https://uz.sputniknews.ru/20221006/glavy-mid-rossii-i-uzbekistana-obsudili-itogi-sammita-shos-28889034.html
Сергей Лавров и Владимир Норов обсудили итоги саммита ШОС
Сергей Лавров и Владимир Норов обсудили итоги саммита ШОС
Главы МИД Узбекистана и России в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отошений. 06.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-06T20:41+0500
2022-10-06T20:41+0500
2022-10-06T20:53+0500
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сергей лавров
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переговоры
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ТАШКЕНТ, 6 сен –Sputnik. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Узбекистана Владимир Норов в четверг провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба российского МИД.Министры также обменялись мнениями по вопросам российско-узбекистанского взаимодействия в рамках Программы сотрудничества между МИД двух стран на 2022-2023 годы.Напомним, саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел в Самарканде 15-16 сентября. В заседании приняли участие главы 13 государств. Итоговым документом Совета глав государств стала Самаркандская декларация ШОС.
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мид рф, мид узбекистана, сергей лавров, владимир норов, переговоры
мид рф, мид узбекистана, сергей лавров, владимир норов, переговоры
Сергей Лавров и Владимир Норов обсудили итоги саммита ШОС
20:41 06.10.2022 (обновлено: 20:53 06.10.2022)
Главы МИД Узбекистана и России в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отошений.
ТАШКЕНТ, 6 сен –Sputnik.
Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Узбекистана Владимир Норов в четверг провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба российского МИД
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"Обсуждены итоги состоявшегося 15-16 сентября в Самарканде очередного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В контексте подписанной главами государств "на полях" саммита Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических отношений", - говорится в сообщении пресс-службы.
Министры также обменялись мнениями по вопросам российско-узбекистанского взаимодействия в рамках Программы сотрудничества между МИД двух стран на 2022-2023 годы.
Напомним, саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел в Самарканде 15-16 сентября. В заседании приняли участие главы 13 государств. Итоговым документом Совета глав государств стала Самаркандская декларация ШОС.