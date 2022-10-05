Технологии и радушие: почему российские бьюти-франшизы успешны в Узбекистане – видео
Российский опыт в сфере красоты привлекает узбекистанских бизнесменов. Почему бьюти-франшизы из России легко приживутся в республике – в репортаже Sputnik.
В Ташкенте прошла Выставка франчайзинга. Из более чем 50 международных брендов, приехавших на выставку, 16 — российские. Франшизы из индустрии красоты пользуются популярностью. Эксперты уверены, что российский опыт успешно приживется на узбекской земле.
"Узбекистан – это потрясающая страна, очень гостеприимная и радушная. А индустрия бьюти – это всегда про радушие, про гостеприимство, поэтому здесь все очень созвучно. Я верю в то, что с учетом технологий, которые есть у нас, и того радушия, которое есть у вас, может быть очень хороший, прибыльный, успешный бизнес", — утверждает Нина Литвинова, основатель компании "Пальчики".
Корреспондент Sputnik, выяснял у экспертов, как открыть салон красоты по франшизе и что сделать узбекистанским предпринимателям, чтобы создать франшизный бренд косметики. Подробности – в нашем видео.