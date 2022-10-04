https://uz.sputniknews.ru/20221004/ekspert-rasskazal-o-vozmojnom-padenii-krupneyshix-evropeyskix-bankov---video-28756320.html
Эксперт рассказал о возможном падении крупнейших европейских банков - видео
Эксперт рассказал о возможном падении крупнейших европейских банков - видео
В интервью "Sputnik на русском" валютный эксперт Александр Егоров рассказал о приближающемся финансовом кризисе и крахе европейской банковской системы.
2022-10-04T09:32+0500
2022-10-04T09:32+0500
2022-10-04T09:32+0500
видео
эксперт
европа
кризис
финансы
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Ранее стало известно, что стоимость акций одних из крупнейших банков Европы Credit Suisse и Deutsche Bank достигли рекордных минимумов. Таким образом, этим финансовым структурам грозит банкротство. Если правительства Германии и Швейцарии не подключатся к их спасению, то по цепочке также могут рухнуть и другие европейские банки. Эксперт Александр Егоров считает, что следствием этих проблем стала инфляция и политика печатания денег, а также токсичность евро как валюты. Кроме того, Егоров объяснил, как России действовать в условиях назревающего кризиса и на что бросить основные силы, чтобы получить выгоду от ситуации.
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видео эксперт рассказал о возможном падении крупнейших европейских банков видео в интервью sputnik на русском валютный эксперт александр егоров рассказал о приближающемся финансовом кризисе и крахе европейской банковской системы
видео эксперт рассказал о возможном падении крупнейших европейских банков видео в интервью sputnik на русском валютный эксперт александр егоров рассказал о приближающемся финансовом кризисе и крахе европейской банковской системы
Эксперт рассказал о возможном падении крупнейших европейских банков - видео
В интервью "Sputnik на русском" валютный эксперт Александр Егоров рассказал о приближающемся финансовом кризисе и крахе европейской банковской системы.
Ранее стало известно, что стоимость акций одних из крупнейших банков Европы Credit Suisse и Deutsche Bank достигли рекордных минимумов.
Таким образом, этим финансовым структурам грозит банкротство. Если правительства Германии и Швейцарии не подключатся к их спасению, то по цепочке также могут рухнуть и другие европейские банки.
Эксперт Александр Егоров считает, что следствием этих проблем стала инфляция и политика печатания денег, а также токсичность евро как валюты. Кроме того, Егоров объяснил, как России действовать в условиях назревающего кризиса и на что бросить основные силы, чтобы получить выгоду от ситуации.