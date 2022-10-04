https://uz.sputniknews.ru/20221004/v-uzbekistane-otmenili-shkolnuyu-formu-28794438.html

В Узбекистане отменили школьную форму

В Узбекистане отменили школьную форму

Соответствующее постановление принял в понедельник кабинет министров.

2022-10-04T17:21+0500

2022-10-04T17:21+0500

2022-10-04T17:23+0500

общество

школьная форма

кабинет министров

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ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. В Узбекистане официально отменили единую школьную форму, сообщает информационное агентство УзА.Кабинет министров 3 октября принял постановление №558, официально отменяющее требование о введении единой школьной формы для учащихся в общеобразовательных школах.Напомним, обязательное ношение школьной формы ввели с начала этого учебного года.

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Sputnik Узбекистан

школьная форма узбекистан отмена обязательной единой школьной формы