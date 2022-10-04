Фото: Братья наши меньшие - как в мире пытаются спасти животных от исчезновения

Детеныш бурой шерстистой обезьяны в реабилитационном центре для приматов, где содержатся детеныши обезьян, чьи матери стали жертвами охоты в Колумбии
Детеныш бурой шерстистой обезьяны в реабилитационном центре для приматов, где содержатся детеныши обезьян, чьи матери стали жертвами охоты в Колумбии
Мысовые бакланы, которые находятся под угрозой исчезновения, запечатлены у берегов Кейптауна. Ученые полагают, что родители птенцов бросают их из-за отсутствия еды, в частности, анчоусов.
Мысовые бакланы, которые находятся под угрозой исчезновения, запечатлены у берегов Кейптауна. Ученые полагают, что родители птенцов бросают их из-за отсутствия еды, в частности, анчоусов.
Самец филиппинского орла по кличке Геометрика в Сингапуре.
Самец филиппинского орла по кличке Геометрика в Сингапуре.
Пятилетняя амурская тигрица Яшма осваивается в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске, куда она недавно прибыла из ярославского зоопарка для создания пары и получения потомства с амурским тигром Бартеком в соответствии с программой сохранения редких и исчезающих видов и по международной программе сохранения амурского тигра.
Пятилетняя амурская тигрица Яшма осваивается в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске, куда она недавно прибыла из ярославского зоопарка для создания пары и получения потомства с амурским тигром Бартеком в соответствии с программой сохранения редких и исчезающих видов и по международной программе сохранения амурского тигра.
Четырехмесячный детеныш комодского дракона, вылупившийся в неволе в рамках программы разведения находящихся под угрозой исчезновения ящериц, отдыхает на насесте в вольере зоопарка Сурабая в провинции Восточная Ява.
Четырехмесячный детеныш комодского дракона, вылупившийся в неволе в рамках программы разведения находящихся под угрозой исчезновения ящериц, отдыхает на насесте в вольере зоопарка Сурабая в провинции Восточная Ява.
Сотрудники лесного хозяйства наблюдают за выпуском в дикую природу четырех выращенных в неволе карликовых свиней, самых редких и маленьких диких свиней в мире, находящихся под угрозой исчезновения, в национальном парке Манас, примерно в 146 км от Гувахати.
Сотрудники лесного хозяйства наблюдают за выпуском в дикую природу четырех выращенных в неволе карликовых свиней, самых редких и маленьких диких свиней в мире, находящихся под угрозой исчезновения, в национальном парке Манас, примерно в 146 км от Гувахати.
Смотритель ухаживает за теленком малайского тапира по имени Бинтанг в парке ночного сафари в Сингапуре. Теленок, находящийся под угрозой исчезновения, родился 28 июня. Он - 32-й малайский тапир, выведенный в неволе в рамках природоохранной программы разведения в "Ночном сафари", первом в мире ночном зоопарке.
Смотритель ухаживает за теленком малайского тапира по имени Бинтанг в парке ночного сафари в Сингапуре. Теленок, находящийся под угрозой исчезновения, родился 28 июня. Он - 32-й малайский тапир, выведенный в неволе в рамках природоохранной программы разведения в "Ночном сафари", первом в мире ночном зоопарке.
Птица токи в неволе на острове Садо, префектура Ниигата. Менее чем за два десятилетия популяция диких животных Садо увеличилась с нуля до почти 500 особей благодаря международной дипломатии, научным исследованиям и сельскохозяйственной революции на острове у западного побережья Японии.
Птица токи в неволе на острове Садо, префектура Ниигата. Менее чем за два десятилетия популяция диких животных Садо увеличилась с нуля до почти 500 особей благодаря международной дипломатии, научным исследованиям и сельскохозяйственной революции на острове у западного побережья Японии.
Герпетолог и биолог по охране окружающей среды Энрике Ла Марка наблюдает с помощью увеличительного стекла за лягушкой Mucuchies, исчезающего вида, которую собирают из естественной среды обитания для транспортировки в лабораторию для размножения в Мериде, Венесуэла. Данная лягушка- это небольшая амфибия, населяющая лишь небольшую часть венесуэльских Анд, обрела шанс в проекте воспроизводства, который практически возродил этот малоизвестный вид, находившийся на грани исчезновения.
Герпетолог и биолог по охране окружающей среды Энрике Ла Марка наблюдает с помощью увеличительного стекла за лягушкой Mucuchies, исчезающего вида, которую собирают из естественной среды обитания для транспортировки в лабораторию для размножения в Мериде, Венесуэла. Данная лягушка- это небольшая амфибия, населяющая лишь небольшую часть венесуэльских Анд, обрела шанс в проекте воспроизводства, который практически возродил этот малоизвестный вид, находившийся на грани исчезновения.
Два взрослых американских журавля, самка и самец, и 11-дневный птенец в штате Луизиана.
Два взрослых американских журавля, самка и самец, и 11-дневный птенец в штате Луизиана.
Пиренейская рысь в обсерватории иберийских рысей "Эль-Асебухе" в природном парке Донана в Уэльве.
Пиренейская рысь в обсерватории иберийских рысей "Эль-Асебухе" в природном парке Донана в Уэльве.
Панголин выходит ночью из подземного туннеля организации Save Vietnam’s Wildlife во Вьетнаме.
Панголин выходит ночью из подземного туннеля организации Save Vietnam’s Wildlife во Вьетнаме.
Волонтер Фонда сохранения гепардов играет с гепардами в клетке на одном из объектов организации в городе Харгейса, Сомалиленд.
Волонтер Фонда сохранения гепардов играет с гепардами в клетке на одном из объектов организации в городе Харгейса, Сомалиленд.
Детеныша черепахи-ястреба выпускают в океан.
Детеныша черепахи-ястреба выпускают в океан.
Яванский медленный лори - вид приматов, находящийся под угрозой исчезновения.
Яванский медленный лори - вид приматов, находящийся под угрозой исчезновения.
Львята в открытом вольере в зоологическом саду Саккарбауг, который участвует в программе разведения в неволе азиатских львов, находящихся под угрозой исчезновения, в Джунагадхе, примерно в 320 километрах от Ахмадабада, Индия.
Львята в открытом вольере в зоологическом саду Саккарбауг, который участвует в программе разведения в неволе азиатских львов, находящихся под угрозой исчезновения, в Джунагадхе, примерно в 320 километрах от Ахмадабада, Индия.