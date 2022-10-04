https://uz.sputniknews.ru/20221004/v-kubke-azii-po-triatlonu-v-samarkande-primut-uchastie-30-stran-28783213.html

В Кубке Азии по триатлону в Самарканде примут участие 30 стран

В Кубке Азии по триатлону в Самарканде примут участие 30 стран

О том, какие требования предъявляют к спортсменам турнира - читайте в нашем материале.

2022-10-04T16:55+0500

2022-10-04T16:55+0500

2022-10-04T16:55+0500

спорт

самарканд

азия

турнир

спортсмен

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Самарканде впервые пройдет Кубок Азии по триатлону 2022. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что соревнование будет проводиться 8 и 9 октября в туристическом центрк "Шелковый путь", а именно на территории гребного канала. Мероприятие пройдет при поддерже министерства развития спорта и Национального олимпийского комитета.В первый день турнира выступят 70 профессиональных спортсменов (категория "Elite") из 30 стран мира, которые имеют рейтинг от World Triathlon.На следующий день в соревнованиях примут участие 160 любителей, в том числе министр обороны и главнокомандующий ВВС Узбекистана. Так, 9 октября будут представлены три различных категории участников:В категориях "Age Group" и "Relay" могут принять участие могут любители из различных стран.Так, во время соревнований спортсмены должны соблюдать следующие правила:В случае, если у участников нет лицензии от Федерации триатлона Узбекистана, стоимость слота для участия будет полной - 550 тыс. сумов для одного человека и 870 тыс. сумов для команды. Для обладателей лицензии участие будет стоить 275 тыс. сумов для одного человека и 660 тыс. сумов для команды.Также всем участникам будет выдан стартовый пакет, в который входят:Сообщается, что соревнования будут включать в себя следующие этапы:Максимальный лимит дистанции триатлона для спортсменов не должен превышать 240 мин. Для контроля хронометража турнира каждому участнику будет выдан специальный электронный чип, который будет закреплен на голени.

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