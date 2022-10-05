https://uz.sputniknews.ru/20221005/temnaya-storona-nezavisimyx-smi-ssha-sozdayut-fondy-russkoyazychnogo-kontenta---video-28816059.html
Темная сторона "независимых" СМИ: США создают фонды русскоязычного контента - видео
Темная сторона "независимых" СМИ: США создают фонды русскоязычного контента - видео
Это давняя практика информационной войны, которая ведется во всех странах, цель всех этих фондов и СМИ – пропаганда русофобии, считает глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
2022-10-05T12:11+0500
2022-10-05T12:11+0500
2022-10-05T12:11+0500
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При поддержке посольства США в Кишиневе планируют открыть фонд русскоязычного контента. Похожие организации уже существуют во многих странах постсоветского пространства и создаются лишь с одной целью - пропаганды русофобии, об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.Эксперт также привел в пример события 2020 года в Беларуси, когда на территории соседних с ней государств за счет США и их партнеров были созданы якобы "независимые", а по сути - белорусофобские медиа. Большинство из которых существуют до сих пор и продолжают свою работу по распространению нацистской идеологии, фейков и откровенной лжи.
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видео журналистика пропаганда фонды русскоязычного контента русофобия белорусофобия
видео журналистика пропаганда фонды русскоязычного контента русофобия белорусофобия
Темная сторона "независимых" СМИ: США создают фонды русскоязычного контента - видео
Это давняя практика информационной войны, которая ведется во всех странах, цель всех этих фондов и СМИ – пропаганда русофобии, считает глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
При поддержке посольства США в Кишиневе планируют открыть фонд русскоязычного контента. Похожие организации уже существуют во многих странах постсоветского пространства и создаются лишь с одной целью - пропаганды русофобии, об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
"Такая практика существует на протяжении последних 25-27 лет, при чем во всех странах... Они создаются для пропаганды русофобии, беларусофобии, для внедрения в сознание русскоязычной аудитории, прежде всего России и Беларуси, смыслов, которые транслируют недружественные нам государства", - пояснил он.
Эксперт также привел в пример события 2020 года в Беларуси, когда на территории соседних с ней государств за счет США и их партнеров были созданы якобы "независимые", а по сути - белорусофобские медиа. Большинство из которых существуют до сих пор и продолжают свою работу по распространению нацистской идеологии, фейков и откровенной лжи.