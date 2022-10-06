https://uz.sputniknews.ru/20221006/glavy-mid-rossii-i-uzbekistana-obsudili-itogi-sammita-shos-28889034.html

Сергей Лавров и Владимир Норов обсудили итоги саммита ШОС

Сергей Лавров и Владимир Норов обсудили итоги саммита ШОС

Главы МИД Узбекистана и России в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отошений. 06.10.2022, Sputnik Узбекистан

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политика

мид рф

мид узбекистана

сергей лавров

владимир норов

переговоры

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ТАШКЕНТ, 6 сен –Sputnik. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Узбекистана Владимир Норов в четверг провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба российского МИД.Министры также обменялись мнениями по вопросам российско-узбекистанского взаимодействия в рамках Программы сотрудничества между МИД двух стран на 2022-2023 годы.Напомним, саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел в Самарканде 15-16 сентября. В заседании приняли участие главы 13 государств. Итоговым документом Совета глав государств стала Самаркандская декларация ШОС.

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мид рф, мид узбекистана, сергей лавров, владимир норов, переговоры