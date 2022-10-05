https://uz.sputniknews.ru/20221005/kakie-posledstviya-ojidayut-turtsiyu-v-sluchae-otkaza-ot-platejnoy-sistemy-mir-28826148.html

Какие последствия ожидают Турцию в случае отказа от платежной системы "МИР"

Какие последствия ожидают Турцию в случае отказа от платежной системы "МИР"

Вслед за частными банками от карт "Мир" в Турции отказываются и госбанки. Не устояв перед санкционными угрозами Запада, турецкий банковский сектор, похоже, не думает о том, чего лишится экономика страны из-за выхода из российской платежной системы.

2022-10-05T17:59+0500

2022-10-05T17:59+0500

2022-10-05T17:59+0500

инфографика

турция

карта

платежная система "мир"

мир

санкции

запад

экономика

россия

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Попытки Запада помешать продвижению российской платежной системы "Мир", которая до недавнего времени успешно функционировала более чем в 10 странах, приобретают, по всей видимости, более агрессивный характер. Так, 21 сентября стало известно, что банки Вьетнама и Казахстана приостановили работу с картами "Мир". Затем о приостановке их приема сообщили и в Узбекистане. Система безналичных платежей Uzcard заявила, что причиной этого стало проведение необходимых технических процедур. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.В то же время на протяжении нескольких недель противоречивые сообщения о работе системы "Мир" поступают из турецких банков, которые каждый день выдают новую информацию. Так, несколько дней назад стало известно, что эти карты обслуживаются только государственными Ziraat Bankası, Halkbank и VakıfBank.Однако уже 29 сентября, генеральный директор Ziraat Bankası Альпаслан Чакара сообщил агентству Reuters о том, что банк приостановил обслуживание карт "Мир". Примечательно, что это заявление он сделал отнюдь не турецким СМИ, которые активно следят за судьбой "Мира" в стране, а западному агентству. В данном случае его слова звучат как отчет о выполненной работе.Протесты за "Мир"Граждане Турции с беспокойством отреагировали на новость об отказе ряда банков от системы "Мир". Частники, предоставляющие услуги российским туристам, и предприниматели, работающие с партнерами в РФ, понимают, что отказ от "Мира" фактически означает сокращение турпока из России и проблемы с оплатой по договорам.Так, в результате турецкая партия "Родина" провела в Анталье протесты против давления США на Турцию и решения банков выйти из российской платежной системы. Участники акции подвергли жесткой критике тот факт, что государственные банки, вслед за частными, поддались давлению Запада.В то же время и в Турции, и в РФ рассматриваются пути решения проблем. Так, директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин предположил, что Турция может создать новый банк или центр расчетов для работы с картами "Мир".По словам Егармина, турецкая сторона уже рассматривает ряд альтернатив для проведения финансовых операций с системой "Мир", в числе которых создание банка, который не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и ЕС.Президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию в стране российской платежной системы.В Турции пытаются добиться привилегий от РФРуководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что отказ от российской системы "Мир" для турецкой экономики, которая переживает с 2020 года шок - чрезвычайно важный и опасный вопрос.По его словам, при этом протестующих мало интересует, о чем президент Эрдоган договорился с США, допустив эту блокировку карт "Мир" и выход Турции из этой системы.Возможно, считает он, об этом догадываются те, кто выступают против ухода из системы "Мир" турецких банков, но правительство Турции уверено, что оно ничем не рискует и турецкой экономике никакого ущерба не будет, а наоборот, Россия пойдет на новые уступки, возможно, в виде привилегий для турецких банков на российском рынке, чтобы те могли выдавать свои карты, и с этими картами уже можно было ездить в Турцию.В создании специального банка нет необходимостиПо мнению экономиста, создание нового, отдельного банка, в который можно будет внедрить систему "Мир" в Турции, является ложным и неправильным путем.А если эта политическая твердость будет проявлена, считает эксперт, то турецкая экономика продемонстрирует другим экономикам, что отказываться от российской платежной системы чрезвычайно невыгодно.Филиалы турецких банков в РФ и внедрение новых системПо мнению экономиста Александра Караваева, санкции против системы "Мир" не позволят создавать с ее участием комбинации параллельного использования. Эксперт считает, что самый очевидный выход из этой ситуации - пригласить турецкие банки в Россию и реализовывать турецкую платежную карту для физлиц.По его словам, турецкие банки могли бы открывать в РФ карты с турецкими системами платежей. В частности, подобной в РФ могла бы стать система Bosi, проект турецкой платежной компании BEREKET. С ней работают представители российского разработчика терминального ПО Genesis Block и ряд ведущих российских специалистов в сфере платежного бизнеса.При этом, считает экономист, проблему возможных санкций уже на турецкие банки из-за работы в РФ можно было бы решить по "крымской" модели, пригласив в РФ банк с Северного Кипра, либо направив на эту деятельность один из 50 турецких банков с низким рейтингом, компенсировав ему риски.

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