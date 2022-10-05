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Видео: Фадеев рассказал, что Ташкент — один из самых быстроразвивающихся городов мира
Видео: Фадеев рассказал, что Ташкент — один из самых быстроразвивающихся городов мира
Председатель Совета по правам человека России Владимир Фадеев находится в Узбекистане с рабочим визитом.
2022-10-05T20:55+0500
2022-10-05T20:55+0500
2022-10-05T20:55+0500
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Советник президента России, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в среду провел встречу с соотечественниками в Русском доме в Ташкенте. Мерлоприятие состоялось в рамках его рабочего визита в Узбекистан. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что Фадеев примет участие в международной конференции "Человек и ценности современного мира" на площадках Самаркандского государственного университета и РГГУ наряду с другими ведущими политиками и общественными деятелями.Он рассказал, что основной целью визита российской делегации в Самарканд является проведение совместной конференции РГГУ и СамГУ.Также в беседе с корреспондентом Sputnik Фадеев отметил, что "Ташкент постоянно меняется к лучшему", и он посещает его раз в каждые два-три года.Визит Фадеева в Узбекистан продлится с 3 по 6 октября.
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видео валерий фадеев биография рассказал что ташкент один из самых быстроразвивающихся городов мира фадеев ташкент один из самых быстроразвивающихся городов мира председатель совета по правам человека россии владимир фадеев находится в узбекистане с рабочим визитом советник президента россии председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека спч
Видео: Фадеев рассказал, что Ташкент — один из самых быстроразвивающихся городов мира
Председатель Совета по правам человека России Владимир Фадеев находится в Узбекистане с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Советник президента России, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в среду провел встречу с соотечественниками в Русском доме в Ташкенте. Мерлоприятие состоялось в рамках его рабочего визита в Узбекистан. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Известно, что Фадеев примет участие в международной конференции "Человек и ценности современного мира" на площадках Самаркандского государственного университета и РГГУ наряду с другими ведущими политиками и общественными деятелями.
Он рассказал, что основной целью визита российской делегации в Самарканд является проведение совместной конференции РГГУ и СамГУ.
"У нас (РГГУ - Sputnik) очень тесные отношения с Самаркандским государственным университетом. Речь идет о создании филимала, речь идет о двойном дипломе", - рассказал советник президента России.
Также в беседе с корреспондентом Sputnik Фадеев отметил, что "Ташкент постоянно меняется к лучшему", и он посещает его раз в каждые два-три года.
"По-моему, Ташкент - один из самых быстроразвивающихся городов мира. И что важно, в Ташкенте очень деликатное отношение к архитектуре, планировке, и город становится только лучше", - подчеркнул он.
Визит Фадеева в Узбекистан продлится с 3 по 6 октября.