https://uz.sputniknews.ru/20221005/mirziyoev-i-raxmon-proveli-telefonnye-peregovory--podrobnosti-28829582.html

Мирзиёев и Рахмон провели телефонные переговоры — подробности

Мирзиёев и Рахмон провели телефонные переговоры — подробности

Что обсудили лидеры Узбекистана и Таджикистана - читайте в нашем материале.

2022-10-05T18:04+0500

2022-10-05T18:04+0500

2022-10-05T18:04+0500

политика

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

телефонный разговор

телефон

узбекистан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев поздравил таджикистанского лидера с c 70-летним юбилеем и пожелал ему здоровья, благополучия и успехов, а также мира и процветания таджикскому народу.В ходе разговора стороны рассмотрели вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей и соглашений и обсудили начало деятельности совместного инвестиционного фонда, который призван содействовать продвижению приоритетных проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других ключевых направлений.Также лидеры двух государств подчеркнули важность дальнейшего расширения активных межрегиональных контактов, проведения совместных деловых и культурных мероприятий.Кроме этого, Мирзиёев и Рахмон обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и рассмотрели график предстоящих многосторонних встреч.

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мирзиёев и рахмон провели телефонные переговоры подробности что обсудили лидеры узбекистана и таджикистана