https://uz.sputniknews.ru/20221004/ilon-mask-sdelal-zayavlenie-po-krymu-i-predlojil-reshenie-ukrainskogo-konflikta-28768167.html
Илон Маск сделал заявление по Крыму и предложил решение украинского конфликта
Илон Маск сделал заявление по Крыму и предложил решение украинского конфликта
С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
2022-10-04T13:55+0500
2022-10-04T13:55+0500
2022-10-04T13:55+0500
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск предложил решение по урегулированию конфликта на Украине.План Маска состоит из четырех пунктов: "С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого", – сообщил Маск в Twitter-аккаунте.С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.После этого заявления аккаунт Маска атаковали боты.Читайте также:Европа ждет новых диверсий своих хозяев
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илон маск сделал заявление по крыму и предложил решение украинского конфликта новости заявления что предлагает сша америка украина крым освобожденные территории лнр днр запорожская область херсонская регион
илон маск сделал заявление по крыму и предложил решение украинского конфликта новости заявления что предлагает сша америка украина крым освобожденные территории лнр днр запорожская область херсонская регион
Илон Маск сделал заявление по Крыму и предложил решение украинского конфликта
С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск предложил решение по урегулированию конфликта на Украине.
План Маска состоит из четырех пунктов:
повторное голосование на освобожденных территориях под наблюдением ООН;
сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)";
гарантии водоснабжения полуострова;
нейтральный статус Украины.
"С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого", – сообщил Маск в Twitter-аккаунте
.
С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
После этого заявления аккаунт Маска атаковали боты.