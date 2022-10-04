https://uz.sputniknews.ru/20221004/ilon-mask-sdelal-zayavlenie-po-krymu-i-predlojil-reshenie-ukrainskogo-konflikta-28768167.html

Илон Маск сделал заявление по Крыму и предложил решение украинского конфликта

Илон Маск сделал заявление по Крыму и предложил решение украинского конфликта

С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.

2022-10-04T13:55+0500

2022-10-04T13:55+0500

2022-10-04T13:55+0500

в мире

илон маск

крым

украина

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск предложил решение по урегулированию конфликта на Украине.План Маска состоит из четырех пунктов: "С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого", – сообщил Маск в Twitter-аккаунте.С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.После этого заявления аккаунт Маска атаковали боты.Читайте также:Европа ждет новых диверсий своих хозяев

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