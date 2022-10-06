https://uz.sputniknews.ru/20221006/dietolog-rasskazala-kakie-produkty-nelzya-zamorajivat-na-zimu-28836030.html

Диетолог рассказала, какие продукты нельзя замораживать на зиму

Диетолог рассказала, какие продукты нельзя замораживать на зиму

О том, какие продукты не следует подвергать заморозке - читайте в нашем материале.

2022-10-06T07:00+0500

2022-10-06T07:00+0500

2022-10-06T07:12+0500

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диетолог

продукты

заморозки

зима

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Состав и свойства некоторых продуктов питания меняются при заморозке и последующей разморозке. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. Также она уточнила, какую еду не стоит класть в морозильник.Заморозка продуктов – известный способ продлить срок их хранения. В морозильнике люди часто хранят скоропортящиеся продовольственные товары, а также сезонные ягоды, фрукты и овощи, которые невозможно сохранить до зимы в свежем виде. При этом многие продукты при заморозке могут терять пищевую ценность, предупреждает врач.Заморозка может менять структуру белка, продолжила диетолог.Хранение в морозильнике снизит качество миндаля, арахиса и фундука, поскольку минусовая температура влияет на активность полиненасыщенных жирных кислот, которые входят в состав орехов, добавила диетолог.

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диетолог рассказала какие продукты нельзя замораживать на зиму о том какие продукты не следует подвергать заморозке читайте в нашем материале какую еду нельзя замораживать не стоит что портится после заморозки становится ядовитым