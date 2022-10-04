https://uz.sputniknews.ru/20221004/v-chest-65-letiya-zapuska-pervogo-sputnika-dan-start-vsemirnoy-nedele-kosmosa-28790978.html

В честь 65-летия запуска первого спутника: стартовала Всемирная неделя космоса

В честь 65-летия запуска первого спутника: стартовала Всемирная неделя космоса

Первый искусственный спутник Земли "Спутник-1" был запущен в космос 65 лет назад.

2022-10-04T19:31+0500

2022-10-04T19:31+0500

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общество

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запуск

земля

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Во вторник стартует ежегодная Всемирная неделя космоса, приуроченная к дате запуска первого искусственного спутника Земли и направленная на популяризацию космических исследований.Так, в 2022 году исполняется 65 лет с момента запуска - 4 октября 1957 года на орбиту Земли СССР запустил первый искусственный спутник Земли "Спутник-1" под кодовым названием "ПС-1" ("Простейший Спутник-1").Над созданием искусственного спутника Земли, во главе с Сергеем Павловичем Королёвым, работали учёные Мстислав Всеволодович Келдыш, Михаил Клавдиевич Тихонравов и многие другие советские ученые.Спутник-1 функционировал до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 млн км), а его радиопередатчики работали в течение трёх недель после старта. Из-за трения о верхние слои атмосферы спутник потерял скорость, вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел вследствие трения о воздух.На данный момент на околоземной орбите побывали уже более 600 человек, а на МКС постоянно ведется научная работа.Узбекистан также известен своим вкладом в мировую космическую науку, в частности, работы Мирзо Улугбека значительно повлияли на развитие астрономии.Сейчас в городе Китабе расположена Майданакская высокогорная обсерватория, которая является одним из двух лучших мест в мире для наблюдения за космическими телами.Впервые на это место с уникальным астроклиматом обратил внимание еще в 1967 году астроном Василий Шевченко, выпускник Харьковского университета им. А. М. Горького. Уже в 1970 году на этом месте была организована постоянно действующая Высокогорная Майданакская экспедиция Астрономического Института АН УзССР.В данное время обсерватория принадлежит Астрономическому институту имени Мирзо Улугбека при Академии наук Узбекистана и является одной из структурных единиц Китабского комплекса высокогорных астрономических обсерваторий.

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дан старт всемирной неделе космоса в честь 65 летия лет запуска первого спутника первый искусственный спутник земли спутник 1 был запущен в космос 65 лет назад когда как назывался годы работы эксплуатации