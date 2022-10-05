https://uz.sputniknews.ru/20221005/kak-vyglyadit-novyy-induistskiy-xram-v-dubae--foto-28832980.html
Как выглядит новый индуистский храм в Дубае — фото
Как выглядит новый индуистский храм в Дубае — фото
Яркие фото с открытия нового индуистского храма в Дубае - в нашей фотоленте.
2022-10-05T22:01+0500
2022-10-05T22:01+0500
2022-10-05T22:01+0500
фото
дубай
открытие
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как выглядит новый индуистский храм в дубае фото дубай яркие фото яркие фото с открытия нового индуистского храма в дубае в нашей фотоленте
как выглядит новый индуистский храм в дубае фото дубай яркие фото яркие фото с открытия нового индуистского храма в дубае в нашей фотоленте
Как выглядит новый индуистский храм в Дубае — фото
Яркие фото с открытия нового индуистского храма в Дубае - в нашей фотоленте.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Индуистский священник приветствует гостя из Эмиратов во время церемонии открытия нового индуистского храма в Дубае.
Индуистский священник приветствует гостя из Эмиратов во время церемонии открытия нового индуистского храма в Дубае.
© AFP 2022 / Karim Sahib
Молитвенный зал в недавно открытом индуистском храме в районе Джебель-Али.
Молитвенный зал в недавно открытом индуистском храме в районе Джебель-Али.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, государственный министр ОАЭ по вопросам толерантности, и посол Индии в ОАЭ Санджай Судхир, второй слева, принимают участие в церемонии открытия нового индуистского храма.
Шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, государственный министр ОАЭ по вопросам толерантности, и посол Индии в ОАЭ Санджай Судхир, второй слева, принимают участие в церемонии открытия нового индуистского храма.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Люди молятся во время церемонии открытия нового храма.
Люди молятся во время церемонии открытия нового храма.
© AFP 2022 / Karim Sahib
Священники позируют для группового снимка.
Священники позируют для группового снимка.
© AFP 2022 / Karim Sahib
Недавно открытый индуистский храм в районе Джебель-Али в Дубае стал местом поклонения для большой индийской общины.
Недавно открытый индуистский храм в районе Джебель-Али в Дубае стал местом поклонения для большой индийской общины.
© AFP 2022 / Karim Sahib
Молящийся прихожанин храма.
Молящийся прихожанин храма.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Женщина благословляет гостя во время церемонии открытия.
Женщина благословляет гостя во время церемонии открытия.