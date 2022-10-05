https://uz.sputniknews.ru/20221005/mirziyoev-i-raxmon-proveli-telefonnye-peregovory--podrobnosti-28829582.html
Мирзиёев и Рахмон провели телефонные переговоры — подробности
Мирзиёев и Рахмон провели телефонные переговоры — подробности
Что обсудили лидеры Узбекистана и Таджикистана - читайте в нашем материале.
2022-10-05T18:04+0500
2022-10-05T18:04+0500
2022-10-05T18:04+0500
политика
шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
телефонный разговор
телефон
узбекистан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев поздравил таджикистанского лидера с c 70-летним юбилеем и пожелал ему здоровья, благополучия и успехов, а также мира и процветания таджикскому народу.В ходе разговора стороны рассмотрели вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей и соглашений и обсудили начало деятельности совместного инвестиционного фонда, который призван содействовать продвижению приоритетных проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других ключевых направлений.Также лидеры двух государств подчеркнули важность дальнейшего расширения активных межрегиональных контактов, проведения совместных деловых и культурных мероприятий.Кроме этого, Мирзиёев и Рахмон обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и рассмотрели график предстоящих многосторонних встреч.
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мирзиёев и рахмон провели телефонные переговоры подробности что обсудили лидеры узбекистана и таджикистана
мирзиёев и рахмон провели телефонные переговоры подробности что обсудили лидеры узбекистана и таджикистана
Мирзиёев и Рахмон провели телефонные переговоры — подробности
Что обсудили лидеры Узбекистана и Таджикистана - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Мирзиёев поздравил таджикистанского лидера с c 70-летним юбилеем и пожелал ему здоровья, благополучия и успехов, а также мира и процветания таджикскому народу.
В ходе разговора стороны рассмотрели вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей и соглашений и обсудили начало деятельности совместного инвестиционного фонда, который призван содействовать продвижению приоритетных проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других ключевых направлений.
Также лидеры двух государств подчеркнули важность дальнейшего расширения активных межрегиональных контактов, проведения совместных деловых и культурных мероприятий.
Кроме этого, Мирзиёев и Рахмон обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и рассмотрели график предстоящих многосторонних встреч.