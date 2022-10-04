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В Будапеште прошла официальная церемония встречи Мирзиёева — фото
В Будапеште прошла официальная церемония встречи Мирзиёева — фото
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл 3 октября с официальным визитом в Венгрию.
2022-10-04T14:01+0500
2022-10-04T14:03+0500
политика
шавкат мирзиёев
будапешт
церемония
встреча
узбекистан
глава государства
венгрия
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Во вторник в Будапеште прошла официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Известно, что церемония состоялась на площади Лайоша Кошута перед зданием венгерского Парламента. В честь узбекистанского лидера на площади выстроился почетный караул из пеших и конных солдат. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.Мирзиёев и президент Венгрии Каталин Новак поприветствовали членов официальных делегаций.Церемония завершилась торжественным маршем Почетного караула.
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в будапеште прошла официальная церемония встречи мирзиёева фото глава узбекистана с супругой 3 октября прибыл с официальным визитом в венгрию
в будапеште прошла официальная церемония встречи мирзиёева фото глава узбекистана с супругой 3 октября прибыл с официальным визитом в венгрию

В Будапеште прошла официальная церемония встречи Мирзиёева — фото

14:01 04.10.2022 (обновлено: 14:03 04.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Узбекистан
Церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл третьего октября с официальным визитом в Венгрию.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Во вторник в Будапеште прошла официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Узбекистан
Церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Известно, что церемония состоялась на площади Лайоша Кошута перед зданием венгерского Парламента. В честь узбекистанского лидера на площади выстроился почетный караул из пеших и конных солдат. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Узбекистан
Церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев и президент Венгрии Каталин Новак поприветствовали членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Узбекистан
Церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Церемония завершилась торжественным маршем Почетного караула.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Узбекистан
Церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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