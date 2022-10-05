https://uz.sputniknews.ru/20221005/video-fadeev-rasskazal-chto-tashkent--odin-iz-samyx-bystrorazvivayuschixsya-gorodov-mira-28835166.html

Видео: Фадеев рассказал, что Ташкент — один из самых быстроразвивающихся городов мира

Видео: Фадеев рассказал, что Ташкент — один из самых быстроразвивающихся городов мира

Председатель Совета по правам человека России Владимир Фадеев находится в Узбекистане с рабочим визитом.

2022-10-05T20:55+0500

2022-10-05T20:55+0500

2022-10-05T20:55+0500

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Советник президента России, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в среду провел встречу с соотечественниками в Русском доме в Ташкенте. Мерлоприятие состоялось в рамках его рабочего визита в Узбекистан. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что Фадеев примет участие в международной конференции "Человек и ценности современного мира" на площадках Самаркандского государственного университета и РГГУ наряду с другими ведущими политиками и общественными деятелями.Он рассказал, что основной целью визита российской делегации в Самарканд является проведение совместной конференции РГГУ и СамГУ.Также в беседе с корреспондентом Sputnik Фадеев отметил, что "Ташкент постоянно меняется к лучшему", и он посещает его раз в каждые два-три года.Визит Фадеева в Узбекистан продлится с 3 по 6 октября.

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