https://uz.sputniknews.ru/20221006/mininvestitsiy-rasskazalo-o-samyx-prioritetnyx-otraslyax-ekonomiki-uzbekistana-dlya-vlojeniy-28852650.html

Мининвестиций рассказало о самых приоритетных отраслях экономики Узбекистана для вложений

Мининвестиций рассказало о самых приоритетных отраслях экономики Узбекистана для вложений

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана опубликовало инвестиционный путеводитель. В какие отрасли лучше инвестировать в республике - читайте в нашем материале.

2022-10-06T19:50+0500

2022-10-06T19:50+0500

2022-10-06T19:50+0500

экономика

узбекистан

инвестиции

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

направление

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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли опубликовало инвестиционный путеводитель Узбекистана, которое содержит информацию о ключевых экономических и деловых условиях страны, инвестиционных процессах, налогах, а также бухгалтерских,юридических и трудовых аспектах.Так, в путеводителе подробно рассказывается, почему необходимо инвестировать в Узбекистан. Среди основных причин названы:Также в документе перечисляются основные отрасли экономики страны и причины, согласно которым стоит в них инвестировать.Сельское хозяйствоПо заявлению Мининвеста, сельское хозяйство играет важную роль в экономике Узбекистана. По состоянию на 2020 год 49% населения страны проживает в сельской местности, где сельское хозяйство занимает центральное место в экономике и продовольст- венной безопасности. На долю отрасли приходится 26% ВВП, 10% доходов от экспорта и 25% общей занятости.Среди основных причин инвестировать в эту сферу перечислены следующие:Нефтегазовая отрасльНефтегазовая отрасль остается одной из ведущих отраслей промышленности Узбекистана. Она обеспечивает значительные поступления в бюджет, экспортную выручку и рабочие места в Узбекистане, а также стимулирует развитие других отраслей.Государственное предприятие АО "Узбекнефтегаз" отвечает за добычу нефти и газа внутри страны. Большинство международных нефтегазовых компаний, работающих в стране, подписали соглашения о разделе продукции с государственной компанией.Основные причины инвестировать в нефтегазовую отрасль:Одним из основных инвесторов данной отрасли является российская компания "Лукойл", которая вышла на рынок Узбекистана в 2004 году, подписав соглашения о разделе продукции (СРП) с АО "Узбекнефтегаз", и с тех пор стала крупнейшим иностранным инвестором в стране. К настоящему времени компания инвестировала $8 млрд в рамках СРП. Занимается разведкой, добычей, а также переработкой природного газа и продуктов газопереработки в Узбекистане.ЭнергетикаВ Узбекистане в 2020-2025 годах запланировано увеличение выработки электроэнергии в 1,5 раза. Чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, правительство приступило к реализации комплексных программ по увеличению генерирующих мощностей и модернизации линий электропередачи и распределения электроэнергии.По оценкам, внутреннее производство электроэнергии увеличится с 66,5 трлн Вт-ч в 2020 году до 91,8 Вт-ч к 2025 году.Основные причины инвестировать в энергетику республики:Пищевая отрасльСогласно данным, приведенным в путеводителе, рост данной отрасли обусловлен обилием сельскохозяйственной продукции (фрукты, овощи, скот), которая используется для производства продуктов питания. Она выигрывает от растущего внутреннего рынка с меняющимися потребительскими предпочтениями в пользу качества и брендированной продукции, а также от близости и доступа к крупным рынкам России и Китая.Основные причины инвестировать в пищевую отрасль Узбекистана:Текстильная, кожевенная и шелковая отраслиДанная отрасль экономики Узбекистана в основном состоит из переработки хлопкового волокна, кожи и шёлка в полуфабрикаты и готовую продукцию. Страна увеличила долю готовой продукции с добавленной стоимостью, такой как трикотаж, готовая одежда и обувь, примерно до половины всего экспорта текстиля.Основные причины инвестировать в данные отрасли:Химическая отрасльХимическая промышленность Узбекистана в основном снабжает фермеров удобрениями и другими химикатами. Она производит все три вида удобрений (N-азотные, P-фосфорные и K-калийные), а также метанол и каустическую соду. В период с 2017 по 2020 год отрасль удвоила выпуск продукции в пересчете на национальную валюту.Основные причины инвестировать в химическую отрасль:Фармацевтическая отрасльФармацевтическая отрасль Узбекистана является одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих рынков в СНГ. Отрасль включает в себя разработку, производство и сбыт фармацевтического сырья для лекарственных препаратов. В 2020 году его стоимость составила $1,3 млрд, что сделало Узбекистан третьим по величине фармацевтическим рынком в СНГ (после России и Украины) и одним из самых быстрорастущих рынков региона.Основные причины инвестировать в фармацевтическую отрасль:Производство строительных материаловПроизводство цемента занимает наибольшую долю в отрасли благодаря обилию известняка. В Узбекистане расположено 19 цементных заводов общей мощностью 11 млн тонн в год.Причины инвестировать в отрасль строительных материалов:Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)Информационно-коммуникационные технологии в Узбекистане быстро развиваются и трансформируются. В период с 2016 по 2020 год производительность отрасли быстро выросла, причем самые высокие темпы роста продемонстрировали компьютерное программирование и IT-услуги.Основные причины инвестировать в ИКТ:ФинансыАктивы финансовой отрасли в Узбекистане стремительно увеличиваются. По состоянию на 1 января 2022 года совокупные активы финансовых учреждений страны (то есть коммерческих банков, страховых компаний, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций (МФО) и ломбардов) составляли 429 трлн сумов (около $39,6 млрд), увеличившись с 2018 года более чем в два раза.Основные причины инвестировать в финансовую отрасль:ОбразованиеПравительство Узбекистана уделяет приоритетное внимание развитию данной сферы. В республике исторически сложилось так, что наибольшая доля государственного бюджета выделяется на образование. В 2020 году на нее приходилось 4,9% ВВП страны, сфера образования признана ключевым фактором долгосрочного экономического развития.Основные причины инвестировать в финансовую отрасль:ЗдравоохранениеВ республике особое внимание уделяется реформированию и модернизации данной сферы. Быстрый экономический рост и прирост населения, наряду с урбанизацией, ростом доходов на душу населения и общего регионального развития, стимулируют спрос на качественные медицинские услуги.Инвестиционное законодательствоЗакон об инвестицияхТакже известно, что в Узбекистане как внутренние, так и иностранные инвестиции регулирует закон "Об инвестициях и инвестиционной деятельности" (или сокращенно "Закон об инвестициях").В нем определены основополагающие принципы инвестиционной деятельности в Узбекистане, такие как законность, прозрачность, свобода, справедливость, равенство, недискриминация и добросовестность.В Законе об инвестициях под "предприятием с иностранными инвестициями" понимается юридическое лицо, уставный капитал которого составляет не менее 400 млн сумов и в котором не менее 15% акций принадлежат иностранным инвесторам.Кроме того, законом предусматриваются следующие гарантии для инвесторов:Прочие законодательные актыДругими законами регулируются отдельные сферы инвестиционной деятельности в Узбекистане. Наиболее важные из них:

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2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

приоритетные направления инвестиций в узбекистане рекомендации мининвеста министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана опубликовало инвестиционный путеводитель в какие отрасли выгодно инвестировать в республике