https://uz.sputniknews.ru/20221005/uzbekskiy-teatr-kukol-posvyatil-spektakl-geroyu-kazaxskoy-kultury--video-28830344.html

Узбекский театр кукол посвятил спектакль герою казахской культуры — видео

Узбекский театр кукол посвятил спектакль герою казахской культуры — видео

О том, где и когда можно посмотреть новый спектакль об Алдаре-Косе — читайте в нашем материале.

2022-10-05T20:19+0500

2022-10-05T20:19+0500

2022-10-05T20:19+0500

культура

театр

театр кукол

казахстан

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спектакль

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Узбекском национальном театре кукол покажут спектакль "Алдар-Косе".Новое представление посвящено известному герою казахской культуры и фольклора Алдару-Косе. Его можно сравнить с узбекским народным героем Ходжой Насретдином, защитником беззащитных, слабых людей, острословом, балагуром, весельчаком. В казахских сказках и произведениях Алдар-Косе выступает как ярый борец за справедливость и борется против человеческих пороков, таких как жадность, глупость, трусость и зависть.Спектакль будет идти два дня: 8 и 9 октября. Стоимость билетов варьируется от 16,5 тыс. сумов до 27,5 тыс. Время начала представления: 11.00.

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узбекский национальный театр кукол посвятил спектакль герою казахской культуры видео о том, где и когда можно посмотреть новый спектакль об алдаре косе читайте в нашем материале стоимость билетов купить сколько стоят