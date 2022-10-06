https://uz.sputniknews.ru/20221006/irkutskiy-universitet-zapuskaet-onlayn-kursy-dlya-uzbekistantsev-28902633.html

Иркутский университет запускает онлайн курсы для узбекистанцев

Иркутский университет запускает онлайн курсы для узбекистанцев

Студенты и абитуриенты из Узбекистана и других стран смогут бесплатно изучать русский язык.

2022-10-06T14:37+0500

2022-10-06T14:37+0500

2022-10-07T14:37+0500

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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Абитуриенты и студенты из Узбекистана смогут изучать русский язык на бесплатных онлайн-курсах. Такой проект впервые запускает Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.Курсы помогут гражданам других стран выучить русский язык и адаптироваться в России. География проекта охватывает Узбекистан и еще 12 государств ближнего и дальнего зарубежья.Проект создан в рамках госпрограммы "Развитие образования" при грантовой поддержке Министерства просвещения и включает в себя создание онлайн курсов русского языка в рамках Центра открытого образования "Середина Земли" Байкальского института БРИКС".Программа онлайн-курсов направлена на то, чтобы ее слушатели получили базовые коммуникативные навыки, прежде всего в контексте региональных особенностей Прибайкалья, преодолели барьер одновременного освоения русского языка как иностранного и сложной технической специальности, познакомились со спецификой обучения в инженерно-техническом вузе.Просветительская программа курсов предполагает знакомство с природным и культурным наследием озера Байкал и Иркутской области, академической средой и образовательной инфраструктурой региона. Особое внимание авторы курса уделили рассказу о возможностях работы в регионе.Команда университета проделала комплексную работу: создала открытую образовательно-просветительскую цифровую платформу "Середина Земли", разработала для нее 20 открытых онлайн-курсов, запланировала образовательные и просветительские мероприятия для иностранцев. Пройти онлайн-курсы можно будет до декабря. Организаторы планируют, что в программе примут участие 150 граждан других стран.Партнерами проекта являются подразделения Русского культурного центра Узбекистана, Монгольская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, образовательные организациии Таджикистана, Египта, Камеруна и других стран.

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