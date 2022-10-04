https://uz.sputniknews.ru/20221004/v-budapeshte-proshla-ofitsialnaya-tseremoniya-vstrechi-mirziyoeva--foto-28784684.html

В Будапеште прошла официальная церемония встречи Мирзиёева — фото

В Будапеште прошла официальная церемония встречи Мирзиёева — фото

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл 3 октября с официальным визитом в Венгрию.

2022-10-04T14:01+0500

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политика

шавкат мирзиёев

будапешт

церемония

встреча

узбекистан

глава государства

венгрия

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Во вторник в Будапеште прошла официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Известно, что церемония состоялась на площади Лайоша Кошута перед зданием венгерского Парламента. В честь узбекистанского лидера на площади выстроился почетный караул из пеших и конных солдат. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.Мирзиёев и президент Венгрии Каталин Новак поприветствовали членов официальных делегаций.Церемония завершилась торжественным маршем Почетного караула.

будапешт

венгрия

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Sputnik Узбекистан

в будапеште прошла официальная церемония встречи мирзиёева фото глава узбекистана с супругой 3 октября прибыл с официальным визитом в венгрию