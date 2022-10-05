Технологии и радушие: почему российские бьюти-франшизы успешны в Узбекистане – видео

"Узбекистан – это потрясающая страна, очень гостеприимная и радушная. А индустрия бьюти – это всегда про радушие, про гостеприимство, поэтому здесь все очень созвучно. Я верю в то, что с учетом технологий, которые есть у нас, и того радушия, которое есть у вас, может быть очень хороший, прибыльный, успешный бизнес", — утверждает Нина Литвинова, основатель компании "Пальчики".