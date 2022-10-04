Фото: Братья наши меньшие - как в мире пытаются спасти животных от исчезновения

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Пятилетняя амурская тигрица Яшма осваивается в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске, куда она недавно прибыла из ярославского зоопарка для создания пары и получения потомства с амурским тигром Бартеком в соответствии с программой сохранения редких и исчезающих видов и по международной программе сохранения амурского тигра.