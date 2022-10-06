Загадочный подводный мир: победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2022 - фото

Серфер борется с подводной турбулентностью. Снимок французского фотографа Ben Thouard.
Серфер борется с подводной турбулентностью. Снимок французского фотографа Ben Thouard.
Радужный осьминог. Снимок фотографа Katherine Lu из Сингапура.
Радужный осьминог. Снимок фотографа Katherine Lu из Сингапура.
Игривый морской лев. Снимок фотографа Brooke Pyke из Австралии.
Игривый морской лев. Снимок фотографа Brooke Pyke из Австралии.
Человек плывет через мангровый лес. Снимок фотографа Thien Nguyen.
Человек плывет через мангровый лес. Снимок фотографа Thien Nguyen.
Китовое семейство. Снимок испанского фотографа Rafael Fernandez Caballero.
Китовое семейство. Снимок испанского фотографа Rafael Fernandez Caballero.
Волны и туман. Снимок фотографа Michael Spencer из Великобритании.
Волны и туман. Снимок фотографа Michael Spencer из Великобритании.
Косяк рыб, похожий на человеческое лицо. Снимок фотографа Brook Peterson из США.
Косяк рыб, похожий на человеческое лицо. Снимок фотографа Brook Peterson из США.
Черепаха запуталась в водорослях. Снимок фотографа Simon Lorenz.
Черепаха запуталась в водорослях. Снимок фотографа Simon Lorenz.
Подводная пещера. Снимок фотографа Tom St George из Мексики.
Подводная пещера. Снимок фотографа Tom St George из Мексики.
Кит в саргассах. Снимок британского фотографа Steve Woods из Канады.
Кит в саргассах. Снимок британского фотографа Steve Woods из Канады.
Белые медведи на заброшенной полярной станции. Снимок фотографа Дмитрия Коха из России.
Белые медведи на заброшенной полярной станции. Снимок фотографа Дмитрия Коха из России.
Стая серых акул. Снимок фотографа Nicolas Remy из Австралии.
Стая серых акул. Снимок фотографа Nicolas Remy из Австралии.
Беременный морской дракон среди водорослей. Снимок фотографа Matty Smith из Австралии.
Беременный морской дракон среди водорослей. Снимок фотографа Matty Smith из Австралии.
Скат в окружении стайных кабуб. Снимок фотографа Andreas Schmid из Германии.
Скат в окружении стайных кабуб. Снимок фотографа Andreas Schmid из Германии.
Новорожденная черепашка. Снимок фотографа Ryuta Ogawa из Японии.
Новорожденная черепашка. Снимок фотографа Ryuta Ogawa из Японии.