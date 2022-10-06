https://uz.sputniknews.ru/20221006/dietolog-rasskazala-kakie-produkty-nelzya-zamorajivat-na-zimu-28836030.html
Диетолог рассказала, какие продукты нельзя замораживать на зиму
Диетолог рассказала, какие продукты нельзя замораживать на зиму
О том, какие продукты не следует подвергать заморозке - читайте в нашем материале.
2022-10-06T07:00+0500
2022-10-06T07:00+0500
2022-10-06T07:12+0500
это интересно
диетолог
продукты
заморозки
зима
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Состав и свойства некоторых продуктов питания меняются при заморозке и последующей разморозке. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. Также она уточнила, какую еду не стоит класть в морозильник.Заморозка продуктов – известный способ продлить срок их хранения. В морозильнике люди часто хранят скоропортящиеся продовольственные товары, а также сезонные ягоды, фрукты и овощи, которые невозможно сохранить до зимы в свежем виде. При этом многие продукты при заморозке могут терять пищевую ценность, предупреждает врач.Заморозка может менять структуру белка, продолжила диетолог.Хранение в морозильнике снизит качество миндаля, арахиса и фундука, поскольку минусовая температура влияет на активность полиненасыщенных жирных кислот, которые входят в состав орехов, добавила диетолог.
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диетолог рассказала какие продукты нельзя замораживать на зиму о том какие продукты не следует подвергать заморозке читайте в нашем материале какую еду нельзя замораживать не стоит что портится после заморозки становится ядовитым
диетолог рассказала какие продукты нельзя замораживать на зиму о том какие продукты не следует подвергать заморозке читайте в нашем материале какую еду нельзя замораживать не стоит что портится после заморозки становится ядовитым
Диетолог рассказала, какие продукты нельзя замораживать на зиму
07:00 06.10.2022 (обновлено: 07:12 06.10.2022)
О том, какие продукты не следует подвергать заморозке, — читайте в нашем материале.
Состав и свойства некоторых продуктов питания меняются при заморозке и последующей разморозке. Об этом рассказала
доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. Также она уточнила, какую еду не стоит класть в морозильник.
Заморозка продуктов – известный способ продлить срок их хранения. В морозильнике люди часто хранят скоропортящиеся продовольственные товары, а также сезонные ягоды, фрукты и овощи, которые невозможно сохранить до зимы в свежем виде. При этом многие продукты при заморозке могут терять пищевую ценность, предупреждает врач.
"Не рекомендовано замораживать зелень и травы – в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов. Остается только клетчатка. Нельзя замораживать богатые водой овощи – огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость, их нельзя будет употреблять в свежем виде, только добавлять в горячие блюда. Плохо замораживать бананы: после разморозки это будет просто трава. Потом их можно будет использовать только в выпечке или, например, в смузи", – сказала она.
Заморозка может менять структуру белка, продолжила диетолог.
"При заморозке происходит разрыв белковых связей, денатурация белка. Нельзя замораживать кисломолочные продукты, потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки. Сыр тоже нельзя замораживать, иначе его можно будет использовать только в выпечке, в приготовлении блюд, но уже не в свежем виде, потому что он потеряет свои органолептические свойства", – пояснила специалист.
Хранение в морозильнике снизит качество миндаля, арахиса и фундука, поскольку минусовая температура влияет на активность полиненасыщенных жирных кислот, которые входят в состав орехов, добавила диетолог.
"Теряют свою активность при заморозке полиненасыщенные жирные кислоты в миндале, арахисе, фундуке. То есть ореховая смесь после морозильника будет не такой качественной", – уверена Мухина.