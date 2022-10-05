https://uz.sputniknews.ru/20221005/xodyachie-mertvetsy-xoronyat-britaniyu-28827861.html

"Ходячие мертвецы" хоронят Британию

"Ходячие мертвецы" хоронят Британию

В языке британских политиков все большую популярность приобретает выражение "ходячий мертвец". Это американская идиома, обозначающая человека обреченного, которому не на что больше рассчитывать.

2022-10-05T18:36+0500

2022-10-05T18:36+0500

2022-10-05T18:36+0500

колумнисты

великобритания

политик

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Таким неприятным эпитетом награждали премьер-министра Терезу Мэй, когда она ковырялась с Brexit, за что была съедена безжалостными товарищами по партии. Этого же звания удостоился скинувший ее Борис Джонсон, но он хотя бы успел весело провести время, гуляя в резиденции премьера, пока вся страна сидела взаперти из-за локдауна. И уж совсем плохо задались дела у нынешней главы британского кабинета Лиз Трасс, несмотря на то, что она еще толком и не ощутила своей власти. Ее премьерство началось с траура, что само по себе знак унылый, но еще не успели проститься с королевой, как уже хоронят кабинет министров. Надо признать, что Лиз Трасс и ее подчиненные без посторонней помощи начали копать яму самим себе, пишет колумнист РИА Новости Александр Хабаров.Политическим погостом запахло после решения снизить налоги. Казалось бы, мера популистская и должна быть встречена на ура, но эффект получился не просто обратный, а сокрушительно отрицательный. Началась паника на финансовых рынках: обвалился фунт стерлингов, резко подешевели долговые обязательства британского казначейства. Бывший глава Банка Англии Марк Карни назвал действия молодого правительства "подрывающими доверие финансовых институтов" и посоветовал думать и слушать специалистов, прежде чем принимать поспешные решения. Нынешнему главе Банка Англии Эндрю Бэйли пришлось срочно вмешаться и объявить скупку гособлигаций на сумму в 65 миллиардов фунтов, чтобы не допустить банкротства пенсионных фондов, основных держателей этих ценных бумаг.Реакция рынков была однозначным вердиктом: Британия больше не может позволить себе жить не по средствам. Госдолг королевства и так уже перевалил за два триллиона 400 миллиардов фунтов стерлингов. Правительство же Трасс решило взять взаймы еще. Оно обязалось в течение двух лет держать ценовой потолок на электроэнергию — до конца года на это будет потрачено около 60 миллиардов фунтов, причем окончательный ценник не может предсказать никто. Еще как минимум 72 миллиарда будет стоить снижение налогового бремени на начальном этапе. Денег на эти удовольствия нет, и придется печатать новые облигации. Инвесторы сразу дали понять, что они не верят в то, что Британия будет в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. Рухнувший курс национальной валюты обозначил недоверие к премьер-министру Лиз Трасс. За время ее пребывания в этой должности рынки акций и облигаций Великобритании потеряли по меньшей мере 500 миллиардов фунтов. Так оценивает ситуацию агентство Блумберг.Социологические опросы показывают, что действиями премьер-министра недовольны 55% британцев. За оппозиционных лейбористов готовы голосовать 54%, за правящих консерваторов — всего лишь 21%. Чтобы устоять на ногах, правительство решило исключить из списка своих предложений вызвавшую большой гнев меру: решено, что налоги для состоятельных англичан все-таки не будут снижать и оставят 45% для тех, кто зарабатывает в год больше 150 тысяч фунтов стерлингов. Отмена только что принятых решений лишний раз подтверждает слабость нынешнего кабинета. В британской прессе уже вовсю цитируют источники в Консервативной партии, которые предрекают, что если так пойдет и дальше, то Лиз Трасс не усидит на посту премьер-министра до предстоящей зимы.В отопительный сезон Британию ждут новые проблемы. Регулятор местного энергетического рынка Ofgem предупредил о том, что зимой стране может не хватить газа, что приведет к разорению генерирующих электроэнергию компаний. В случае невыполнения своих обязательств газовые электростанции неизбежно получат штрафы от своих клиентов — это сотни миллионов фунтов, которые нечем будет погасить. Опасаясь такого развития событий, британские производители электроэнергии уже начали снижать будущие продажи, а это только способствует дальнейшему росту цен.Правительство Трасс намерено компенсировать грядущий дефицит за счет добычи сланцевого газа, но это дело дорогостоящее и к тому же вызывает протесты населения, из-за чего несколько лет назад на использование технологии гидроразрыва пласта в Британии был введен запрет. Увеличить добычу запасов в Северном море тоже не получится быстро. Но даже если свершится чудо и британцы начнут обеспечивать себя газом самостоятельно, цены на него будут по-прежнему высоки: "Цена на газ не зависит от того, где он добывается, в британских полях или Северном море, цену определяет международный рынок, так что проблему падающего уровня жизни в стране этим не решишь," — считает председатель комитета по изменению климата Лорд Дебен, бывший министр по охране природы.Двузначная инфляция и тот факт, что даже при всех потолках электроэнергия для рядовых потребителей стоит сейчас в два раза дороже, чем год назад, порождают социальное недовольство. Забастовки идут одна за другой: то не выходят на работу железнодорожники, то почтовые служащие — и все требуют повышения зарплат. Внутри Консервативной партии зреет очередной скандал из-за нежелания Трасс увеличивать социальные пособия для самых бедных в соответствии с инфляцией. Против главы кабинета публично выступила представитель правительства в палате общин Пенни Мордант. Она, кстати, была конкурентом Трасс во время борьбы за кресло премьер-министра страны. Специфика британской политики в том, что лидерам партий, особенно Консервативной, прежде всего стоит опасаться заговоров среди своих.Значит ли все это, что Трасс и в самом деле угрожает скорая отставка? Сомнительно, чтобы она самостоятельно признала, что не справляется. В недавнем интервью Трасс заявила, что ей нравится быть премьер-министром Великобритании, несмотря на "сложные времена". По сведениям агентства Блумберг, в парламентский комитет Консервативной партии 1922, который имеет полномочия объявить вотум недоверия главе правительства, уже поступило первое требование — убрать Лиз Трасс из резиденции на Даунинг-стрит. По внутрипартийным правилам голосование о доверии премьеру возможно только через год после вступления в должность, но при большом желании правила можно изменить — такая опция есть. К тому же отставки предшественников Трасс не были связаны с результатами голосования. Их просто выдавили из кресла, хотя никто из них не горел желанием уходить.Трасс уже начала маневры по спасению самой себя, переложив ответственность за провальную историю с налогами на министра финансов Квази Квартенга. Она заявила, что "это было решение, принятое канцлером (казначейства. — Прим. ред.)", имея в виду идею понизить налоги для богатых, что в итоге пришлось с позором отменить. Премьер-министр ушла от ответа на вопрос о том, доверяет ли она канцлеру, ограничившись фразой, что "работает с ним очень, очень близко". Квартенг — давний приятель Трасс, в 2010 году они вместе начинали в парламенте, у них даже дома на одной улице в лондонском районе Гринвич. Но если придется им пожертвовать, то вряд ли Трасс будет испытывать большие колебания.Турбулентность в правительстве ускоряет другие опасные процессы. Добивающаяся независимости Шотландия предпринимает новые провокационные шаги: во Францию с визитом отправился шотландский министр иностранных дел Ангус Робертсон, в том числе и для того, чтобы открыть мемориальную табличку в честь шотландцев, сражавшихся против англичан на французской земле. Старый союз между Шотландией и Францией, созданный с целью совместного противодействия Англии, существовал на протяжении трех с лишних веков, с 1295 года по 1560-й. На фоне нынешних трений между Парижем и Лондоном действия шотландского министра подчеркнуто демонстративны.Шотландцы рвутся из Соединенного Королевства не в последнюю очередь из-за Brexit, который уже обошелся британской экономике в несколько десятков миллиардов. За последнее десятилетие Британия последовательно и пока с убытком для себя портила отношения с важным партнерами, такими как Евросоюз, Россия и Китай. Из-за антироссийских санкций отвалился жирный кусок рынка юридических и финансовых услуг, и многомиллионных доходов лишились в Лондоне, а не в Москве. Ситуацию усугубили заморозки и угрозы изъятия активов российских олигархов. Насторожились те, кто рассматривал Англию как уютную гавань для тихой и безопасной парковки своих капиталов. Накачка Украины вооружениями и подготовка украинских солдат опустила отношения с Россией до отрицательной отметки.Обижен Китай — вместо продуктивного развития экономических отношений, чем занималось правительство Дэвида Кэмерона в начальный период своей работы, наступил сезон резкого охлаждения. Еще во время борьбы за кресло премьер-министра Лиз Трасс, как, впрочем, и остальные кандидаты, заявляла о том, что британцам следует избавиться от "зависимости" от КНР. Она едва не предложила провозгласить Китай страной, угрожающей национальной безопасности Великобритании. Ошибочный курс, считает научный сотрудник Центра по исследованию Китая Тим Саммерс: "Если Лондон собирается решить проблему инфляции, то торговля с Китаем ему только поможет. Если он хочет развивать исследования и инновации, то партнерство с Китаем, который является мощным инновационным двигателем, только укрепит британские амбиции. Но такой прагматичный подход вряд ли будет реализован". Китайскую делегацию даже не пустили в здание парламента, где все приехавшие из-за рубежа гости могли проститься с Елизаветой II. Точно так же правительство Лиз Трасс побоялось звать на похороны королевы саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана, что, безусловно, нанесло ущерб отношениям с одной из самых влиятельных стран арабского мира.Единственное, в чем преуспел Лондон, — это активная поддержка действий США в Европе и по всему миру, но есть ли в этом большая выгода? Совместная с американцами сделка по продаже подлодок Австралии оставила глубокий шрам в отношениях с грубо отодвинутой Францией, активное участие в реализации американского проекта на Украине усилило разногласия с разрушающим собственную экономику Берлином. Реальной отдачи от этой услужливости нет. Администрация Байдена страдает от "дисфункций", как деликатно пишут некоторые британские аналитики. Отдельного торгового соглашения со Штатами, о котором грезили агитаторы за Brexit, до сих пор на горизонте не видно. Да и большого уважения со стороны Вашингтона к британским лидерам не просматривается — масштабных фигур в политическом бомонде Англии как-то не наблюдается. А тех, кого местная лотерея выбрасывает на вершину власти, довольно быстро попадают в не слишком почетную категорию "ходячие мертвецы".

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ходячие мертвецы хоронят британию в языке британских политиков все большую популярность приобретает выражение ходячий мертвец это американская идиома обозначающая человека обреченного, которому не на что больше рассчитывать лиз трасс риши сунак