 2022 / Charly Triballeau

Птица токи в неволе на острове Садо, префектура Ниигата. Менее чем за два десятилетия популяция диких животных Садо увеличилась с нуля до почти 500 особей благодаря международной дипломатии, научным исследованиям и сельскохозяйственной революции на острове у западного побережья Японии.

Птица токи в неволе на острове Садо, префектура Ниигата. Менее чем за два десятилетия популяция диких животных Садо увеличилась с нуля до почти 500 особей благодаря международной дипломатии, научным исследованиям и сельскохозяйственной революции на острове у западного побережья Японии. - Sputnik Узбекистан
9/18
© AFP 2022 / Charly Triballeau

Птица токи в неволе на острове Садо, префектура Ниигата. Менее чем за два десятилетия популяция диких животных Садо увеличилась с нуля до почти 500 особей благодаря международной дипломатии, научным исследованиям и сельскохозяйственной революции на острове у западного побережья Японии.

© AFP 2022 / Miguel Zambrano

Герпетолог и биолог по охране окружающей среды Энрике Ла Марка наблюдает с помощью увеличительного стекла за лягушкой Mucuchies, исчезающего вида, которую собирают из естественной среды обитания для транспортировки в лабораторию для размножения в Мериде, Венесуэла. Данная лягушка- это небольшая амфибия, населяющая лишь небольшую часть венесуэльских Анд, обрела шанс в проекте воспроизводства, который практически возродил этот малоизвестный вид, находившийся на грани исчезновения.

Герпетолог и биолог по охране окружающей среды Энрике Ла Марка наблюдает с помощью увеличительного стекла за лягушкой Mucuchies, исчезающего вида, которую собирают из естественной среды обитания для транспортировки в лабораторию для размножения в Мериде, Венесуэла. Данная лягушка- это небольшая амфибия, населяющая лишь небольшую часть венесуэльских Анд, обрела шанс в проекте воспроизводства, который практически возродил этот малоизвестный вид, находившийся на грани исчезновения. - Sputnik Узбекистан
10/18
© AFP 2022 / Miguel Zambrano

Герпетолог и биолог по охране окружающей среды Энрике Ла Марка наблюдает с помощью увеличительного стекла за лягушкой Mucuchies, исчезающего вида, которую собирают из естественной среды обитания для транспортировки в лабораторию для размножения в Мериде, Венесуэла. Данная лягушка- это небольшая амфибия, населяющая лишь небольшую часть венесуэльских Анд, обрела шанс в проекте воспроизводства, который практически возродил этот малоизвестный вид, находившийся на грани исчезновения.

© AP Photo / Louisiana Department of Wildlife and Fisheries/Sara Zimorski

Два взрослых американских журавля, самка и самец, и 11-дневный птенец в штате Луизиана.

Два взрослых американских журавля, самка и самец, и 11-дневный птенец в штате Луизиана. - Sputnik Узбекистан
11/18
© AP Photo / Louisiana Department of Wildlife and Fisheries/Sara Zimorski

Два взрослых американских журавля, самка и самец, и 11-дневный птенец в штате Луизиана.

© AFP 2022 / Cristina Quicler

Пиренейская рысь в обсерватории иберийских рысей "Эль-Асебухе" в природном парке Донана в Уэльве.

Пиренейская рысь в обсерватории иберийских рысей &quot;Эль-Асебухе&quot; в природном парке Донана в Уэльве. - Sputnik Узбекистан
12/18
© AFP 2022 / Cristina Quicler

Пиренейская рысь в обсерватории иберийских рысей "Эль-Асебухе" в природном парке Донана в Уэльве.

© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

Панголин выходит ночью из подземного туннеля организации Save Vietnam’s Wildlife во Вьетнаме.

Панголин выходит ночью из подземного туннеля организации Save Vietnam’s Wildlife во Вьетнаме. - Sputnik Узбекистан
13/18
© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

Панголин выходит ночью из подземного туннеля организации Save Vietnam’s Wildlife во Вьетнаме.

© AFP 2022 / Eduardo Soteras

Волонтер Фонда сохранения гепардов играет с гепардами в клетке на одном из объектов организации в городе Харгейса, Сомалиленд.

Волонтер Фонда сохранения гепардов играет с гепардами в клетке на одном из объектов организации в городе Харгейса, Сомалиленд. - Sputnik Узбекистан
14/18
© AFP 2022 / Eduardo Soteras

Волонтер Фонда сохранения гепардов играет с гепардами в клетке на одном из объектов организации в городе Харгейса, Сомалиленд.

© AFP 2022 / Roslan Rahman

Детеныша черепахи-ястреба выпускают в океан.

Детеныша черепахи-ястреба выпускают в океан. - Sputnik Узбекистан
15/18
© AFP 2022 / Roslan Rahman

Детеныша черепахи-ястреба выпускают в океан.

© AFP 2022 / Wahyudi

Яванский медленный лори - вид приматов, находящийся под угрозой исчезновения.

Яванский медленный лори - вид приматов, находящийся под угрозой исчезновения. - Sputnik Узбекистан
16/18
© AFP 2022 / Wahyudi

Яванский медленный лори - вид приматов, находящийся под угрозой исчезновения.

© Sputnik / Andrey SolomonovАмериканский койот. Зоопитомник редких и исчезающих видов Московского зоопарка. Поселок Сычево Волоколамского района.
Американский койот в зоопитомнике редких и исчезающих видов Московского зоопарка - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Andrey Solomonov
Американский койот. Зоопитомник редких и исчезающих видов Московского зоопарка. Поселок Сычево Волоколамского района.
© AFP 2022 / Sam Panthaky

Львята в открытом вольере в зоологическом саду Саккарбауг, который участвует в программе разведения в неволе азиатских львов, находящихся под угрозой исчезновения, в Джунагадхе, примерно в 320 километрах от Ахмадабада, Индия.

Львята в открытом вольере в зоологическом саду Саккарбауг, который участвует в программе разведения в неволе азиатских львов, находящихся под угрозой исчезновения, в Джунагадхе, примерно в 320 километрах от Ахмадабада, Индия. - Sputnik Узбекистан
18/18
© AFP 2022 / Sam Panthaky

Львята в открытом вольере в зоологическом саду Саккарбауг, который участвует в программе разведения в неволе азиатских львов, находящихся под угрозой исчезновения, в Джунагадхе, примерно в 320 километрах от Ахмадабада, Индия.

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