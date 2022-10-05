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Общежитие в торговом комплексе: как живут студенты в Tashkent Index
Общежитие в торговом комплексе: как живут студенты в Tashkent Index
Как выглядит самое необычное студенческое общежитие в Ташкенте - смотрите в нашем эксклюзивном видео.
2022-10-05T19:45+0500
2022-10-05T19:45+0500
видео
общежитие
студент
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Студенческие общежития стали темой номер один в СМИ Узбекистана в сентябре - тысячи столичных студентов заявили о потребности в предоставлении жилья от университета. Чтобы решить проблему, в Ташкенте создали временное общежитие в торгово-производственном комплексе Tashkent Index.Как выглядит самое необычное общежитие Ташкента - смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.
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общежитие в торговом комплексе как живут студенты в tashkent index как выглядит самое необычное студенческое общежитие в ташкенте
общежитие в торговом комплексе как живут студенты в tashkent index как выглядит самое необычное студенческое общежитие в ташкенте

Общежитие в торговом комплексе: как живут студенты в Tashkent Index

19:45 05.10.2022
© Sputnik
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Как выглядит самое необычное студенческое общежитие в Ташкенте - смотрите в нашем эксклюзивном видео.
Студенческие общежития стали темой номер один в СМИ Узбекистана в сентябре - тысячи столичных студентов заявили о потребности в предоставлении жилья от университета. Чтобы решить проблему, в Ташкенте создали временное общежитие в торгово-производственном комплексе Tashkent Index.

Как выглядит самое необычное общежитие Ташкента - смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.
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