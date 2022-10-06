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Загадочный подводный мир: победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2022 - фото
Загадочный подводный мир: победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2022 - фото
Прекрасные, загадочные, забавные морские обитатели стали героями кадров, участвовавших в международном конкурсе морской фотографии. Представляем вам... 06.10.2022, Sputnik Узбекистан
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фото
фотоконкурс
подводный мир
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фото, фотоконкурс, подводный мир
фото, фотоконкурс, подводный мир

Загадочный подводный мир: победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2022 - фото

22:00 06.10.2022
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Прекрасные, загадочные, забавные морские обитатели стали героями кадров, участвовавших в международном конкурсе морской фотографии. Представляем вам победителей конкурса Ocean Photographer of the Year 2022.
© Foto : Ben Thouard/2022 Ocean Photographer of the Year

Серфер борется с подводной турбулентностью. Снимок французского фотографа Ben Thouard.

Серфер борется с подводной турбулентностью. Снимок французского фотографа Ben Thouard. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Foto : Ben Thouard/2022 Ocean Photographer of the Year

Серфер борется с подводной турбулентностью. Снимок французского фотографа Ben Thouard.

© Foto : Katherine Lu/2022 Ocean Photographer of the Year

Радужный осьминог. Снимок фотографа Katherine Lu из Сингапура.

Радужный осьминог. Снимок фотографа Katherine Lu из Сингапура. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Foto : Katherine Lu/2022 Ocean Photographer of the Year

Радужный осьминог. Снимок фотографа Katherine Lu из Сингапура.

© Foto : Brooke Pyke/2022 Ocean Photographer of the Year

Игривый морской лев. Снимок фотографа Brooke Pyke из Австралии.

Игривый морской лев. Снимок фотографа Brooke Pyke из Австралии. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Foto : Brooke Pyke/2022 Ocean Photographer of the Year

Игривый морской лев. Снимок фотографа Brooke Pyke из Австралии.

© Foto : Thien Nguyen/2022 Ocean Photographer of the Year

Человек плывет через мангровый лес. Снимок фотографа Thien Nguyen.

Человек плывет через мангровый лес. Снимок фотографа Thien Nguyen. - Sputnik Узбекистан
4/15
© Foto : Thien Nguyen/2022 Ocean Photographer of the Year

Человек плывет через мангровый лес. Снимок фотографа Thien Nguyen.

© Foto : Rafael Fernandez Caballero/2022 Ocean Photographer of the Year

Китовое семейство. Снимок испанского фотографа Rafael Fernandez Caballero.

Китовое семейство. Снимок испанского фотографа Rafael Fernandez Caballero. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Foto : Rafael Fernandez Caballero/2022 Ocean Photographer of the Year

Китовое семейство. Снимок испанского фотографа Rafael Fernandez Caballero.

© Foto : Michael Spencer/2022 Ocean Photographer of the Year

Волны и туман. Снимок фотографа Michael Spencer из Великобритании.

Волны и туман. Снимок фотографа Michael Spencer из Великобритании. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Foto : Michael Spencer/2022 Ocean Photographer of the Year

Волны и туман. Снимок фотографа Michael Spencer из Великобритании.

© Foto : Brook Peterson/2022 Ocean Photographer of the Year

Косяк рыб, похожий на человеческое лицо. Снимок фотографа Brook Peterson из США.

Косяк рыб, похожий на человеческое лицо. Снимок фотографа Brook Peterson из США. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Foto : Brook Peterson/2022 Ocean Photographer of the Year

Косяк рыб, похожий на человеческое лицо. Снимок фотографа Brook Peterson из США.

© Foto : Simon Lorenz/2022 Ocean Photographer of the Year

Черепаха запуталась в водорослях. Снимок фотографа Simon Lorenz.

Черепаха запуталась в водорослях. Снимок фотографа Simon Lorenz. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Foto : Simon Lorenz/2022 Ocean Photographer of the Year

Черепаха запуталась в водорослях. Снимок фотографа Simon Lorenz.

© Foto : Tom St George/2022 Ocean Photographer of the Year

Подводная пещера. Снимок фотографа Tom St George из Мексики.

Подводная пещера. Снимок фотографа Tom St George из Мексики. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Foto : Tom St George/2022 Ocean Photographer of the Year

Подводная пещера. Снимок фотографа Tom St George из Мексики.

© Foto : Steve Woods/2022 Ocean Photographer of the Year

Кит в саргассах. Снимок британского фотографа Steve Woods из Канады.

Кит в саргассах. Снимок британского фотографа Steve Woods из Канады. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Foto : Steve Woods/2022 Ocean Photographer of the Year

Кит в саргассах. Снимок британского фотографа Steve Woods из Канады.

© Foto : Dmitry Kokh/2022 Ocean Photographer of the Year

Белые медведи на заброшенной полярной станции. Снимок фотографа Дмитрия Коха из России.

Белые медведи на заброшенной полярной станции. Снимок фотографа Дмитрия Коха из России. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Foto : Dmitry Kokh/2022 Ocean Photographer of the Year

Белые медведи на заброшенной полярной станции. Снимок фотографа Дмитрия Коха из России.

© Foto : Nicolas Remy/2022 Ocean Photographer of the Year

Стая серых акул. Снимок фотографа Nicolas Remy из Австралии.

Стая серых акул. Снимок фотографа Nicolas Remy из Австралии. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Foto : Nicolas Remy/2022 Ocean Photographer of the Year

Стая серых акул. Снимок фотографа Nicolas Remy из Австралии.

© Foto : Matty Smith/2022 Ocean Photographer of the Year

Беременный морской дракон среди водорослей. Снимок фотографа Matty Smith из Австралии.

Беременный морской дракон среди водорослей. Снимок фотографа Matty Smith из Австралии. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Foto : Matty Smith/2022 Ocean Photographer of the Year

Беременный морской дракон среди водорослей. Снимок фотографа Matty Smith из Австралии.

© Foto : Andreas Schmid/2022 Ocean Photographer of the Year

Скат в окружении стайных кабуб. Снимок фотографа Andreas Schmid из Германии.

Скат в окружении стайных кабуб. Снимок фотографа Andreas Schmid из Германии. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Foto : Andreas Schmid/2022 Ocean Photographer of the Year

Скат в окружении стайных кабуб. Снимок фотографа Andreas Schmid из Германии.

© Foto : Ryuta Ogawa/2022 Ocean Photographer of the Year

Новорожденная черепашка. Снимок фотографа Ryuta Ogawa из Японии.

Новорожденная черепашка. Снимок фотографа Ryuta Ogawa из Японии. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Ryuta Ogawa/2022 Ocean Photographer of the Year

Новорожденная черепашка. Снимок фотографа Ryuta Ogawa из Японии.

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