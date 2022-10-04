https://uz.sputniknews.ru/20221004/v-uzbekistane-otmenili-shkolnuyu-formu-28794438.html
В Узбекистане отменили школьную форму
В Узбекистане отменили школьную форму
Соответствующее постановление принял в понедельник кабинет министров.
2022-10-04T17:21+0500
2022-10-04T17:21+0500
2022-10-04T17:23+0500
общество
школьная форма
кабинет министров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1216/81/12168101_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_1cb9312169b3414c0dcf65313574bcb6.jpg
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. В Узбекистане официально отменили единую школьную форму, сообщает информационное агентство УзА.Кабинет министров 3 октября принял постановление №558, официально отменяющее требование о введении единой школьной формы для учащихся в общеобразовательных школах.Напомним, обязательное ношение школьной формы ввели с начала этого учебного года.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1216/81/12168101_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68ee8798f8ed72838d518bcf44817d4d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
школьная форма узбекистан отмена обязательной единой школьной формы
школьная форма узбекистан отмена обязательной единой школьной формы
В Узбекистане отменили школьную форму
17:21 04.10.2022 (обновлено: 17:23 04.10.2022)
Соответствующее постановление принял в понедельник кабинет министров.
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik.
В Узбекистане официально отменили единую школьную форму, сообщает информационное агентство УзА
.
Кабинет министров 3 октября принял постановление №558, официально отменяющее требование о введении единой школьной формы для учащихся в общеобразовательных школах.
Напомним, обязательное ношение школьной формы ввели с начала этого учебного года.