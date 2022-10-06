https://uz.sputniknews.ru/20221006/mirziyoev-nagradil-putina-ordenom-oliy-darajali-dostlik--28863284.html

Мирзиёев наградил Путина орденом "Олий Даражали Дустлик"

Мирзиёев наградил Путина орденом "Олий Даражали Дустлик"

Орден "Олий Даражали Дустлик" является наивысшей государственной наградой республики.

2022-10-06T15:07+0500

2022-10-06T15:07+0500

2022-10-06T15:10+0500

политика

шавкат мирзиёев

владимир путин

орден дружбы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28197839_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a9c7f276ed2c35eba7133a12e5dabaf7.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил президента России Владимира Путина орденом "Олий Даражали Дўстлик" за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами двух стран, а также в связи с 70-летним юбилеем российского лидера. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Орден "Олий Даражали Дустлик" является наивысшей государственной наградой Узбекистана. Им награждаются выдающиеся деятели за исключительные заслуги, способствующие развитию дружественных отношений с Узбекистаном, решению актуальных международных и региональных вопросов, а также процветанию и величию Узбекистана.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев наградил путина орденом олий даражали дустлик орден дружбы орден олий даражали дустлик является наивысшей государственной наградой республики