https://uz.sputniknews.ru/20221004/v-kubke-azii-po-triatlonu-v-samarkande-primut-uchastie-30-stran-28783213.html
В Кубке Азии по триатлону в Самарканде примут участие 30 стран
В Кубке Азии по триатлону в Самарканде примут участие 30 стран
О том, какие требования предъявляют к спортсменам турнира - читайте в нашем материале.
2022-10-04T16:55+0500
2022-10-04T16:55+0500
2022-10-04T16:55+0500
спорт
самарканд
азия
турнир
спортсмен
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Самарканде впервые пройдет Кубок Азии по триатлону 2022. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что соревнование будет проводиться 8 и 9 октября в туристическом центрк "Шелковый путь", а именно на территории гребного канала. Мероприятие пройдет при поддерже министерства развития спорта и Национального олимпийского комитета.В первый день турнира выступят 70 профессиональных спортсменов (категория "Elite") из 30 стран мира, которые имеют рейтинг от World Triathlon.На следующий день в соревнованиях примут участие 160 любителей, в том числе министр обороны и главнокомандующий ВВС Узбекистана. Так, 9 октября будут представлены три различных категории участников:В категориях "Age Group" и "Relay" могут принять участие могут любители из различных стран.Так, во время соревнований спортсмены должны соблюдать следующие правила:В случае, если у участников нет лицензии от Федерации триатлона Узбекистана, стоимость слота для участия будет полной - 550 тыс. сумов для одного человека и 870 тыс. сумов для команды. Для обладателей лицензии участие будет стоить 275 тыс. сумов для одного человека и 660 тыс. сумов для команды.Также всем участникам будет выдан стартовый пакет, в который входят:Сообщается, что соревнования будут включать в себя следующие этапы:Максимальный лимит дистанции триатлона для спортсменов не должен превышать 240 мин. Для контроля хронометража турнира каждому участнику будет выдан специальный электронный чип, который будет закреплен на голени.
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в кубке азии по триатлону в самарканде примут участие 30 стран соревнование пройдет на территории гребного канала в самарканде какие требования предъявляют к спортсменам турнира туристический комплекс шелковый путь где проходил шос купить билеты на триатлон как принять участие сколько стоит положение
в кубке азии по триатлону в самарканде примут участие 30 стран соревнование пройдет на территории гребного канала в самарканде какие требования предъявляют к спортсменам турнира туристический комплекс шелковый путь где проходил шос купить билеты на триатлон как принять участие сколько стоит положение
В Кубке Азии по триатлону в Самарканде примут участие 30 стран
О том, какие требования предъявляют к спортсменам на турнире - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Самарканде впервые пройдет Кубок Азии по триатлону 2022. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Известно, что соревнование будет проводиться 8 и 9 октября в туристическом центрк "Шелковый путь", а именно на территории гребного канала. Мероприятие пройдет при поддерже министерства развития спорта и Национального олимпийского комитета.
В первый день турнира выступят 70 профессиональных спортсменов (категория "Elite") из 30 стран мира, которые имеют рейтинг от World Triathlon.
На следующий день в соревнованиях примут участие 160 любителей, в том числе министр обороны и главнокомандующий ВВС Узбекистана.
Так, 9 октября будут представлены три различных категории участников:
Категория "Elite Uz" - профессиональные спортсмены из Узбекистана, которые будут соревноваться на Чемпионате Узбекистана по триатлону 2022 в рамках Кубка Азии. К участию допускаются спортсмены из любого региона страны;
Категория "Age Group" - триатлеты-любители, которые примут участие в гонке Чемпионата Узбекистана 2022 в рамках Кубка Азии;
Категория "Relay" (эстафета/команда) - включает в себя трёх участников-любителей, каждый из которых соревнуются в одном этапе соревнований (плавание, велогонка, бег).
В категориях "Age Group" и "Relay" могут принять участие могут любители из различных стран.
Так, во время соревнований спортсмены должны соблюдать следующие правила:
соревноваться в духе доброго спортивного соперничества;
соблюдать требования положения соревнований;
соблюдать правила дорожного движения;
соблюдать инструкции судей;
общаться с другими спортсменами, судьями, волонтерами и зрителями уважительно и вежливо;
не использовать ненормативную лексику;
информировать судей о своем отказе от участия в соревновании (сходе с дистанции);
обязательное ношение маски на территории проведения мероприятия.
В случае, если у участников нет лицензии от Федерации триатлона Узбекистана, стоимость слота для участия будет полной - 550 тыс. сумов для одного человека и 870 тыс. сумов для команды. Для обладателей лицензии участие будет стоить 275 тыс. сумов для одного человека и 660 тыс. сумов для команды.
Также всем участникам будет выдан стартовый пакет, в который входят:
наклейки на велосипед, вело-шлем, личные вещи;
медаль финишёра (для любителей) после прохождения дистанции.
Сообщается, что соревнования будут включать в себя следующие этапы:
Максимальный лимит дистанции триатлона для спортсменов не должен превышать 240 мин. Для контроля хронометража турнира каждому участнику будет выдан специальный электронный чип, который будет закреплен на голени.