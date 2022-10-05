Какие последствия ожидают Турцию в случае отказа от платежной системы "МИР"
Вслед за частными банками от карт "Мир" в Турции отказываются и госбанки. Не устояв перед санкционными угрозами Запада, турецкий банковский сектор, похоже, не думает о том, чего лишится экономика страны из-за выхода из российской платежной системы.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Попытки Запада помешать продвижению российской платежной системы "Мир", которая до недавнего времени успешно функционировала более чем в 10 странах, приобретают, по всей видимости, более агрессивный характер. Так, 21 сентября стало известно, что банки Вьетнама и Казахстана приостановили работу с картами "Мир". Затем о приостановке их приема сообщили и в Узбекистане. Система безналичных платежей Uzcard заявила, что причиной этого стало проведение необходимых технических процедур. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
В то же время на протяжении нескольких недель противоречивые сообщения о работе системы "Мир" поступают из турецких банков, которые каждый день выдают новую информацию. Так, несколько дней назад стало известно, что эти карты обслуживаются только государственными Ziraat Bankası, Halkbank и VakıfBank.
Однако уже 29 сентября, генеральный директор Ziraat Bankası Альпаслан Чакара сообщил агентству Reuters о том, что банк приостановил обслуживание карт "Мир". Примечательно, что это заявление он сделал отнюдь не турецким СМИ, которые активно следят за судьбой "Мира" в стране, а западному агентству. В данном случае его слова звучат как отчет о выполненной работе.
Протесты за "Мир"
Граждане Турции с беспокойством отреагировали на новость об отказе ряда банков от системы "Мир". Частники, предоставляющие услуги российским туристам, и предприниматели, работающие с партнерами в РФ, понимают, что отказ от "Мира" фактически означает сокращение турпока из России и проблемы с оплатой по договорам.
Так, в результате турецкая партия "Родина" провела в Анталье протесты против давления США на Турцию и решения банков выйти из российской платежной системы. Участники акции подвергли жесткой критике тот факт, что государственные банки, вслед за частными, поддались давлению Запада.
В то же время и в Турции, и в РФ рассматриваются пути решения проблем. Так, директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин предположил, что Турция может создать новый банк или центр расчетов для работы с картами "Мир".
По словам Егармина, турецкая сторона уже рассматривает ряд альтернатив для проведения финансовых операций с системой "Мир", в числе которых создание банка, который не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и ЕС.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию в стране российской платежной системы.
В Турции пытаются добиться привилегий от РФ
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что отказ от российской системы "Мир" для турецкой экономики, которая переживает с 2020 года шок - чрезвычайно важный и опасный вопрос.
"В Турции проходят акции протеста с требованием изменить это положение (ред. - отказ от карт "Мир"), потому что турецкие торговые компании и фирмы, связанные с морским отдыхом, переживают, так как они понимают, что получат как минимум меньше туристов из РФ, и, соответственно, заработают меньше", - сказал Колташов.
По его словам, при этом протестующих мало интересует, о чем президент Эрдоган договорился с США, допустив эту блокировку карт "Мир" и выход Турции из этой системы.
"Но главное, что является сейчас проблемой - это "российская мягкость". Дело в том, что Российское государство рассматривается турецким правительством как неспособное в ответ на нарушение соглашений об использовании карты "Мир" взять и лишить Турцию российских туристов как таковых", - рассказывает экономист.
Возможно, считает он, об этом догадываются те, кто выступают против ухода из системы "Мир" турецких банков, но правительство Турции уверено, что оно ничем не рискует и турецкой экономике никакого ущерба не будет, а наоборот, Россия пойдет на новые уступки, возможно, в виде привилегий для турецких банков на российском рынке, чтобы те могли выдавать свои карты, и с этими картами уже можно было ездить в Турцию.
"Они рассчитывают получить еще кое-что взамен на то, что сами нарушили соглашение. Это чрезвычайно неприятная ситуация для России. Я не думаю, что мы должны готовиться к тому, что Турция вернет систему "Мир". Но мы должны понимать, что если Турция не будет в этой ситуации наказана, то все усилия по продвижению "Мира" в других странах окажутся тщетными. Потому что уже сейчас от российской системы отказались Вьетнам, Узбекистан, Казахстан, и это создает ситуацию, когда все уверены, что можно где-то нарушить согласование с РФ и никаких проблем от этого не будет", - добавил Колташов.
В создании специального банка нет необходимости
По мнению экономиста, создание нового, отдельного банка, в который можно будет внедрить систему "Мир" в Турции, является ложным и неправильным путем.
"И хотя создание такого банка возможно, он может быть заблокирован с той же легкостью, с какой система "Мир" была заблокирована в Турции и других странах. Никто не защитит "Мир" в этом банке, если эту систему не пытается защищать Россия. Это принципиально важный вопрос на сегодня, потому что никакие технические решения не заменят в данных обстоятельствах политической твердости", - отметил эксперт.
А если эта политическая твердость будет проявлена, считает эксперт, то турецкая экономика продемонстрирует другим экономикам, что отказываться от российской платежной системы чрезвычайно невыгодно.
"Если Турция потеряет в торговле с Россией многое, например, мы резко сократим закупку турецких фруктов, овощей, продукции легкой промышленности, резко сократится поток российских туристов в Турцию, это будет действенным методом. Очень быстро выяснилось бы, что турецкие банки готовы работать с системой "Мир" и у них никаких претензий к ним нет", - резюмировал Колташов.
Филиалы турецких банков в РФ и внедрение новых систем
По мнению экономиста Александра Караваева, санкции против системы "Мир" не позволят создавать с ее участием комбинации параллельного использования. Эксперт считает, что самый очевидный выход из этой ситуации - пригласить турецкие банки в Россию и реализовывать турецкую платежную карту для физлиц.
"Для этого ЦБ и Минфин РФ должны внести изменения в законодательство, разрешающее иностранным банкам открывать российские филиалы. Раньше эту возможность блокировали, учитывая разницу между регуляторами (была конкурентная проблема более низких процентных ставок европейских банков сравнительно с российскими). Сейчас эта опасность исчезла", - заявил Караваев.
По его словам, турецкие банки могли бы открывать в РФ карты с турецкими системами платежей. В частности, подобной в РФ могла бы стать система Bosi, проект турецкой платежной компании BEREKET. С ней работают представители российского разработчика терминального ПО Genesis Block и ряд ведущих российских специалистов в сфере платежного бизнеса.
При этом, считает экономист, проблему возможных санкций уже на турецкие банки из-за работы в РФ можно было бы решить по "крымской" модели, пригласив в РФ банк с Северного Кипра, либо направив на эту деятельность один из 50 турецких банков с низким рейтингом, компенсировав ему риски.
"Аналогичным образом в Крыму работают с 2014 года малоизвестные на тот момент российские Генбанк и РНКБ", - отметил Караваев.