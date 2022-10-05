Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20221005/kak-vyglyadit-novyy-induistskiy-xram-v-dubae--foto-28832980.html
Как выглядит новый индуистский храм в Дубае — фото
Как выглядит новый индуистский храм в Дубае — фото
Яркие фото с открытия нового индуистского храма в Дубае - в нашей фотоленте.
2022-10-05T22:01+0500
2022-10-05T22:01+0500
фото
дубай
открытие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/05/28833148_106:185:2948:1784_1920x0_80_0_0_19b21c5cbd8c0924ca33b58b2972d8a8.jpg
дубай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/05/28833148_273:138:2818:2047_1920x0_80_0_0_e2a794606f5485a2d885f1380100f740.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
как выглядит новый индуистский храм в дубае фото дубай яркие фото яркие фото с открытия нового индуистского храма в дубае в нашей фотоленте
как выглядит новый индуистский храм в дубае фото дубай яркие фото яркие фото с открытия нового индуистского храма в дубае в нашей фотоленте

Как выглядит новый индуистский храм в Дубае — фото

22:01 05.10.2022
Подписаться на
НовостиTelegram
Яркие фото с открытия нового индуистского храма в Дубае - в нашей фотоленте.
© AP Photo / Kamran Jebreili

Индуистский священник приветствует гостя из Эмиратов во время церемонии открытия нового индуистского храма в Дубае.

Индуистский священник приветствует гостя из Эмиратов во время церемонии открытия нового индуистского храма в Дубае. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AP Photo / Kamran Jebreili

Индуистский священник приветствует гостя из Эмиратов во время церемонии открытия нового индуистского храма в Дубае.

© AFP 2022 / Karim Sahib

Молитвенный зал в недавно открытом индуистском храме в районе Джебель-Али.

Молитвенный зал в недавно открытом индуистском храме в районе Джебель-Али. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2022 / Karim Sahib

Молитвенный зал в недавно открытом индуистском храме в районе Джебель-Али.

© AP Photo / Kamran Jebreili

Шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, государственный министр ОАЭ по вопросам толерантности, и посол Индии в ОАЭ Санджай Судхир, второй слева, принимают участие в церемонии открытия нового индуистского храма.

Шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, государственный министр ОАЭ по вопросам толерантности, и посол Индии в ОАЭ Санджай Судхир, второй слева, принимают участие в церемонии открытия нового индуистского храма. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AP Photo / Kamran Jebreili

Шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, государственный министр ОАЭ по вопросам толерантности, и посол Индии в ОАЭ Санджай Судхир, второй слева, принимают участие в церемонии открытия нового индуистского храма.

© AP Photo / Kamran Jebreili

Люди молятся во время церемонии открытия нового храма.

Люди молятся во время церемонии открытия нового храма. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AP Photo / Kamran Jebreili

Люди молятся во время церемонии открытия нового храма.

© AFP 2022 / Karim Sahib

Священники позируют для группового снимка.

Священники позируют для группового снимка. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP 2022 / Karim Sahib

Священники позируют для группового снимка.

© AFP 2022 / Karim Sahib

Недавно открытый индуистский храм в районе Джебель-Али в Дубае стал местом поклонения для большой индийской общины.

Недавно открытый индуистский храм в районе Джебель-Али в Дубае стал местом поклонения для большой индийской общины. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AFP 2022 / Karim Sahib

Недавно открытый индуистский храм в районе Джебель-Али в Дубае стал местом поклонения для большой индийской общины.

© AFP 2022 / Karim Sahib

Молящийся прихожанин храма.

Молящийся прихожанин храма. - Sputnik Узбекистан
7/8
© AFP 2022 / Karim Sahib

Молящийся прихожанин храма.

© AP Photo / Kamran Jebreili

Женщина благословляет гостя во время церемонии открытия.

Женщина благословляет гостя во время церемонии открытия. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AP Photo / Kamran Jebreili

Женщина благословляет гостя во время церемонии открытия.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0