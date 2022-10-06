https://uz.sputniknews.ru/20221006/stremousov-rasskazal-kakie-otrasli-ekonomiki-vozrodyatsya-v-xersonskoy-oblasti-28836382.html

Стремоусов рассказал, какие отрасли экономики возродятся в Херсонской области

Стремоусов рассказал, какие отрасли экономики возродятся в Херсонской области

Для Херсонской области воссоединение с Россией - это не только возвращение домой, но и освобождение из рабства, чем для людей была жизнь на Украине.

2022-10-06T09:05+0500

2022-10-06T09:05+0500

2022-10-06T09:05+0500

видео

россия

украина

освобождение

люди

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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Какие перспективы для развития области дает воссоединение? В чем преимущество географии Херсона? Почему реакция запада на воссоединение не важна? Что будет с Украиной? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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стремоусов какие отрасли экономики возродятся в херсонской области для херсонской области воссоединение с россией это не только возвращение домой но и освобождение из рабства чем для людей была жизнь на украине замглавы администрации херсонской области стремоусов