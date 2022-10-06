https://uz.sputniknews.ru/20221006/kak-proxodit-vizit-mirziyoeva-v-syrdarinskuyu-oblast--foto-28861227.html
Как проходит визит Мирзиёева в Сырдарьинскую область – фото
Как проходит визит Мирзиёева в Сырдарьинскую область – фото
В ходе визита Мирзиёев ознакомился с текущими сельскохозяйственными работами, проводимыми в регионе. Подробности - в нашем материале.
2022-10-06T14:27+0500
2022-10-06T14:27+0500
2022-10-06T14:27+0500
общество
шавкат мирзиёев
визит
сырдарьинская область
сельское хозяйство
работа
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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг прибыл в Сырдарьинскую область, чтобы ознакомиться с ходом сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В этом году в области хлопчатник вырастили на 75 тыс. га. В данное время еще почти на 80 тыс. га высаживают зерновые культуры.Глава республики осмотрел поля фермерских хозяйств “Арслон бобо” и “Омонбой угли Тугал” Сырдарьинского района.У фермерского хозяйства “Арслон бобо” есть 90 га земель, в этом году с каждого гектара собрано по центнеров зерна. Сейчас ведутся работы по уборке хлопка. В фермерское хозяйстве “Омонбой угли Тугал” в распоряжении есть 62 га земли. Здесь также было собрано свыше 80 центнеров зерна с одного гектара.Благодаря лазерному нивелированию земель хозяйствам удалось сэкономить 30-40% воды, а также сократить временные затраты на орошение. В рамках общенационального проекта “Яшил макон” по периметру полей высажены тутовник, ива и другие деревья.Мирзиёев также побеседовал с сырдарьинскими фермерами и представителями старшего поколения.Также он встретился с молодыми земледельцами. Они получили наделы по 0,5 га в данном фермерском хозяйстве, где выращивают маш, морковь, лук, чеснок. Молодые люди рассказали главе республики о своих планах поступить в университет, а также благоустроить свои дома за счет полученного дохода.Кроме этого, Мирзиёев посетил поле фермерского хозяйства “Шукроналик мужизалари” в Сайхунабадском районе, чья площадь составляет 70 га, где в этом году на 25 га выращивают хлопчатник, а на 45 га – зерно.Помимо прочего, узбекистанский лидер встретился с с представителями и ответственными лицами аграрной отрасли региона. Он подчеркнул, что необходимо повышать урожайность за счет применения инноваций и лучших сортов, рационального использования и ведения учета воды. Также он дал указания по улучшению бытовых условий фермеров и работников – глава государства рапорядился построить для них небольшие доступные дома.
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как проходит визит мирзиёева в сырдарьинскую область фото в ходе визита мирзиёев ознакомился с текущими сельскохозяйственными работами проводимыми в регионе сбор хлопка мирзиеев в хлопке
как проходит визит мирзиёева в сырдарьинскую область фото в ходе визита мирзиёев ознакомился с текущими сельскохозяйственными работами проводимыми в регионе сбор хлопка мирзиеев в хлопке
Как проходит визит Мирзиёева в Сырдарьинскую область – фото
В ходе визита Мирзиёев ознакомился с текущими сельскохозяйственными работами, проводимыми в регионе. Подробности – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг прибыл в Сырдарьинскую область, чтобы ознакомиться с ходом сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В этом году в области хлопчатник вырастили на 75 тыс. га. В данное время еще почти на 80 тыс. га высаживают зерновые культуры.
Глава республики осмотрел поля фермерских хозяйств “Арслон бобо” и “Омонбой угли Тугал” Сырдарьинского района.
У фермерского хозяйства “Арслон бобо” есть 90 га земель, в этом году с каждого гектара собрано по центнеров зерна. Сейчас ведутся работы по уборке хлопка. В фермерское хозяйстве “Омонбой угли Тугал” в распоряжении есть 62 га земли. Здесь также было собрано свыше 80 центнеров зерна с одного гектара.
Благодаря лазерному нивелированию земель хозяйствам удалось сэкономить 30-40% воды, а также сократить временные затраты на орошение. В рамках общенационального проекта “Яшил макон” по периметру полей высажены тутовник, ива и другие деревья.
Мирзиёев также побеседовал с сырдарьинскими фермерами и представителями старшего поколения.
"Я приехал сюда, чтобы увидеться с вами, пожелать вам успехов в труде. Если оценивать справедливо, то можно сказать, что и в Сырдарье происходят изменения. Но время летит так стремительно, что потребности людей опережают преобразования. Чтобы создать соответствующие условия, удовлетворить запросы людей, необходимо разрабатывать новые планы. Сегодня я приехал не только сказать спасибо дорогим жителям Сырдарьи, но и обозначить необходимые направления работы для дальнейшего развития районов, повышения благосостояния людей", – сообщил президент.
Также он встретился с молодыми земледельцами. Они получили наделы по 0,5 га в данном фермерском хозяйстве, где выращивают маш, морковь, лук, чеснок. Молодые люди рассказали главе республики о своих планах поступить в университет, а также благоустроить свои дома за счет полученного дохода.
"Земля - источник благосостояния нашего народа. Одно время выращивать что-то другое, кроме хлопчатника, хотя бы на одном гектаре хлопкового поля считалось преступлением, кто сажал повторные культуры, тот подвергался преследованию. А сегодня мы выделили 80 тысяч гектаров хлопковых и зерновых полей населению, и выделим еще. Ведь выращенная на них продукция тоже будет служить нашему народу: пойдет на рынок, принесет доход семьям. Сегодня руководители республиканского уровня и хокимы предложили: если выделить еще 7,5 тысячи гектаров, то в Сырдарьинской области можно полностью ликвидировать безработицу. Я всецело поддержал это", – сказал Мирзиёев.
Кроме этого, Мирзиёев посетил поле фермерского хозяйства “Шукроналик мужизалари” в Сайхунабадском районе, чья площадь составляет 70 га, где в этом году на 25 га выращивают хлопчатник, а на 45 га – зерно.
Помимо прочего, узбекистанский лидер встретился с с представителями и ответственными лицами аграрной отрасли региона. Он подчеркнул, что необходимо повышать урожайность за счет применения инноваций и лучших сортов, рационального использования и ведения учета воды. Также он дал указания по улучшению бытовых условий фермеров и работников – глава государства рапорядился построить для них небольшие доступные дома.