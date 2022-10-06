https://uz.sputniknews.ru/20221006/uzbekistanskie-jeleznodorojniki-prinyali-uchastie-v-xiv-slete-molodeji-rjd-28836734.html

Узбекистанские железнодорожники приняли участие в XIV Слете молодежи РЖД

Узбекистанские железнодорожники приняли участие в XIV Слете молодежи РЖД

В мероприятии приняли участие более 600 человек из восьми стран.

2022-10-06T14:12+0500

2022-10-06T14:12+0500

2022-10-06T14:12+0500

общество

узбекистан

железнодорожник

ржд

молодежь

мероприятие

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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Молодые железнодорожники Узбекистана приняли участие в XIV Слете молодежи РЖД, который прошел в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".В этом году участниками мероприятия стали более 600 человек, инициативные сотрудники и представители железнодорожных администраций, из восьми стран: России, Узбекистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Беларуси, Монголии и Кубы.Так, молодые узбекистанцы, работающие в АО "Узбекистон темир йуллари" приняли участие в дискуссиях, лекциях, воркшопах и мастер-классах, а также участвовали во встречах с топ-менеджерами компании "РЖД" и представителями органов государственной власти.Также участники слета выступали в роли спикеров, делились опытом, знаниями и информацией о развитии и достижениях в железнодорожной сфере в родных странах.Кроме этого, железнодорожники смогли ознакомиться с производственным сектором ряда профильных предприятий, посетили Музей Московской окружной дороги и Российский институт транспорта (МИИТ) и приняли участие в инфоссесиях по различным направлениям.В ходе церемонии закрытия и торжественного ужина участникам рассказали о планах по развитию железных дорог на евразиийском пространстве, возможностях личной и профессиональной самореализации. Организаторы отметили, что подобные встречи играют важную роль достижении успеха в выбранной профессии и позволяют молодежи быстрее двигаться вперед.

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Sputnik Узбекистан

узбекистанские железнодорожники приняли участие в xiv слёте молодёжи ржд в мероприятии приняли участие более 600 человек из восьми стран