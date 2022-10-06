https://uz.sputniknews.ru/20221006/irkutskiy-universitet-zapuskaet-onlayn-kursy-dlya-uzbekistantsev-28902633.html
Иркутский университет запускает онлайн курсы для узбекистанцев
Иркутский университет запускает онлайн курсы для узбекистанцев
Студенты и абитуриенты из Узбекистана и других стран смогут бесплатно изучать русский язык.
2022-10-06T14:37+0500
2022-10-06T14:37+0500
2022-10-07T14:37+0500
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образование
иркутск
русский язык
университет
поступление в университет
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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Абитуриенты и студенты из Узбекистана смогут изучать русский язык на бесплатных онлайн-курсах. Такой проект впервые запускает Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.Курсы помогут гражданам других стран выучить русский язык и адаптироваться в России. География проекта охватывает Узбекистан и еще 12 государств ближнего и дальнего зарубежья.Проект создан в рамках госпрограммы "Развитие образования" при грантовой поддержке Министерства просвещения и включает в себя создание онлайн курсов русского языка в рамках Центра открытого образования "Середина Земли" Байкальского института БРИКС".Программа онлайн-курсов направлена на то, чтобы ее слушатели получили базовые коммуникативные навыки, прежде всего в контексте региональных особенностей Прибайкалья, преодолели барьер одновременного освоения русского языка как иностранного и сложной технической специальности, познакомились со спецификой обучения в инженерно-техническом вузе.Просветительская программа курсов предполагает знакомство с природным и культурным наследием озера Байкал и Иркутской области, академической средой и образовательной инфраструктурой региона. Особое внимание авторы курса уделили рассказу о возможностях работы в регионе.Команда университета проделала комплексную работу: создала открытую образовательно-просветительскую цифровую платформу "Середина Земли", разработала для нее 20 открытых онлайн-курсов, запланировала образовательные и просветительские мероприятия для иностранцев. Пройти онлайн-курсы можно будет до декабря. Организаторы планируют, что в программе примут участие 150 граждан других стран.Партнерами проекта являются подразделения Русского культурного центра Узбекистана, Монгольская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, образовательные организациии Таджикистана, Египта, Камеруна и других стран.
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иркутский национальный исследовательский технический университет курсы онлайн-курсы русского языка бесплатные абитуриенты студенты иностранцы узбекистан
иркутский национальный исследовательский технический университет курсы онлайн-курсы русского языка бесплатные абитуриенты студенты иностранцы узбекистан
Иркутский университет запускает онлайн курсы для узбекистанцев
14:37 06.10.2022 (обновлено: 14:37 07.10.2022)
Студенты и абитуриенты из Узбекистана и других стран смогут бесплатно изучать русский язык.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Абитуриенты и студенты из Узбекистана смогут изучать русский язык на бесплатных онлайн-курсах. Такой проект впервые запускает Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.
"В 2022 году вузы России зачислили более 21 тысячи иностранцев. Показатели, связанные с абитуриентами из-за рубежа, растут из года в год: с 2019 число обучающихся в вузах РФ иностранцев возросло на 26 тысяч человек, а квота для этих студентов за прошедший год увеличена на 5 000 мест. Вместе с цифрами растет и потребность жителей зарубежья в качественных курсах русского языка", - пояснили в пресс-службе.
Курсы помогут гражданам других стран выучить русский язык и адаптироваться в России. География проекта охватывает Узбекистан и еще 12 государств ближнего и дальнего зарубежья.
Проект создан в рамках госпрограммы "Развитие образования" при грантовой поддержке Министерства просвещения и включает в себя создание онлайн курсов русского языка в рамках Центра открытого образования "Середина Земли" Байкальского института БРИКС".
Программа онлайн-курсов направлена на то, чтобы ее слушатели получили базовые коммуникативные навыки, прежде всего в контексте региональных особенностей Прибайкалья, преодолели барьер одновременного освоения русского языка как иностранного и сложной технической специальности, познакомились со спецификой обучения в инженерно-техническом вузе.
Просветительская программа курсов предполагает знакомство с природным и культурным наследием озера Байкал и Иркутской области, академической средой и образовательной инфраструктурой региона. Особое внимание авторы курса уделили рассказу о возможностях работы в регионе.
Команда университета проделала комплексную работу: создала открытую образовательно-просветительскую цифровую платформу "Середина Земли", разработала для нее 20 открытых онлайн-курсов, запланировала образовательные и просветительские мероприятия для иностранцев. Пройти онлайн-курсы можно будет до декабря. Организаторы планируют, что в программе примут участие 150 граждан других стран.
"С помощью проекта мы надеемся "переманить" в ИРНИТУ, имеющий территориальное и отраслевое лидерство в сфере высшего инженерного образования, иностранных абитуриентов, большинство из которых все еще ориентированы на поступление в вузы западной и центральной России. Надеемся, что онлайн-курсы помогут им освоить русский язык и познакомиться с особенностями технических специальностей", – рассказала Светлана Латышева, директор Департамента гуманитарных наук БИ БРИКС.
Партнерами проекта являются подразделения Русского культурного центра Узбекистана, Монгольская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, образовательные организациии Таджикистана, Египта, Камеруна и других стран.