https://uz.sputniknews.ru/20221004/v-budapeshte-proshel-uzbeksko-vengerskiy-biznes-forum--podrobnosti-28764960.html

В Будапеште прошел узбекско-венгерский бизнес-форум – подробности

В Будапеште прошел узбекско-венгерский бизнес-форум – подробности

О том, как проходило совместное мероприятие двух стран - читайте в нашем материале.

2022-10-04T10:16+0500

2022-10-04T10:16+0500

2022-10-04T10:16+0500

политика

будапешт

венгрия

бизнес

бизнес-форум

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ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. В понедельник в Будапеште прошел узбекско-венгерский бизнес-форум в преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ республики.Работа форума направлена на всестороннее укрепление связей между деловым сообществом Узбекистана и Венгрии, как основополагающего условия для дальнейшего развития инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. В его работе приняли участие представители деловых кругов двух стран.Так, в церемонии открытия форума приняли участие министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии Петер Сийярто.В ходе форума венгерским компаниям была представлена подробная информация об инвестиционных возможностях в том числе в сферах фармацевтики, сельского хозяйства, а также электроники и электротехники, текстильной, автомобильной, химической и строительной промышленности.Также представители Узбекистана выразили готовность поддерживать венгерских предпринимателей, в частности, выделить в Узбекистане отдельную индустриальную зону для венгерских компаний, предоставить эксклюзивные преференции и гарантированный закуп продукции.Кроме этого, стороны обсудили возможность совместной реализации перспективных идей, в том числе за счёт средств создаваемого совместного фонда финансирования приоритетных проектов.Известно, что большой интерес у венгерских производителей вызвали перспективы выстраивания эффективных цепочек промышленной кооперации с преференциальным выходом на рынки СНГ благодаря статусу бенефициара GSP+, полученного Узбекистаном в апреле прошлого года.В ходе бизнес-форума также были организованы "G2B" и "В2В" встречи между руководителями министерств, ведомств, отраслевых объединений, банков и ведущих компаний Узбекистана и Венгрии, в ходе которых участники смогли подробно проработать аспекты создания совместных предприятий и заключения взаимовыгодных торговых соглашений.По итогам форума был подписан ряд двусторонних документов, инвестиционных соглашений и экспортных контрактов.

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в будапеште прошел узбекско-венгерский бизнес форум подробности о том как проходило совместное мероприятие двух стран читайте в нашем материале визит мирзиеева в венгрию фото подробности биография петер сийярто