Как выглядит новый индуистский храм в Дубае — фото

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Шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, государственный министр ОАЭ по вопросам толерантности, и посол Индии в ОАЭ Санджай Судхир, второй слева, принимают участие в церемонии открытия нового индуистского храма.