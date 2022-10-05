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Технологии и радушие: почему российские бьюти-франшизы успешны в Узбекистане – видео
Технологии и радушие: почему российские бьюти-франшизы успешны в Узбекистане – видео
Российский опыт в сфере красоты привлекает узбекистанских бизнесменов. Почему бьюти-франшизы из России легко приживутся в республике – в репортаже Sputnik.
2022-10-05T09:03+0500
2022-10-05T09:03+0500
видео
выставка
красота
россия
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В Ташкенте прошла Выставка франчайзинга. Из более чем 50 международных брендов, приехавших на выставку, 16 — российские. Франшизы из индустрии красоты пользуются популярностью. Эксперты уверены, что российский опыт успешно приживется на узбекской земле.Корреспондент Sputnik, выяснял у экспертов, как открыть салон красоты по франшизе и что сделать узбекистанским предпринимателям, чтобы создать франшизный бренд косметики. Подробности – в нашем видео.
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видео узбекистан россия ташкент выставка франчайзинга российские компании бьюти-индустрия
видео узбекистан россия ташкент выставка франчайзинга российские компании бьюти-индустрия

Технологии и радушие: почему российские бьюти-франшизы успешны в Узбекистане – видео

09:03 05.10.2022
© Sputnik
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Российский опыт в сфере красоты привлекает узбекистанских бизнесменов. Почему бьюти-франшизы из России легко приживутся в республике – в репортаже Sputnik.
В Ташкенте прошла Выставка франчайзинга. Из более чем 50 международных брендов, приехавших на выставку, 16 — российские. Франшизы из индустрии красоты пользуются популярностью. Эксперты уверены, что российский опыт успешно приживется на узбекской земле.

"Узбекистан – это потрясающая страна, очень гостеприимная и радушная. А индустрия бьюти – это всегда про радушие, про гостеприимство, поэтому здесь все очень созвучно. Я верю в то, что с учетом технологий, которые есть у нас, и того радушия, которое есть у вас, может быть очень хороший, прибыльный, успешный бизнес", — утверждает Нина Литвинова, основатель компании "Пальчики".

Корреспондент Sputnik, выяснял у экспертов, как открыть салон красоты по франшизе и что сделать узбекистанским предпринимателям, чтобы создать франшизный бренд косметики. Подробности – в нашем видео.
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