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https://uz.sputniknews.ru/20221006/mirziyoev-nagradil-putina-ordenom-oliy-darajali-dostlik--28863284.html
Мирзиёев наградил Путина орденом "Олий Даражали Дустлик"
Мирзиёев наградил Путина орденом "Олий Даражали Дустлик"
Орден "Олий Даражали Дустлик" является наивысшей государственной наградой республики.
2022-10-06T15:07+0500
2022-10-06T15:10+0500
политика
шавкат мирзиёев
владимир путин
орден дружбы
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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил президента России Владимира Путина орденом "Олий Даражали Дўстлик" за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами двух стран, а также в связи с 70-летним юбилеем российского лидера. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Орден "Олий Даражали Дустлик" является наивысшей государственной наградой Узбекистана. Им награждаются выдающиеся деятели за исключительные заслуги, способствующие развитию дружественных отношений с Узбекистаном, решению актуальных международных и региональных вопросов, а также процветанию и величию Узбекистана.
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мирзиёев наградил путина орденом олий даражали дустлик орден дружбы орден олий даражали дустлик является наивысшей государственной наградой республики
мирзиёев наградил путина орденом олий даражали дустлик орден дружбы орден олий даражали дустлик является наивысшей государственной наградой республики

Мирзиёев наградил Путина орденом "Олий Даражали Дустлик"

15:07 06.10.2022 (обновлено: 15:10 06.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Орден "Олий Даражали Дустлик" является наивысшей государственной наградой республики.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил президента России Владимира Путина орденом "Олий Даражали Дўстлик" за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами двух стран, а также в связи с 70-летним юбилеем российского лидера. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Орден "Олий Даражали Дустлик" является наивысшей государственной наградой Узбекистана. Им награждаются выдающиеся деятели за исключительные заслуги, способствующие развитию дружественных отношений с Узбекистаном, решению актуальных международных и региональных вопросов, а также процветанию и величию Узбекистана.
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