Мининвестиций рассказало о самых приоритетных отраслях экономики Узбекистана для вложений
© Sputnik / Зафар ХалиловТашкент. Министерство инвестиций и внешней торговли
© Sputnik / Зафар Халилов
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана опубликовало инвестиционный путеводитель. В какие отрасли республики выгодно инвестировать - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли опубликовало инвестиционный путеводитель Узбекистана, которое содержит информацию о ключевых экономических и деловых условиях страны, инвестиционных процессах, налогах, а также бухгалтерских,юридических и трудовых аспектах.
Так, в путеводителе подробно рассказывается, почему необходимо инвестировать в Узбекистан. Среди основных причин названы:
быстро растущая и стабильная экономика;
масштабные реформы и программы приватизации для создания открытой экономики и благоприятного инвестиционного климата;
большой внутренний рынок с населением 35 млн человек и легкий доступ к соседним странам СНГ;
молодая и квалифицированная рабочая сила;
богатые и разнообразные природные ресурсы (природный газ, золото и т.д).
Также в документе перечисляются основные отрасли экономики страны и причины, согласно которым стоит в них инвестировать.
Сельское хозяйство
По заявлению Мининвеста, сельское хозяйство играет важную роль в экономике Узбекистана. По состоянию на 2020 год 49% населения страны проживает в сельской местности, где сельское хозяйство занимает центральное место в экономике и продовольст- венной безопасности. На долю отрасли приходится 26% ВВП, 10% доходов от экспорта и 25% общей занятости.
Среди основных причин инвестировать в эту сферу перечислены следующие:
благоприятный климат для производства сельскохозяйственной продукции и наличие пахотных земель;
существенные земельные ресурсы сельскохозяйственного назначения.
растущий внутренний спрос и возможности для экспорта;
Узбекистан является одним из основных поставщиков сельскохозяйственной продукции в Центральной Азии и СНГ, с растущим экспортом в Китай;
отраслевые налоговые льготы и сельскохозяйственные СЭЗ.
Нефтегазовая отрасль
Нефтегазовая отрасль остается одной из ведущих отраслей промышленности Узбекистана. Она обеспечивает значительные поступления в бюджет, экспортную выручку и рабочие места в Узбекистане, а также стимулирует развитие других отраслей.
Государственное предприятие АО "Узбекнефтегаз" отвечает за добычу нефти и газа внутри страны. Большинство международных нефтегазовых компаний, работающих в стране, подписали соглашения о разделе продукции с государственной компанией.
Основные причины инвестировать в нефтегазовую отрасль:
крупные подтвержденные запасы газа;
растущий спрос на нефтегазовую продукцию внутри страны и на региональном уровне;
существенное государственное стимулирование для перехода к переработке нефтегазовой продукции.
Одним из основных инвесторов данной отрасли является российская компания "Лукойл", которая вышла на рынок Узбекистана в 2004 году, подписав соглашения о разделе продукции (СРП) с АО "Узбекнефтегаз", и с тех пор стала крупнейшим иностранным инвестором в стране.
К настоящему времени компания инвестировала $8 млрд в рамках СРП. Занимается разведкой, добычей, а также переработкой природного газа и продуктов газопереработки в Узбекистане.
Энергетика
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В Узбекистане в 2020-2025 годах запланировано увеличение выработки электроэнергии в 1,5 раза. Чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, правительство приступило к реализации комплексных программ по увеличению генерирующих мощностей и модернизации линий электропередачи и распределения электроэнергии.
По оценкам, внутреннее производство электроэнергии увеличится с 66,5 трлн Вт-ч в 2020 году до 91,8 Вт-ч к 2025 году.
Основные причины инвестировать в энергетику республики:
растущий спрос на электроэнергию;
продолжающееся преобразование структуры производства электроэнергии в пользу возобновляемых источников энергии (солнечной и ветряной);
продолжающаяся модернизация генерирующих, передающих и распределительных мощностей и сетей.
Пищевая отрасль
© Sputnik/Зафар ХалиловМирабадский рынок
© Sputnik/Зафар Халилов
Согласно данным, приведенным в путеводителе, рост данной отрасли обусловлен обилием сельскохозяйственной продукции (фрукты, овощи, скот), которая используется для производства продуктов питания. Она выигрывает от растущего внутреннего рынка с меняющимися потребительскими предпочтениями в пользу качества и брендированной продукции, а также от близости и доступа к крупным рынкам России и Китая.
Основные причины инвестировать в пищевую отрасль Узбекистана:
динамично развивающаяся отрасль агропромышленных товаров;
большой растущий внутренний рынок и доступ к соседним рынкам;
рост предпочтений потребителей в пользу качественных и брендовых продуктов;
правительство стремится увеличить производство и экспорт продуктов питания с высокой добавленной стоимостью;
Узбекистан имеет сравнительное преимущество в производстве продовольственных товаров в регионе, в частности фруктов и овощей.
Текстильная, кожевенная и шелковая отрасли
© SputnikВ Ташкенте прошел фестиваль хан-атласа
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Данная отрасль экономики Узбекистана в основном состоит из переработки хлопкового волокна, кожи и шёлка в полуфабрикаты и готовую продукцию. Страна увеличила долю готовой продукции с добавленной стоимостью, такой как трикотаж, готовая одежда и обувь, примерно до половины всего экспорта текстиля.
Основные причины инвестировать в данные отрасли:
большая сырьевая база для производства (хлопковое волокно, кожа, шёлк);
расширяющийся рынок для производства экспортной текстильной продукции с добавленной стоимостью.
Химическая отрасль
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Химическая промышленность Узбекистана в основном снабжает фермеров удобрениями и другими химикатами. Она производит все три вида удобрений (N-азотные, P-фосфорные и K-калийные), а также метанол и каустическую соду. В период с 2017 по 2020 год отрасль удвоила выпуск продукции в пересчете на национальную валюту.
Основные причины инвестировать в химическую отрасль:
растущий рынок агрохимической продукции;
изобилие сырья для производства химической продукции (природный газ, известняк, фосфаты и т.д.);
большие возможности для экспорта в соседние страны.
Фармацевтическая отрасль
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Фармацевтическая отрасль Узбекистана является одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих рынков в СНГ. Отрасль включает в себя разработку, производство и сбыт фармацевтического сырья для лекарственных препаратов.
В 2020 году его стоимость составила $1,3 млрд, что сделало Узбекистан третьим по величине фармацевтическим рынком в СНГ (после России и Украины) и одним из самых быстрорастущих рынков региона.
Основные причины инвестировать в фармацевтическую отрасль:
обширный внутренний рынок и возможности для импортозамещения фармацевтической продукции;
значительные льготы для резидентов свободных экономических зон (СЭЗ).
Производство строительных материалов
© Sputnik / Руслан Кривобок/
Производство цемента занимает наибольшую долю в отрасли благодаря обилию известняка. В Узбекистане расположено 19 цементных заводов общей мощностью 11 млн тонн в год.
Причины инвестировать в отрасль строительных материалов:
рост объемов строительства на внутреннем и региональном рынках в последние годы;
наличие богатых природных ресурсов, известняка, необходимого для производства строительных материалов;
более диверсифицированное производство строительных материалов принесет инвесторам новые возможности для бизнеса.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
© Пресс-служба президента УзбекистанаБухарский филиал IT-парка
© Пресс-служба президента Узбекистана
Информационно-коммуникационные технологии в Узбекистане быстро развиваются и трансформируются. В период с 2016 по 2020 год производительность отрасли быстро выросла, причем самые высокие темпы роста продемонстрировали компьютерное программирование и IT-услуги.
Основные причины инвестировать в ИКТ:
быстро растущая отрасль, а также база пользователей мобильной связи и интернета;
сильная государственная поддержка резидентов "IT Park";
увеличение числа выпускников, специализирующихся на компьютерном программировании.
Финансы
© Sputnik / Зафар ХалиловСум
© Sputnik / Зафар Халилов
Активы финансовой отрасли в Узбекистане стремительно увеличиваются. По состоянию на 1 января 2022 года совокупные активы финансовых учреждений страны (то есть коммерческих банков, страховых компаний, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций (МФО) и ломбардов) составляли 429 трлн сумов (около $39,6 млрд), увеличившись с 2018 года более чем в два раза.
Основные причины инвестировать в финансовую отрасль:
продолжающаяся приватизация государственных банков
сильный рост банковских активов;
большие неосвоенные возможности на новые финансовые услуги и финансово-технические решения.
Образование
© Русская гуманитарная миссияКниги в школьной библиотеки одной из Узбекских школ
© Русская гуманитарная миссия
Правительство Узбекистана уделяет приоритетное внимание развитию данной сферы. В республике исторически сложилось так, что наибольшая доля государственного бюджета выделяется на образование. В 2020 году на нее приходилось 4,9% ВВП страны, сфера образования признана ключевым фактором долгосрочного экономического развития.
Основные причины инвестировать в финансовую отрасль:
рост числа поступающих в дошкольные учреждения и высшие учебные заведения;
растущий спрос на иностранные университеты;
сильная государственная поддержка с применением льгот и ГЧП.
Здравоохранение
В республике особое внимание уделяется реформированию и модернизации данной сферы. Быстрый экономический рост и прирост населения, наряду с урбанизацией, ростом доходов на душу населения и общего регионального развития, стимулируют спрос на качественные медицинские услуги.
увеличение спроса на частные медицинские услуги;
сильная государственная поддержка, отраслевые льготы и ГЧП;
увеличение продолжительности жизни и рост спроса на качественную диагностику.
Инвестиционное законодательство
Закон об инвестициях
Также известно, что в Узбекистане как внутренние, так и иностранные инвестиции регулирует закон "Об инвестициях и инвестиционной деятельности" (или сокращенно "Закон об инвестициях").
В нем определены основополагающие принципы инвестиционной деятельности в Узбекистане, такие как законность, прозрачность, свобода, справедливость, равенство, недискриминация и добросовестность.
В Законе об инвестициях под "предприятием с иностранными инвестициями" понимается юридическое лицо, уставный капитал которого составляет не менее 400 млн сумов и в котором не менее 15% акций принадлежат иностранным инвесторам.
Кроме того, законом предусматриваются следующие гарантии для инвесторов:
общие права;
использование средств;
свободный перевод средств;
возврат иностранных инвестиций при прекращении инвестиционной деятельности;
защита от неблагоприятных изменений в национальном законодательстве;
открытость и прозрачность;
защита инвестиций, включая возможность получения дополнительных гарантий и мер для этих целей;
защита от противоречивых положений.
Прочие законодательные акты
Другими законами регулируются отдельные сферы инвестиционной деятельности в Узбекистане. Наиболее важные из них:
Гражданский кодекс Республики Узбекистан, в котором установлены общие рамки для большинства сделок между юридическими или физическими лицами, включая приобретение имущества иностранными инвесторами;
Закон "О специальных экономических зонах", который предоставляет инвесторам дополнительные льготы и преференции в отношении проектов, созданных в СЭЗ;
Закон "О государственно-частном партнерстве", в котором определены права, обязанности и стимулы государственной поддержки для иностранных инвесторов как частных партнеров;
Закон "Об инвестиционных и паевых фондах", в котором предусмотрены механизмы для диверсифицированной инвестиционной деятельности;
Закон "О соглашениях о разделе продукции", в котором установлены разграничения между иностранными инвестициями в горнодобывающую деятельность внутри страны;
Закон "О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах", в котором содержится информация о правилах лицензирования и перечень видов деятельности, которые подлежат осуществлению исключительно на основании лицензий, разрешений или уведомлений;
Закон "Об охране природы", в котором изложены положения по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов.